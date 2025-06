Un remake de los buenos

Fue a principios de abril de este año cuando pude ver por primera vez el live action de “Cómo entrenar a tu dragón”. Las condiciones fueron inmejorables: ocurrió durante una función para industria, en formato Dolby Cinema, en una pantalla de dimensiones imponentes y con la presencia del director Dean DeBlois, quien advirtió que el corte que íbamos a ver no estaba terminado. Aun así, fue deslumbrante.

Han pasado ya más de dos meses desde aquel primer visionado, así que mi reacción inicial y mi entusiasta percepción de aquel momento se han asentado. Así que, con la cabeza fría luego de haber dejado reposar la película, puedo dar mi veredicto final e irrevocable: la nueva versión me gustó más que la original animada. Por apenas una escama de dragón, por un pelo, de panzazo. Pero sí, me gustó más.

Ocurre que cuando vi la película original pensé que era fantástica, me gustó un montón, pero también imaginé que hubiera sido genial si la hubieran hecho con actores. Es que me gustan el imaginario dragonesco y las dimensiones absolutamente épicas que toma cuando se plasma dentro del territorio del live action.

Ojo, si eres fan de la primera versión de “Cómo entrenar a tu dragón” y está entre tus películas favoritas, eso no va a cambiar. En mi caso particular, he encontrado más goce en la nueva versión que en la primera, la cual sigue y seguirá siendo un clásico contemporáneo de la animación estadounidense de gran estudio.

La flamante producción está tan bien lograda porque, aunque es una película comercial, de consumo y de franquicia, ha sido hecha con muchísimo corazón y compromiso —el director de la trilogía original es también el realizador de este remake—, con un acabado visual impresionante, efectos de primera línea y abrazando el espíritu conmovedor de la versión anterior. Todo esto da como resultado una película que entretendrá y emocionará al gran público.

De fondo, “Cómo entrenar a tu dragón” es una carta de amor a los underdogs, a quienes creen que el mundo entero los ha rebasado, a quienes a veces nos sentimos chiquitos e insignificantes, a quienes todavía creemos que todos cabemos en este mundo, que este espacio que habitamos es para compartirse.

Sí, recomiendo la nueva “Cómo entrenar a tu dragón”. ¡Es pura fantasía de la mejor estirpe!