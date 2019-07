Arte tapatío entre las manos 

Ser creativo y experimentar el diseño desde la originalidad es la consigna de Danna Motola, firma tapatía emergente que llegó para revolucionar el concepto tradicional de los bolsos, haciendo de este accesorio una verdadera obra de arte portátil y hecha artesanalmente.

No han pasado ni dos años desde que esta propuesta surgió en Guadalajara y ha sido capaz de seducir a grandes comercializadores nacionales e internacionales para que este diseño mexicano se difunda en un mercado en el que la competencia de los accesorios es monstruosa y sólo unos cuantos destacan.

Previo a su participación actual en Intermoda, Jorge Motola, diseñador de la firma, explica en entrevista que el camino para posicionarse en el sector de los bolsos no ha sido fácil, en especial ante el reto de proponer un diseño atractivo visualmente y que realmente sea funcional en su uso, características que han priorizado para que este accesorio signifique una inversión a largo plazo.

“Desde pequeño siempre me ha gustado la pintura y tuve esa inquietud de crear, me adentré a la moda y llegamos a este nicho, pensamos en crear un bolso único y distinto a lo que está en el mercado y así empezamos a crear bolsos pintados a mano, pero con pintura encapsulada”.

El diseñador puntualiza que si bien en el mundo de los accesorios existen propuestas que se han enfocado a pintar bolsos ya armados, desde Danna Motola la propuesta se aventura a encapsular la pintura profesional que utilizan. “Somos los únicos en México que tenemos esta técnica, estamos respaldados y protegidos con los derechos de autor de este diseño en bolso, es nuestro diferenciador. Como la pintura ya está encapsulada no hay riesgo de que despinte”, destaca Jorge Motola al señalar que uno de los principales objetivos de su diseño es garantizar la durabilidad de sus materiales y hacer los bolsos totalmente resistentes al agua y al desgaste natural.

“Es una propuesta que combina un estilo totalmente fashion y urbano. Cada bolso lleva cuatro días de trabajo, es un proceso de hasta 36 horas de secado y cada bolso es pintado de manera distinta aunque pertenezcan a una sola colección”.

Con la pasada colección “Mírame a los ojos”, Danna Motola acaparó por completo la atención del mercado de la moda nacional y eso detonó que la firma tapatía comenzara a distribuirse en tiendas departamentales nacionales como Liverpool y emprender exportaciones a Costa Rica, por ejemplo.

“Hacemos bolso por bolso aunque sean del mismo estilo o colección, cada pintura es hecha a mano. El mundo de la moda está cambiando, la gente quiere aportar algo diferente y único, con nosotros es como si llevaras arte tal cual en tu bolso y eso llama la atención, es el éxito de nuestra marca”.

Otro aspecto fundamental para el atractivo de Danna Motola son los procesos de reciclaje que tiene para elaborar sus bolsos y progresivamente consolidarse como una firma más amigable con el medio ambiente.

“Tratamos de no utilizar tanta piel; estamos utilizando residuos de piel que otras marcas no utilizan, de ahí hacemos fibras recicladas de este material, como se hace con el papel, sobre eso trabajamos, añadimos la pintura personalizada y encapsulamos. Eso no significa que nos ahorremos costos o que sea nuestra intención, muchas veces reciclar material es costoso por todo el proceso que conlleva limpiar todo”.