"Carlos Camarón", tras la pista creativa

En México los superhéroes existen y tienen un hogar especial en Guadalajara: el estudio de animación Mako, donde nació el web-cómic “Carlos Camarón”, un detective dispuesto a desvelar los misterios más extraños que rondan en las calles de “Furgozia”.

“Carlos Camarón” no viene solo, cuenta con un equipo creativo conformado por los hermanos Juan y Frank Rivera, Benjamín Cobos y Grace Ríos, quienes han dado color, argumento y adrenalina a este cómic que tendrá su primer acercamiento con los lectores a través de plataformas virtuales en las que podrán seguir de cerca cada una de las andanzas de este joven detective, así como su lucha por la justicia y la reivindicación al rol del policía honesto y comprometido en México.

Hace una década Frank Rivera comenzó a idear a “Carlos Camarón” durante su desempeño como estudiante en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Su pasión por la cultura pop, la ilustración, animación, cine y artes, además de las radionovelas detectivescas, motivaron a este joven a pensar en un personaje capaz de crear a un México distinto dentro de las viñetas.

“Siempre quise crear a un héroe mexicano, el oficio del policía se me hace una labor muy noble, el servir y proteger. Busqué reivindicar esa función en México a través de un héroe que no se pueda corromper, pero con tintes de comedia. Siempre me han gustado las historias sobre detectives e hice unos capítulos de radionovela, fue un proyecto que estuvo guardado”, explica Frank Rivera al señalar que a partir de 2016 comenzó el desarrollo en el estudio Mako.

“La ficción es un muy buen lugar para encontrar inspiración y hacer las cosas diferentes, ese fue el enfoque para crear una ciudad mexicana. Todos sabemos de los problemas que hay, es muy difícil como niño crecer con el imaginario de querer ser un policía que no se corrompa si no tenemos una figura que nos lo represente. El poder de las historias que motivan a ser una buena persona es lo que me apasiona desde niño y es lo que ahora queremos transmitir”.

Previo al nacimiento de este web-cómic, el estudio Mako había dado pasos significativos en su trayectoria con la serie animada “John Death” y el cortometraje animado “Tino”, con los que han sentado las bases para proyectarse como promesas de la animación hecha en Jalisco.

Paso a paso

Tras definir la esencia de “Carlos Camarón” y alistar los detalles con Juan Rivera, director general de Mako y productor ejecutivo del web-cómic; Benjamín Cobos, dibujante de “Carlos Camarón”, y Grace Ríos, productora del proyecto, la historieta comenzó a tomar forma a través de “Misterios”, entregas que a través de 10 volúmenes desarrollarán la historia de “Carlos Camarón” en la ciudad ficticia de “Furgozia”, pero poniendo sobre la mesa temas de interés.

“El primer ‘misterio’ tiene que ver mucho con el proceso de creerle a la víctima. Aunque la historia se enfoca más a los jóvenes, abordamos temas de la situación actual y que es muy importante: Que la justicia le crea a la víctima, es un muy buen primer paso para un detective. Primero desarrollamos todo el argumento, pasamos al guion y rebotamos todo con Benjamín Cobos para aterrizar el diseño y arte conceptual”.

Aunque de momento “Carlos Camarón” estará disponible sólo en la web, el estudio Mako no descarta la posibilidad de trasladarlo al formato impreso y en serie animada en un futuro, mientras se posiciona esta historia que integra referencias muy puntuales sobre la cultura pop internacional en cada paso de este detective bajo los colores y diseños propuestos por Benjamín Cobos.

Respaldo sonoro

Entre los colaboradores que se han sumado a las aventuras del detective “Carlos Camarón” destaca el baterista Frankie Mares, de la banda Troker, quien ha puesto parte de su talento en la sonorización del proyecto.

“Frankie hizo el tema introductorio y final de la serie de ‘John Death’ y ahora pedimos su colaboración para ‘Carlos Camarón’ por si llegamos también a la serie animada en el futuro, ya pudiéramos tener una melodía de ambientación. La idea es que Troker realice una lista de reproducción de jazz para que puedas escuchar mientras estás leyendo el cómic”.

Saber más

