Domingo, 31 de Mayo 2026

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Convocatoria de la Selección Mexicana EN VIVO: Javier Aguirre revela a sus 26 jugadores para el Mundial 2026

El “Vasco” dará a conocer este domingo la lista definitiva de elegidos que representarán a México en la Copa del Mundo

Sergio Alejandro Velázquez

Llegó el día de conocer a los elegidos. Después de una larga etapa de observación, amistosos internacionales y pruebas constantes, Javier Aguirre dará a conocer este domingo la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a México en el Mundial 2026.

La victoria por 1-0 sobre Australia en el Rose Bowl de Pasadena fue mucho más que un resultado positivo para el Tri. Al término del encuentro, el seleccionador nacional reconoció que ya resolvió las últimas dudas de cara a la Copa del Mundo y que incluso tiene prácticamente definido el equipo que debutará frente a Sudáfrica el próximo 11 de junio. Además, adelantó que el amistoso ante Serbia servirá como el ensayo más cercano a lo que pretende mostrar en el arranque del torneo.

 IMAGO7.
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Aguirre aseguró que la convocatoria es el resultado de casi 20 meses de trabajo y seguimiento a una amplia base de entre 60 y 70 futbolistas. Aunque evitó revelar nombres o confirmar quién será el portero titular entre Guillermo Ochoa y Raúl Rangel, dejó claro que todos los jugadores que integran la lista final tienen posibilidades reales de ver actividad durante la justa mundialista.

Mientras la ilusión de la afición crece y algunos futbolistas ya se atreven a hablar de objetivos ambiciosos, el experimentado técnico ha pedido mantener la calma y enfocarse paso a paso en cada desafío. Con el debut mundialista cada vez más cerca, ha llegado el momento de conocer quiénes tendrán la responsabilidad de defender la camiseta nacional en la Copa del Mundo.

Sigue aquí, en vivo y minuto a minuto, el anuncio de la convocatoria final de México para el Mundial 2026, con todos los nombres, reacciones, sorpresas y detalles de la decisión de Javier Aguirre.

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Los partidos de México en el Mundial 2026


México vs Sudáfrica

  • Fecha: jueves 11 de junio
  • Estadio: Azteca
  • Hora: 13:00 horas

México vs Corea del Sur

  • Fecha: jueves 18 de junio
  • Estadio: Guadalajara
  • Hora: 19:00 horas

México vs Chequia

  • Fecha: miércoles 24 de junio
  • Estadio: Azteca
  • Hora: 19:00 horas

Esta es la convocatoria de México para disputar la Copa del Mundo de 2026


Porteros

  • Carlos Acevedo (Santos)
  • Guillermo Ochoa (AEL Limassol)
  • Raúl Rangel (Chivas)

Defensas

  • Israel Reyes (América)
  • Jorge Sánchez (PAOK)
  • César Montes (Lokomotiv Moscú)
  • Johan Vásquez (Genoa)
  • Jesús Gallardo (Toluca)
  • Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas

  • Luis Romo (Chivas)
  • Edson Álvarez (Fenerbahce)
  • Obed Vargas (Atlético de Madrid)
  • Álvaro Fidalgo (Betis)
  • Brian Gutiérrez (Chivas)
  • Luis Chávez (Dinamo Moscú)
  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Gilberto Mora (Xolos)

Delanteros

  • César Huerta (Anderlecht)
  • Orbelín Pineda (AEK Atenas)
  • Alexis Vega (Toluca)
  • Julián Quiñones (Al-Qadisiya)
  • Armando González (Chivas)
  • Raúl Jiménez (Fulham)
  • Santiago Giménez (Milan)
  • Roberto Alvarado (Chivas)
  • Guillermo Martínez (Pumas)

Se revela la convocatoria del Tri


Llegó el momento esperado. En estos instantes, la Selección Mexicana está dando a conocer la lista definitiva de jugadores convocados por Javier Aguirre para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

 

Tras meses de preparación, amistosos y evaluaciones, el estratega nacional presenta a los futbolistas que defenderán la camiseta del Tricolor en el torneo más importante del futbol. Sigue aquí todos los nombres, reacciones y detalles de la convocatoria.

 

 

11 días para que ruede el balón


La cuenta regresiva continúa. Faltan apenas 11 días para que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo que reunirá a las mejores selecciones del planeta en México, Estados Unidos y Canadá.

 

La expectativa crece conforme se acerca la inauguración del certamen. Con menos de dos semanas por delante, las selecciones afinan los últimos detalles de su preparación y México está a punto de conocer a los 26 futbolistas que buscarán brillar en casa durante la máxima fiesta del futbol.

Resultados previo a la convocatoria mundialista


La Selección Mexicana llega al anuncio de la lista final para el Mundial 2026 con una racha positiva en sus partidos de preparación. El equipo dirigido por Javier Aguirre se mantiene invicto en sus seis compromisos más recientes, con cuatro victorias y dos empates, además de solo un gol recibido.

 

Estos fueron los últimos resultados del combinado nacional antes de conocer a los 26 convocados que representarán a México en la Copa del Mundo:

 

  • México 1-0 Australia
  • México 2-0 Ghana
  • México 1-1 Bélgica
  • México 0-0 Portugal
  • México 4-0 Islandia
  • Bolivia 0-1 México

 

Con estos números, el Tri arriba a la recta final de su preparación con buenas sensaciones, solidez defensiva y la confianza de haber cerrado su gira previa al Mundial sin conocer la derrota.

Cuenta regresiva para conocer a los elegidos


Cada vez falta menos para que se despejen las incógnitas. De acuerdo con información de TUDN, será este domingo a las 20:00 horas cuando Javier Aguirre presente la convocatoria final del Tri para el Mundial 2026.

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