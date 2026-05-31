Convocatoria de la Selección Mexicana EN VIVO: Javier Aguirre revela a sus 26 jugadores para el Mundial 2026

Llegó el día de conocer a los elegidos. Después de una larga etapa de observación, amistosos internacionales y pruebas constantes, Javier Aguirre dará a conocer este domingo la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a México en el Mundial 2026.

La victoria por 1-0 sobre Australia en el Rose Bowl de Pasadena fue mucho más que un resultado positivo para el Tri. Al término del encuentro, el seleccionador nacional reconoció que ya resolvió las últimas dudas de cara a la Copa del Mundo y que incluso tiene prácticamente definido el equipo que debutará frente a Sudáfrica el próximo 11 de junio. Además, adelantó que el amistoso ante Serbia servirá como el ensayo más cercano a lo que pretende mostrar en el arranque del torneo.

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Aguirre aseguró que la convocatoria es el resultado de casi 20 meses de trabajo y seguimiento a una amplia base de entre 60 y 70 futbolistas. Aunque evitó revelar nombres o confirmar quién será el portero titular entre Guillermo Ochoa y Raúl Rangel, dejó claro que todos los jugadores que integran la lista final tienen posibilidades reales de ver actividad durante la justa mundialista.

Mientras la ilusión de la afición crece y algunos futbolistas ya se atreven a hablar de objetivos ambiciosos, el experimentado técnico ha pedido mantener la calma y enfocarse paso a paso en cada desafío. Con el debut mundialista cada vez más cerca, ha llegado el momento de conocer quiénes tendrán la responsabilidad de defender la camiseta nacional en la Copa del Mundo .

Sigue aquí, en vivo y minuto a minuto, el anuncio de la convocatoria final de México para el Mundial 2026, con todos los nombres, reacciones, sorpresas y detalles de la decisión de Javier Aguirre.

SV