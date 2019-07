Cierra el telón

Santiago Valencia llegó a la dirección del Teatro Diana hace seis años, en junio de 2013. Luego de estos años de aprendizaje y disfrute en la administración del espacio, el promotor emprenderá una nueva faceta como productor independiente, con la que presentará espectáculos de artes escénicas y música. Su puesto en el Diana quedaría, a partir del 15 julio, en manos de Karla Zapata, quien hasta hace unos días trabajaba en el Telmex, confirmaron a este medio fuentes cercanas al recinto cultural.

Para Valencia, su gusto por las artes escénicas es un legado que le dejó el Teatro Diana, pues cuando llegó al frente “aquí me enamoré de las artes escénicas”, comentó en entrevista. Espectáculos como La Verità de Finzi Pasca o la NDT (la compañía holandesa de danza contemporánea) son los que más recuerda.

En la música, Santiago está al frente del equipo que organiza el Festival Roxy: “Ha sido un proceso complicado. Como promotor independiente quiero hacer uno de los tres festivales más importantes del país. Mi intención es crear, tengo ganas de generar producciones que sean importantes para la gente, para la ciudad. Tenemos un concepto de hacer un festival de artes escénicas, pero en espacios abandonados”.

La decisión de dejar el Teatro Diana fue difícil: “Hay mucha gente que me pregunta por qué no hacer las dos cosas. El Teatro Diana merece todo mi respeto, si empiezo a hacerlo va a tener algunas carencias. Mejor me hago de lado, hago mis producciones y que llegue sangre fresca al teatro”.

Casi un millar de espectáculos sucedieron en estos seis años, por lo que las anécdotas son muchas. Su primer concierto al frente del teatro fue Andrés Calamaro, que se presentó dos días en aquel junio de 2013, con llenos: “Entendí el teatro como lo que es: Un generador de emociones. Es lo que quiero traer a la gente”. Otro inolvidable para Santiago fue Travis, con la canción de “Why Does it Always Rain on Me?”: “La canta a capella: Cuando se calló toda la gente empezó a cantarla, luego entró el grupo completo. Y la gente llorando, ¿por qué? ¿En qué momento una canción nos hace llorar? Cuando transmite emociones”.

Mucha gente cree que quienes trabajan en el teatro tienen la oportunidad de conocer a los artistas, pero no siempre es así: “Todos tienen prohibido ir a camerinos por una foto. El artista necesita el espacio para trabajar, si nosotros que les tenemos que dar ese espacio somos los que invadimos, seríamos una mala referencia. Que me haya tocado saludar y con una buena experiencia, creo que Anna Netrebko, su sencillez me sorprendió”.

El Diana es sede de las transmisiones de ópera en el MET, con las funciones en vivo desde Nueva York: “Es precioso lo que sucede alrededor de las temporadas, entendiendo que es una proyección: El público ya se conoce entre todos. Acabamos de hacerle un homenaje a Ernesto Álvarez por el aporte que ha hecho en la ciudad a la ópera”.

Este tipo de fenómenos sucede con eventos “de nicho”, como la ópera, pero hay muchos más, como el reciente concierto de Primus: “Lo hicimos este año. Cuando hacemos un evento de esa categoría hay una tribu, que de repente se reconoce. No se dan cuenta los chavos hasta que pasa ya tiempo. Pasa con Primus o Peter Murphy: De repente llegan al concierto y reconocen a la gente alrededor, porque están en esos conciertos juntos. Es una tribu, como una familia musical”.

Los números del Diana

Más de 3 millones de personas han entrado a los espectáculos del Teatro Diana desde su inauguración en el 2005 (3’322,464 es el conteo cerrado en 2018). El año pasado la cifra fue de 232,089 personas, que acudieron a las 309 funciones (de 157 espectáculos).

Santiago Valencia compartió algunas apreciaciones de la numeralia: Cerca del 30 por ciento de los espectáculos registran un lleno en taquilla, aunque cada vez son menos. Por otro lado, las cifras totales de cada año suelen subir y bajar, teniendo picos cada cinco o seis años, aproximadamente: 264 mil en 2006, 253 mil en 2012 y 277 mil en 2016 son los tres mejores años del Teatro Diana en su histórico.

En sus años al frente del Diana Santiago ha visto crecer el número de promotores independientes: “En el Auditorio Telmex trabajan 5 o 6: aquí trabajan esos mismos y 10 más. El teatro se posicionó como un espacio para hacer conciertos”. También hay más lugares para espectáculos: “Existe la competencia, pero al final es un complemento. Es una ciudad de 7.5 millones de personas: Faltan espacios”. Cerca de 40 personas laboran regularmente en el Teatro Diana: Hasta 200 personas en un día con espectáculo. El recinto tiene capacidad para 2,345 personas; su Estudio Diana para 120 personas.

Todo un centro cultural

Trabajando en el recinto, Valencia descubrió una característica: “Más que un teatro es un centro cultural. Está el Estudio Diana, que trabaja muchísimo: jueves, viernes, sábado y domingo de todo el año, prácticamente. Y sábados y domingos con dos funciones”. El Estudio Diana ha sido un espacio para la vinculación de la comunidad local de creadores, que se conecta a través de Escenia, plataforma de artes escénicas de la UdeG. Igualmente, durante su gestión los salones de ensayos se abrieron para los creadores, siempre y cuando tuvieran disponibilidad: “Para eso están”.

Para Santiago, una clave del éxito del Teatro Diana ha sido su apertura: “La cultura no es solo las bellas artes, la cultura es todo. Podemos tener a Paquita la del Barrio cantando y no tenemos problema, igual que tuvimos a Anna Netrebko. Es lo que ha sido el Teatro Diana. Para la ciudad ha sido punta de lanza de la cultura: Inclusive me parece el más importante en la ciudad. Arquitectónica e históricamente el Teatro Degollado es el más importante”. De los otros recintos con características similares, Santiago dijo: “El Auditorio Telmex, para eventos más grandes; el Teatro Galerías está más vinculado a la comedia. El Teatro Diana es un punto donde converge la música, la danza, la comedia, conferencistas, lo infantil. Y todo trabaja al mismo tiempo”.