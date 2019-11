Cecilia Toussaint y las delicias de la lectura

Un buen día Cecilia Toussaint navegaba en internet, cuando “de pronto me apareció el anuncio de la aplicación (Storytel). Me llamó muchísimo la atención. Siempre me ha gustado mucho el trabajo de lectura en voz alta, es algo que hago con el Instituto Nacional de Bellas Artes desde hace diez años, en el proyecto ‘¡Leo… luego existo!’, donde leemos en teatros. Contacté a la persona de Storytel, le hablé y le dije que quería trabajar, que me parecía un proyecto fantástico”.

Fue así, con un toque de casualidad, que surgió la colaboración de la cantante mexicana con la plataforma de audiolibros y libros electrónicos Storytel, donde Cecilia dio vida (y voz) al libro “Frida” de Carmen Domingo: “Me dijeron que hablé en un momento providencial, porque justo estaban por hacer una producción original, un libro sobre Frida Kahlo de una autora española, Carmen Domingo”.

Esta es la primera vez que Cecilia graba la lectura en voz alta, actividad que ha realizado en teatros. Toussaint también ha hecho doblaje: “Sí he doblado muchas veces, pero nunca un audiolibro como tal. Tenía en mi cabeza la fantasía de hacerlo, es un ejercicio que me gusta muchísimo, es otra forma de trabajar la voz e interpretar, me encanta”.

La belleza de lo complejo

Sobre el libro con el que inició su colaboración con Storytel, comentó: “Me encantó el texto desde que empecé a leerlo. La vida de Frida es fantástica, me parece importante rescatar a esa mujer que se ha convertido como en una ‘estampita’: de pronto se nos olvida que atrás de esa fotografía hay un ser humano lleno de contradicciones, una mujer valiente, una mujer fuerte, una mujer vulnerable también. Todo eso lo da el texto, está muy bien recreada su vida. El material está basado en muchos textos originales de Frida”.

Para Cecilia, la lectura en voz alta es una actividad que le permite utilizar su voz de otras maneras, siempre con fines estéticos: “Permite encontrar la musicalidad al lenguaje. Eso es genial. Se conjugan todas mis facetas como intérprete: recreo la parte histriónica y la parte interpretativa, musical”. La cantante recordó cómo empezó a descubrir esa faceta: “Yo le debo ser intérprete a mi abuelo: hacíamos esos ejercicios, jugábamos a adivinar si era punto y seguido, punto y aparte, entrecomillado. Me enseñó a leer, es parte fundamental de un lenguaje y un texto. Me parece que la lectura en voz alta se puede conjugar todo eso, por eso me apasiona”.

Dentro de su carrera como cantante, Cecilia tiene espectáculos para el público infantil, donde también mezcla lo histriónico y el canto: “Mi trabajo para niños ha sido fantástico. Me gusta ser mamá, ser abuela, me gusta tener contacto con los niños. Fui maestra en una primaria con un taller de imprenta y grabado. El trabajo con los niños me es muy familiar, muy fácil y sobre todo muy conmovedor”.

Otros proyectos que tiene en puerta

En lo referente a su carrera musical, Cecilia Toussaint se encuentra preparando su próxima producción: “Cierro el año grabando material nuevo. Es importante para mí, tengo muchos años de no sacar música inédita. Estoy muy concentrada con ello: quiero arrancar el año con un repertorio nuevo, alternado con lo que ha sido mi carrera”.

El disco tendrá dos partes, de las cuales explicó que “la mitad será sorpresa, de la otra mitad ya puedo hablar: estoy trabajando como productor con Julián André, mi hijo, un extraordinario músico, baterista, y extraordinario productor. No porque sea mi hijo, creo que es una persona supervaliosa y me gusta trabajar con gente joven, siempre me ha gustado. El primer tema que grabamos es en coautoría con Gabriel Bronfman, ‘el Queso’, quien es bajista de Resorte. Es el primer tema que sacaremos. Ya estamos grabando otros dos, yo estoy haciendo las letras. La otra mitad será sorpresa, no son canciones originales pero es un proyecto largamente acariciado. A partir de enero podré hablar más”.

Recientemente la discografía de la cantante se encuentra disponible en plataformas digitales y continúa con otras presentaciones: “Tengo algunas fechas con ‘Rock en tu Idioma’; tuve una lectura en Bellas Artes el domingo pasado; también estoy trabajando con Ofelia Medina en un espectáculo llamado ‘Cada quien su Frida’, precisamente”.