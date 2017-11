Almudena recrea al franquismo

La escritora madrileña, Almudena Grandes, regresa con el cuarto capítulo de su saga “Episodios de una guerra interminable”, se trata de la novela “Los pacientes del doctor García”, un texto de una serie de seis, en las que ella pretende recorrer 25 años de la dictadura de Franco: desde la victoria en la Guerra Civil y hasta 1964, que es cuando considera que España comienza a cambiar. “Cuento esto desde el punto de vista de los españoles que resistieron a la dictadura y que lucharon contra Franco cada uno con sus armas”, comparte en entrevista.

“Este texto cuenta una iniciativa diplomática, casi una historia de espías”, dice la escritora. “Todas las novelas de la serie son de ficción basadas en un hecho real, y lo real aquí es la existencia –bastante desconocida– de una red de criminales de guerra y jerarcas nazis que lograron escapar de las justicia aliada, gracias a la ayuda de una mujer madrileña y alemana que se llamó Clara Stauffer, quien desde su casa –en el barrio madrileño de Argüelles– montó una red que es lo más parecido a Odessa que funcionó en la realidad”.

"Me enganché de la historia de mi país como se enganchan los niños a los videojuegos".

En la ficción que hace Almudena, un agente de las autoridades republicanas en el exilio, con la ayuda de su amigo, quien es el doctor Guillermo García, logra infiltrarse en esta red para que el mundo se entere de lo que está pasando en España y después de hacerlo, descubre que al mundo no le interesa saberlo y que los aliados prefieren mirar para otro lado.

Una saga aun inconclusa

Todas estas historias que forman parte de la saga que Almudena tiene en desarrollo, como “Inés y la alegría”, “El lector de Julio Verne” y “Las tres bodas de Manolita”, la encontraron y ella aprovechó la oportunidad de presentarlas al público.

“Yo realmente no las estaba buscando, cuando comencé a escribir ‘El corazón helado’ que fue mi primera novela centrada en la memoria. Cuando empecé a escribir este texto, yo creía que con lo que yo sabía de la guerra era bastante, pero me puse a estudiar un poco el tema, y me di cuenta de que la realidad de lo que yo sabía, era casi nada. Tenía conocimiento de cuatro lugares comunes, como la mayoría de los españoles sobre la versión oficial, pero estos hechos son mucho más complicados y difíciles de comprender de lo que yo creía. Entonces, me enganché de la historia de mi país como se enganchan los niños a los videojuegos”.

Almudena convirtió esta información en una obsesión por comprender lo que había ocurrido y cuestionarse porque creía que sabía todo, cuando en realidad no sabía nada. “Estas historias las fui coleccionando sin saber qué hacer con ellas, hasta que presente ‘El corazón helado’, de repente vi la luz y comprendí que me daba para escribir seis novelas y las historias principales ya estaban ahí, eran las que más me habían fascinado y obsesionaban de todas las que había encontrado”. A media que va escribiendo cada novela y tiene que desarrollarlas, va encontrando otras historias y las incluye en sus libros.

TOMA NOTA

Presentación del libro: Hoy de 17:00 a 17:50 horas. Salón 4, planta baja, Expo Guadalajara.