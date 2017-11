¿A quién desobedeció Marte?

Definitivamente es una celebración a la emoción, la pasión y el mundo del teatro; es, sin duda, el duelo que transformó la historia de la humanidad. Así es como se puede definir la obra “La desobediencia de Marte”, una puesta en escena que se presenta en la Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas, bajo la dramaturgia del escritor mexicano Juan Villoro.

Dirigida por Tony Castro y protagonizada por José María de Tavira y Joaquín Cosío, la puesta aborda el encuentro que dos astrónomos tuvieron en 1599: Tycho Brahe, quien tenía las mejores tablas de medición; y Johannes Kepler, que era el mejor matemático del momento.

En entrevista, el actor Chema de Tavira comentó su inclusión en esta pieza, que coincide temáticamente con su proyecto anterior: “Me sumé a la invitación de Claudio Sodi, el productor. Yo estaba terminando una obra, ‘El corazón de la materia’. Interpretaba a un paleontólogo y estaba ya imbuido en el mundo de la ciencia. Me ofrecieron esta obra de Villoro, dirigida por Tony Castro, con Joaquín Cosío, sobre Johannes Kepler y Tycho Brahe y por supuesto que acepté”.

El texto de Villoro se remonta a la famosa disputa que tuvieron Kepler y Brahe, dos personalidades distintas en la ciencia: “Yo conocía a la perfección el encuentro histórico entre los personajes… Y encontrar una obra de teatro que se tratara sobre ese momento fue un privilegio. Soy fanático de ese instante desde que vi el episodio tres de la primera temporada de Cosmos, allá en los ochenta”, comentó De Tavira.

Aunque la ciencia es un protagonista de esta puesta en escena, la obra trata de más temas en su texto: “El mundo de los científicos es sólo una parte del gran argumento que escribe Villoro: habla del teatro, sobre de las relaciones humanas, en particular las masculinas, y los cambios generacionales”.

Con sólo dos actores en la obra, la responsabilidad recae en su interacción. De ello, el actor comentó: “Es maravilloso, una obra en donde sólo hay dos actores en escena diciéndose cosas es un gran reto. Tener el privilegio de que sea exitoso es aún más, un alimento al espíritu. Con Joaquín hacemos una dupla maravillosa, los dos nos sentimos muy cómodos trabajando juntos, formamos un equipo en toda la extensión del significado de la palabra. Hemos llevado una relación de mucho cariño, mucha admiración y respeto. Siempre con una pasión tremenda por dar lo mejor de nosotros”.

Al tratarse de una pieza teatral con un tema científico, podría pensarse que el objetivo del montaje es la divulgación científica, pero las funciones del teatro siempre van más allá: “Para mí es la actividad humana suprema. En primer lugar reúne a un grupo de personas a pensar y reflexionar sobre algo más. Que lo hagan en conjunto con un espectáculo que está vivo, que es único e irrepetible, crea comunidad. Nunca había sido tan evidente la función social del teatro en mi carrera como en los días posteriores al catastrófico sismo que tuvimos en septiembre. Después de que pudimos regresamos a los teatros con las estructuras protegidas, todos los que estábamos en el estrés postraumático encontramos sentido, muchas cosas al reunirnos. El teatro se inventó en Grecia hace miles de años con el afán de crear significados en común… Es el arte supremo para ver al otro, y nada nos hace más humanos que voltear y ver la existencia del otro”.

Actualmente José María de Tavira trabaja en una película que se filma en Puerto Vallarta —cuyo nombre prefiere aún no mencionar—; pero adelante que es la ópera prima del director José Rubén Rendón: “Después de eso es probable que regrese a la televisión”.

Feliz por la apuesta

Sobre la inauguración de nuevos espacios como el Conjunto de Artes Escénicas, el actor comentó: “Da esperanza en el futuro, construir un teatro no es nada fácil. La responsabilidad que lleva mantenerlo con vida no es tampoco nada fácil. Sobre todo en un mundo donde el ámbito cultural, en una sociedad y una economía que han despreciado la actividad cultural. Encontrar instituciones que siguen apostando por la cultura es esperanzador. No lo conozco todavía, pero me han comentado quienes ya lo conocieron que son unos teatros de punta, con los mejores materiales. Me enorgullece ser parte de las actividades de inauguración”.

