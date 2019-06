"Las reglas de la ruina" llegará a la Comic-Con de San Diego

La película mexicana de terror “Las reglas de la ruina” ha sido seleccionada para exhibirse el próximo 19 de julio a las 19:00 horas en la Comic-Con de San Diego, así lo comparte en entrevista Frank Rodríguez, actor tapatío que participa en el filme dirigido por Víctor Osuna. Este evento, donde se presentan los avances de las cintas de superhéroes y las series de televisión globales, está cumpliendo 50 años y en estas cinco décadas, subraya Frank, “es la primera vez que se incluye un largometraje de manufactura nacional en la programación de este proyecto”.

“La cinta se estrenó en el Feratum Film Festival el año pasado; luego, estuvo en Filadelfia en un festival también de temática de suspenso y terror. Luego, junto con Víctor Osuna estuvimos pensando qué hacer con la película, sabíamos cuál era el caminito: El ideal, la realidad y lo que iba a pasar. Ya habíamos ido a la Comic-Con en San Diego desde hace dos años como invitados, el pasado fui como conferencista, la charla se llamó ‘Crossing Borders’ y sólo era para acreditados… Y de repente vimos que había una sección de largometraje de fantasía o terror; así que metimos la cinta viendo qué sucedía”, comparte Frank.

Inscribieron con reservas el filme porque se daban cuenta que había mucha competencia: “Veíamos las producciones que habían quedado en años anteriores y aunque sean independientes, sí se ven millones de dólares invertidos en efectos especiales. Entonces, la metimos y nos aceptan, hace como tres semanas fue que recibimos el correo y luego nos llega una segunda notificación donde nos decían que éramos los primeros mexicanos que entrabamos en 50 años que se cumplen en esta edición en la Comic-Con. Muchos latinoamericanos han intentado y pues nos tocó a nosotros”.

Sobre los efectos especiales de “Las reglas de la ruina”, comenta Frank que los efectos son hechos a mano como lo hacían Rigo Mora y Guillermo del Toro en sus inicios, “nada digital, porque además no había el presupuesto para hacerlo, y era un temor que teníamos, porque si lo llegábamos a hacer, no queríamos que nos pasara lo de las películas que lo intentan y luego la gente es cruel al decir que se ve ‘chafa’. Entonces, tratamos de que no se viera esa carencia en la película en lo visual”.

Cabe señalar que en la presentación de la película, además de Frank y Víctor, estarán Yunuen Pardo, Héctor Rodríguez y Hector Kotsifakis. La cinta se rodó en Guadalajara en 2017 y la trama es sobre dos hermanas, una de ellas tiene una hija que está enferma, pero no sabe el padecimiento. “A través de un libro maldito es donde empiezan a pasar cosas alrededor de los personajes”.

Desde el estrado

Además de la presentación de la cinta, el 20 de julio a las 12:00 horas, tanto Osuna como Rodríguez, ofrecerán la ponencia “Crossing Borders II”, en la cual mostrarán los beneficios de filmar en Jalisco: “La conferencia ya no solo será para los acreditados, será abierta a todo el público y enfocada a los mexicanos y latinos que viven allá. La finalidad es que nosotros expliquemos cómo se puede invertir dólares específicamente en el cine, en México y más en específico en Jalisco. Haremos una presentación con las mejores cintas tapatías, e iremos explicando una tabla de los costos, beneficios, pérdidas y ganancias”, adelanta Frank.

A lo anterior añade que la diferencia del cine independiente estadounidense con el mexicano, es que si no tienes un estudio como Warner, Disney o Sony es casi imposible que se llegue a cines; sin embargo, “aquí con un estudio independiente, como lo es Homosapiens Films, es que hemos logrado que las cintas lleguen a Cinépolis o Cinemex; y aunque esta película, ‘Las reglas de la ruina’, sí es muy pequeñita, sí buscaremos tener una salida comercial”.

Por lo pronto, los productores están analizando si la subirán a una plataforma digital o la estrenarán en salas de cine.