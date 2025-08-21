Mucha de la existencia humana es una confrontación con la oscuridad. La oscuridad como algo que encierra el misterio, el miedo y el peligro, algo que debe ser disipado. En la naturaleza la oscuridad fluye, y sólo el humano se atrinchera contra ella. Es, casi siempre, una confrontación inútil, pues la luz no puede entenderse en su totalidad sin lo oscuro. No alcanzamos una comprensión total ni profunda de lo que es ser humano sin abrazar la sombra, aquello a lo que nos negamos, pero también llevamos dentro, integrar de manera sensible nuestras propias penumbras. Y el arte es una de las maneras más ricas en las que es posible hacer dialogar los opuestos: lo luminoso, y lo sombrío.

“Vaciar la noche” es un solo de danza butoh de la artista multidisciplinaria Guyphytsy Aldalai, investigadora del cuerpo y del movimiento, en el que, respondiendo a sus propias inquietudes con la luz y las sombras, se acerca a lo nocturno con la intención de romper con los prejuicios asociados con la noche. La oscuridad no es negativa, es amplia y profunda, merece ser explorada, escuchada y bailada, y la artista traerá a Guadalajara este diálogo de claroscuros por medio de los trazos corporales precisos de la danza butoh.

“Desde hace bastante tiempo tengo una fascinación por la luz como composición, como elemento estético”, platica Guyphytsy Aldalai en conversación con EL INFORMADOR.

“En 2020 me di la tarea de coreografiar una nueva pieza por el momento que nos acontecía entonces, tan importante y lleno de pérdida, de luz y oscuridad, de dolor. ‘Vaciar la noche’ es un acercamiento que propongo a la oscuridad como referencia a lo que no queremos ver. Lo malo, lo negativo, lo ‘feo’, lo misterioso. Lo peligroso, incluso. El recordatorio que quiero poner es que la oscuridad se encuentra a un costado de la luz. Ante el mínimo gesto lumínico, la oscuridad aparece o desaparece. La pregunta es, ¿qué ocurre con ese espacio que se generó, con esas formas que vemos en la oscuridad, en el rincón de una habitación? ¿A dónde se va? ¿A dónde se va ese espacio, ese lugar que se generó?”.

Paisaje corporal

Guyphytsy Aldalai hace uso de la expresión artística de la danza butoh como lienzo donde dialogarán las luces y las sombras de “Vaciar la noche”.

Cabe recordar que la danza butoh surge en Japón a finales de 1950, como reacción a la rigidez de sus bailes tradicionales, y por la influencia irreversible de occidente. Sus movimientos son intensos en su lentitud y minimalismo, en la expresión de los cuerpos en gestos distorsionados y músculos tensos, silencios largos, respiraciones profundas. Su estética se presenta con cuerpos cubiertos de blanco, vestuarios sencillos, en atmósferas que conducen a lo poético e inquietante, lo ritual. Esta técnica permitió a Guyphytsy Aldalai llevar al escenario las inquietudes de “Vaciar la noche”.

“Esto se logra gracias a una serie de movimientos rítmicos, una serie de formas corporales muy precisas que dialogan con un elemento lumínico, que es una luz central”, explica la artista.

“El juego del movimiento del cuerpo nos permite generar sombras, oscuridades, velaciones, partes del cuerpo que no son visibles por momentos. Tiene mucho que ver con las formas que va adaptando el cuerpo, que ilumina algunos espacios y en otras ocasiones los oculta”.

La danza butoh es además contemplativa, con pasajes largos que invitan al espectador a la inmersión, a sumergirse de manera consciente en lo que ocurre frente a ellos. Esto fue una decisión deliberada de Guyphytsy Aldalai, como una respuesta a nuestros tiempos efímeros, saturados de información, en los que somos incapaces simplemente de detenernos a observar.

“La construcción de la pieza responde a la contemplación. Invitar a contemplar de la misma manera en la que uno contempla una obra en un museo, un paisaje en la naturaleza, una escena en el cine”, explica Guyphytsy Aldalai.

“Tengo este interés por la contemplación. ‘Vaciar la noche’ presenta escenas largas, donde el manejo del tiempo responde a la estructura de la danza butoh, que propone acercarse a las imágenes durante periodos prolongados. Es una invitación a detenerse y contemplar, especialmente en esta época contemporánea tan saturada de estímulos. A preguntarnos: ¿cuándo fue la última vez que contemplaste un paisaje, que observaste un árbol? ¿Y cuánto tiempo duró esa mirada?”, finaliza.

El cuerpo y el espectador

En “Vaciar la noche”, por supuesto, la luz y la oscuridad juegan un papel decisivo. En el escenario la luz no es sólo un elemento, sino un diálogo con el cuerpo y el espectador, un personaje.

Guyphytsy Aldalai compartió que este interés no es reciente, sino que proviene desde hace mucho tiempo, desde las pinturas de su propio abuelo y sus maneras de pintar la luz, desde la fascinación con Caravaggio, que hizo brillar, como nadie en este mundo, a las sombras.

“Mi abuelo era pintor. Él tenía una fascinación por la luz, y una de sus mayores referencias era Caravaggio, que tiene estas secuencias oscuras en términos de la luz que utiliza para la composición de sus cuadros”, recuerda la artista. “Eso para mí era maravilloso. Durante mucho tiempo estuve explotando esta particularidad, entonces cuando tengo la oportunidad de hacer montaje de piezas coreográficas, la luz siempre tiene un lugar importante para mí. Desde su sentido compositivo, desde el discurso que genera, desde la estética conceptual que manifiesta, hasta el diálogo con el cuerpo. No se trata de que la luz sea un elemento escénico, sino dialogar con ella”, comparte.

“Vaciar la noche” ha formado parte de la programación de destacados festivales en América Latina, como el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Managua, Nicaragua (2024); el Festival Internacional de Danza de Jalisco en Guadalajara, México (2024); y la IV edición de Cuerpos en Revuelta, Festival Internacional de Butoh en la Ciudad de México (2022). En Guadalajara se presentará en la Sala 3 del Conjunto Santander el 22 de agosto, a las 20:30, y el 23 de agosto, a las 19:30 horas. Boletos desde 250 pesos en la taquilla y en la página oficial del recinto.

“Estoy bastante emocionada. Hay cierta adrenalina, será la primera vez que bailo dos veces consecutivas ‘Vaciar la noche’, es un reto y lo estoy disfrutando bastante”, finaliza Guyphytsy Aldalai.

Un solo de danza butoh

“Vaciar la noche” se presentará en la Sala 3 del Conjunto Santander el 22 de agosto, a las 20:30; y el 23 de agosto, a las 19:30 horas.

