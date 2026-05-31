La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol informó que los siete árbitros y árbitras mexicanos portadores del gafete FIFA iniciaron este domingo 31 de mayo la concentración oficial en Miami, Florida, como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

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Este proceso forma parte de los trabajos de capacitación, evaluación y seguimiento que la FIFA realiza con los silbantes considerados para participar en la máxima justa futbolística. Para esta edición del Mundial, serán 52 árbitros los encargados de impartir justicia sobre el terreno de juego, por lo que la presencia de siete representantes mexicanos refleja el reconocimiento que mantiene el arbitraje nacional a nivel internacional.

La delegación mexicana está conformada por dos árbitros centrales, tres asistentes y dos oficiales de VAR, quienes estarán disponibles para ser designados en cualquier encuentro de la competencia más importante del futbol mundial. Entre los nombres más destacados figura César Arturo Ramos, considerado actualmente el árbitro mexicano de mayor trayectoria, prestigio y reconocimiento internacional. Su experiencia en torneos de FIFA lo coloca como una de las principales cartas de México para tener una participación relevante en la justa mundialista.

Asimismo, sobresale la presencia de Katia Itzel García, quien se ha consolidado como una de las mejores silbantes del país gracias a sus constantes actuaciones en competencias nacionales e internacionales, además de abrir camino para una mayor representación femenina en el arbitraje de élite.

A través del comunicado donde se anunció el inicio de la concentración, la Comisión de Árbitros expresó su orgullo por la presencia de estos jueces en el proceso mundialista, destacando el profesionalismo, compromiso y nivel de excelencia que han demostrado a lo largo de sus carreras.

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Delegación mexicana de arbitraje que participará en el Mundial 2026

César Arturo Ramos Palazuelos — Árbitro Central

Katia Itzel García Mendoza - Árbitro Central

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán - Árbitro Asistente

Marco Antonio Bisguerra Mendiola — Árbitro Asistente

Alberto Morín Méndez - Árbitro Asistente

Guillermo Pacheco Larios — VAR

Erick Yair Miranda Galindo - VAR

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