Alistan Encuentro de Cultura en Jalisco

Con una inversión de un millón 119 mil pesos, durante tres días el Encuentro Estatal de Cultura reunirá a 250 personas para presenciar conferencias, paneles y diferentes actividades; todo con el fin de ejercitar habilidades y montar un diálogo que motive la impulsión de la cultura en los municipios de Jalisco.

“Es la plataforma perfecta para que los artistas se den a conocer en el Estado de Jalisco, donde la gente del interior del Estado puede ir a una galería de un artista internacional”, comenta Christopher de Alba Anguiano, director de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Cultura (SC).

La temática de esta edición está enfocada en el turismo, pues los organizadores buscan integrar “la cultura de los municipios, de manera que todos cuajen en cosas que puedan a ofrecer al público de afuera, a personas de distintas nacionalidades y estados”, comentó Diego Escobar González, director General de Desarrollo Sectorial y Vinculación, de la SC.

Christopher aclara que, más que destacar la identidad cultural del municipio, se quiere destacar la identidad de la región. “¿Qué diferencia la región Norte de Los Altos? ¿La región Ciénega, de la del Sur? Identificar un tema que los represente a todos los municipios de la región, es a lo que apuntamos”.

Realizar el evento no ha sido nada fácil, no tanto por la parte de infraestructura, sino por la focalización de los eventos. Es muy importante para los organizadores que el mensaje que se quiere transmitir no sea mal interpretado. “No queremos dar la idea de que nosotros somos los sabios que venimos a decirles cómo se hacen estas cosas. Queremos que sea un proceso donde nos reconozcamos como interlocutores. Hay cosas que no sabemos nosotros, que sí saben en otros municipios. Realmente son encuentros donde importa más como se complementan las personas y como nos hacemos fuertes a partir de esto”, asegura Escobar González.

Los invitados

Si bien la intención del Encuentro es reunir a cada uno de los 125 municipios, en ninguna ocasión han reunido a la totalidad de los invitados. “Siempre se intenta llegar a tope, para esta edición ya confirmaron varios presidentes municipales, que son prácticamente quienes deciden todo. Lo más que hemos llegado es a 121”, agrega Christopher.

SABER MÁS

El Encuentro Estatal de Cultura se llevará a cabo del 16 al 18 de octubre en el Hotel Primavera. Para mayores informes sobre la programación visita http://sc.jalisco.gob.mx/