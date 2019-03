Coleccionismo de arte: cómo y qué artistas mexicanos comprar

El arte, como manifestación de la humanidad, posee un valor intangible; incluso en el terreno de las ideas. Para el arquitecto Francisco Elías (de Elías Group), la creación artística es una mirada al futuro y sus múltiples posibilidades: “El arte ha sido a lo largo de toda la historia la punta de lanza del desarrollo. El mercado del arte es una buena ventana para visualizar hacia dónde va el pensamiento, las tendencias. Hay artistas que trabajan temas de tecnología… Otros, utilizan materiales de la industria, eso provoca que algún desarrollador de materiales haga tal producto”, comenta en entrevista.

Las artes plásticas por sí mismas son una inversión no solo para los museos, pues el coleccionismo es una afición que muchos tienen todavía por descubrir. Lejos de ser un gasto, “una pieza bien comprada no se devaluará: al contrario, su valor irá a la alza, al mismo tiempo que embellece los espacios que habitamos”, comenta el arquitecto. Una recomendación de Francisco es comenzar por adquirir piezas relativamente baratas que veamos en galerías o museos: “El principio de todo es que nos guste la pieza. Si uno la ve y nos toca, nos mueve, significa que allí hay algo. De ahí viene ver quién es el autor, cuánto cuesta esa obra (depende del formato, técnica, qué tan reciente es). Tendrá un precio: si es muy alto, lo que recomendaría es seguir la obra del autor”.

Cabe señalar que además de la inversión al adquirir una pieza, la compra del arte hecho por los artistas jóvenes del país resulta en un apoyo a la escena: “Por un lado al apoyar las artes apoyamos el pensamiento, a los visionarios; los artistas son los primeros en poner los temas sobre la mesa… El arte desemboca en hacer ciudad. Al adquirir arte apoyamos a ese sector de la sociedad”.

Francisco Toledo. El artista oaxaqueño, uno de los nombres principales de la plástica. SUN

Paso a paso

Con años de experiencia en el diseño de espacios arquitectónicos, Francisco compartió algunos pasos a seguir al descubrir una pieza que nos llama la atención. Lo que hay que hacer es profundizar y conocer al artista: “Uno no nace sabiendo cómo funciona el mundo del arte. Hay galerías que son más flexibles. Por internet uno puede buscar al artista, ver el CV, su arte. Hay que ver qué tipo de obra hace, quién lo representa: si hay una galería en el país es más probable que sea más barato”.

En México hay varios polos donde los movimientos de arte han florecido, desde la capital del país hasta Oaxaca y su tradición en el grabado; además, “Guadalajara es una ciudad con un movimiento muy interesante; otro punto interesante es Monterrey, con una estética diferente, otro movimiento”, agrega.

Cabe señalar que una recomendación para la compra de piezas seriadas es buscar ejemplares que sean de series pequeñas: “Que no sea la 1 de 1000 impresiones. Entre más número de repeticiones tiene una obra menos valor tiene. Es mejor comprar 1 de 5 que 1 de 1000”.

También es importante revisar la experiencia de la galería: “Una galería que tenga un currículum interesante, consolidada, que haya hecho exhibiciones importantes, que a lo mejor colabore con museos. Hay galerías que tienen mucho rigor, fogueadas, que invitan a curadores, emiten textos, hacen críticas y análisis de obras. Mientras más seria es una galería más validez tiene la obra”.

José Dávila. El artista posa frente a su escultura ubicada en el parque San Jacinto. EL INFORMADOR/Archivo

En quién invertir, según Elías

Gonzalo Lebrija: “Es uno de los artistas mexicanos más sólidos, joven, y tiene presencia a nivel mundial, ya en algunas colecciones de museos”.

José Dávila: “Es otro artista con mucho impacto en el mercado”.

Toledo: “Es uno de los artistas que han promovido más el desarrollo de las artes”.

Gabriel de la Mora: “De la Ciudad de México hay artistas jóvenes como Gabriel de la Mora, no hay que perderle la pista. Es un artista súper riguroso que tiene el objetivo de llegar a la excelencia de las obras, es minucioso en un nivel altísimo.

Gabriel Rico: “Otro más joven es Gabriel Rico, un artista que tiene presencia en Nueva York; empieza a posicionarse”.

El fundador de Elías Group también recomienda las piezas de: “Héctor Zamora, Abraham Cruz Villegas… Hay muchos artistas mexicanos”.

Gonzalo Lebrija. Frente al Parque Metropolitano se encuentra una pieza de este artista. EL INFORMADOR/G. Gallo

La vocación

Como arquitecto de formación, Francisco Elías empezó a trabajar con la encomienda de atender las necesidades de los clientes, una labor que propició su entrada de lleno al mundo del arte: “Para poder sugerir a clientes, entender sus colecciones. Antes de que me contraten, ellos ya tienen obras de varias décadas atrás. De pronto llego y veo que tienen obras de altísimo nivel, eso me obliga a tener que estudiar para saber qué estoy recibiendo. Ese ha sido el pretexto por el cual cada vez me he metido al arte, además del gusto de la historia y el arte. Desde la arquitectura también es importante entender el arte, porque el arte se recibe en un espacio, una obra va sobre un muro o en el piso, nos compete el espacio de la pieza, el contexto. Incluso las ferias nos ayudan a ver cómo una galería trabaja la obra, todo eso es aprendizaje”.

En el rubro de las ferias, Elías Group participó como patrocinador y colaborador en la pasada edición de Zona Maco, durante febrero en la Ciudad de México, con la galería Art Lexïng, con sede en Miami y Shanghái.