Apuesta a publicidad llevó al fracaso a Enrique Peña Nieto

A pesar de los 50 mil millones de pesos invertidos en Comunicación Social durante el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto, la estrategia de comunicación del ya ex-presidente de México fracasó por privilegiar la compra de publicidad y no realizar una verdadera comunicación política, consideró Gonzalo Sánchez, director de Comunicación Social del gobierno de Jalisco.

“Apostaron a la publicidad, a la compra de primeras planas (...), en contraste, las editoriales eran avasalladoras en contra del Presidente. El problema es que muchos políticos no leen los periódicos, sólo las primeras planas, entonces no se daban cuenta de lo que estaba pasando”, señaló Sánchez. “La publicidad es una mala apuesta, porque no hay contenido”.

El vocero de Aristóteles Sandoval presentó su libro “Tómatela en serio. Apuntes sobre Comunicación Política en gobierno”, editado por Arlequín. En el texto, Sánchez ofrece algunas claves sobre cómo es y debería ser la relación entre la comunicación social de los gobiernos y los medios de comunicación.

Respecto al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, el vocero del gobernador consideró que logró una estrategia exitosa de comunicación política para llegar a su actual cargo. Además, avizoró que el recorte del presupuesto en comunicación social hará una depuración sana del gasto público, y ocasionará que sólo sobrevivan los medios que apuesten a sus lectores y audiencias.

“AMLO tiene muy clara la historia que quiere contar y eso hay que aplaudir de los políticos. Muchos críticos, por ejemplo, de Donald Trump, podrían perder de vista que el presidente de EUA tiene claro quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos. El presidente de la República es igual, y eso le genera adeptos”, indicó.

Sánchez añadió que la oposición deberá ejercer una comunicación política articulada ante un presidente que, mediante estrategias como las conferencias matutinas de prensa, intentará imponer su agenda.

“Si la oposición no se plantea que deben enfrentar esa batalla en los mismos términos, es decir, dando información a los medios de comunicación, de lo único que se va a hablar es del Presidente. Un político que se niegue a hablar, no existe”.