“Arte para la ciudad” sigue en expansión

Llevar las manifestaciones artísticas a todos los rincones de la metrópoli tapatía es el objetivo de “Arte para la ciudad”, proyecto que por segundo año consecutivo busca detonar espacios públicos con una cartelera cultural que abarca desde la música, el cine y hasta las artes urbanas como el parkour.

La iniciativa, organizada por Noemí Ontiveros, se concretó el año pasado con sede en el Mirador Independencia en la Barranca de Huentitán y ahora tiene en la mira a la explanada de la Unidad Administrativa del Estado, justo en la plaza-fuente del artista Fernando González Gortázar, en donde del 10 de octubre al 14 de noviembre se utilizará como punto de encuentro cultural.

“Este espacio cuenta con características muy particulares especiales, tiene una introducción de Fernando González Gortázar que fue pensada justamente para tener ese vínculo con la gente, sus medidas y formas están pensadas para ser escaladas y convivir con ellas, queremos retomar ese objetivo”.

Hermanado con el Festival Sucede, “Arte para la ciudad” contempla que su segunda edición fortalecerá el proyecto que no solo se enfoca en ofrecer entretenimiento al público juvenil, pues actividades infantiles para adultos también forman parte de la iniciativa que no tendrá costo para los espectadores.

“La idea del proyecto es acercar a todos los ciudadanos a todos los espacios de la ciudad para que los experimenten de otra forma nueva y distinta, ahora estamos explorando la que será la segunda sede en la Unidad Administrativa Estatal. Queremos generar otros vínculos con la ciudad, re-enamorarnos de Guadalajara, hacer de los espacios públicos un punto de encuentro”.

A lo largo del evento cultural se tendrán proyecciones cinematográficas, taller y muestra de parkour y música, detalla Noemí Ontiveros, quien considera que el acercamiento del público en esta edición será mayor al logrado en el Mirador Independencia que, pese a no ser un sitio céntrico, acaparó la atención de los tapatíos. “Tuvimos una gran respuesta, el concierto que se hizo con Pumcayó y Baltazar fue espectacular y llenó, tuvimos una caminata en la barranca, por ejemplo, ahora las actividades se adaptan nuevamente al espacio y el parkour es ideal. Hemos seleccionado espacios que no son tan concurridos pero que tienen un potencial grande, la barranca tiene ese vínculo al ser área natural y a la Unidad Administrativa no mucha gente la conoce y es maravillosa”.

Aúllan rock puro

Como parte de las actividades de “Arte para la ciudad”, la banda tapatía Ray Coyote será una de las abanderadas de dinamitar el sonido en la explanada de la Unidad Administrativa con su propuesta basada en un rock más crudo y potente.

La agrupación conformada por la voz de Pablo Barba, los guitarristas Diego Orozco y Luis Romero, así como por el bajista Rafael Anaya Champion y el baterista Alejandro Velasco, presentará un recorrido por sus producciones como “Colmillo” y “Muta padre”, con los que han ido más allá de las fronteras jaliscienses y cautivado a las redes sociales en donde suman miles de reproducciones.

El guitarrista Luis Romero destaca que sumarse por primera vez a dinámicas culturales llevadas a espacios públicos para Ray Coyote significa ampliar el panorama de las bandas locales que en algunas ocasiones se topan con dificultades para tocar en espacios más privados y peleados por toda la escena musical.

“Nunca hemos tratado de encajar ni hacer lo que está de moda, no queremos siquiera quedarnos encasillados en un género, queremos abrir nuestros horizontes. Tocar en espacios públicos y que sean gratuitos anima mucho a la gente a diferencia de los que son privados, deberían de existir más iniciativas así, también motivan a las bandas”.

PARA LA AGENDA

“Arte para la ciudad” del 10 de octubre al 14 de noviembre en la Unidad Administrativa, ubicada en Av. Fray Antonio Alcalde entre calle Tamaulipas y Av. Manuel Ávila Camacho (frente al CODE), Colonia Observatorio de Guadalajara. Ingreso gratuito. Más información, horarios y días de actividades en: Facebook: ArteParaLaCiudadMx.