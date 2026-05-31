Con impecable estrategia, Marco Bezzecchi gana en Mugello, cumple su sueño de ganar en casa (piloto italiano, moto italiana) y enloquece a sus fanáticos, se consolida de líder, y Aprilia barre, con Jorge Martín en segundo, dejando a Pecco con Ducati en el tercer sitio.

Desde la 'pole', Bezzecchi arrancó perfecto, al igual que su compañero Martín, quien tomó el liderato en la primera curva mientras el ganador del Tissot Sprint, Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team), se iba largo en la curva 1. El español cayó de la tercera a la decimoséptima posición.

Sin embargo, Bezzecchi recuperó muy pronto el liderato. El italiano superó a Martín en la curva 4, mientras otro héroe local, Bagnaia, también avanzaba posiciones. El italiano ya era tercero en la primera vuelta y pasó a ser segundo cuando Martín se abrió ligeramente en la curva 1 al inicio de la segunda vuelta.

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Una vuelta después, 'Pecco' tomó el liderato del Gran Premio de Italia. El tricampeón de Mugello relegó a su compatriota y líder del campeonato, Bezzecchi, a la segunda plaza. Martín era tercero, mientras Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) defendía la cuarta posición frente a Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing). Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) y Ai Ogura acechaban en sexta y séptima posición.

Ya en la vuelta 7, 'Pecco' estaba siendo seguido de cerca por Bezzecchi, mientras Martín rodaba algo más de un segundo por detrás del dúo italiano. A su vez, Martín tenía dos segundos de ventaja sobre una intensa batalla entre Márquez, Acosta y Aldeguer.

Acosta realizó un rebase magistral sobre Márquez en Scarperia, pero el rebufo no favoreció al '37' y ambas Ducati recuperaron la posición sobre la KTM en la fuerte frenada de la curva 1. La lucha hizo que el grupo perseguidor quedara ya a casi tres segundos del podio. Malas noticias para sus aspiraciones de podio, pero buenas para Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), que era octavo y, para la vuelta 10, ya estaba enganchado al grupo de Márquez, Acosta, Aldeguer y Ogura.

A mitad de la carrera, Martín comenzó a acercarse a los dos líderes. La diferencia bajó de 1.1 segundos a 0.7. ¿Era el '89' quien empezaba a meter presión? Y precisamente hablando de presión, Bezzecchi empezó a 'acosar' a 'Pecco' hasta el punto de lanzar un ataque por el liderato en la curva 1 cuando faltaban 10 vueltas para el final. Y fue un rebase definitivo.

¿Podía responder 'Pecco'? Pues inmediatamente la diferencia se abrió hasta los 0.9 segundos. Bezzecchi había cambiado el ritmo y, mientras tanto, la segunda Aprilia oficial comenzó a presionar la rueda trasera de Bagnaia. Y, efectivamente, en la vuelta 16, Martín adelantó al piloto de Ducati y lo relegó a la tercera posición, todo esto debido al castigo de los neumáticos de 'Pecco', que trató de imponer un ritmo, pero con consecuencias de desgaste prematuro que ya no soportó.

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El ritmo de 'Pecco' empezó a preocupar a falta de seis vueltas. ¿Estaba en peligro su podio? Posiblemente. Especialmente cuando Acosta y después un agresivo Ogura, seguidos por Di Giannantonio, relegaron a Márquez hasta la séptima posición. La ventaja de 'Pecco' sobre Acosta y Ogura era de 2.9 segundos a cinco vueltas del final, aunque el bicampeón de MotoGP estaba rodando constantemente medio segundo más lento por vuelta.

A cuatro vueltas del final llegó el contacto. Ogura adelantó a Acosta en la entrada de la curva 1 y, al abrirse ligeramente, el español vio una oportunidad para devolver el rebase. Pero dos motos no caben en el mismo sitio y, cuando Ogura regresó a la trazada y Acosta intentó colarse por dentro, ambos se tocaron. Ninguno cayó, pero el incidente les hizo perder un tiempo valiosísimo. Poco después, Di Giannantonio adelantó al piloto de KTM y lo relegó a la sexta plaza.

Faltando 2 vueltas para el final, Bezzecchi se encaminaba hacia una soñada victoria en casa, mientras 'Pecco' mantenía apenas algo más de un segundo de ventaja sobre Ogura. Aunque las dos primeras posiciones parecían decididas salvo error o pelea final, la tercera plaza seguía abierta.

Al llegar a la curva 10, la diferencia era de 0,4 segundos. En la curva 11 ya no había margen. Llegaron y pasaron la curva 12 y la chicane Biondetti. Luego la curva 14, Bucine. Y Ogura atacó. Pero 'Pecco' respondió: "Hoy no, Ai". Con una rápida maniobra de contragolpe, el italiano recuperó la posición y ganó la carrera hasta la bandera a cuadros por un ajustadísimo margen de 0.034 segundos. Qué final para la lucha por el tercer puesto.

Quienes no tuvieron que preocuparse por nada de eso fueron Bezzecchi y Aprilia. Una sensacional actuación en casa permitió al italiano conquistar la victoria en Mugello. Un auténtico sueño. Y para Aprilia, un histórico doblete en su Gran Premio de casa gracias al magnífico segundo puesto de Martín.

Top 10

Ogura se quedó cerca de lograr su segundo podio de la temporada, pero el cuarto puesto tras salir decimotercero demuestra una vez más su enorme capacidad de remontada. Di Giannantonio perdió terreno en el campeonato con su quinta posición, aunque tras una salida complicada el italiano puede darse por satisfecho.

Acosta hizo todo lo posible por conservar una plaza entre los cinco primeros y terminó sexto. El séptimo puesto de Marc Márquez fue especialmente meritorio teniendo en cuenta su reciente regreso tras la importante operación en el hombro derecho. Raúl Fernández lamentará su error en la curva 1, que le costó una oportunidad de terminar al menos en el podio. Sin embargo, pasar de la 17ª posición en la primera vuelta a la octava al final es una remontada de la que puede sentirse orgulloso.

Aldeguer cayó hasta la novena plaza, mientras Diogo Moreira (Pro Honda LCR) completó el Top 10 y consiguió su segundo resultado consecutivo entre los diez mejores tras su noveno puesto en Catalunya. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Joan Mir (Honda HRC Castrol), su compañero Luca Marini, Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) y Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) completaron la zona de puntos en Italia.

Un domingo en el que los sueños se hicieron realidad. Bezzecchi amplía su ventaja al frente del campeonato hasta los 17 puntos sobre su compañero de equipo Martín. MotoGP se traslada a Hungría.

Resultados Oficiales

Pos. Pts.

Rider Team

Time

Pts.

1

72 M. Bezzecchi

Aprilia Racing

40:57.347 25

2

89 J. Martin

Aprilia Racing

+3.559 20

3

63 F. Bagnaia

Ducati Lenovo Team

+5.098 16

79 A. Ogura

Trackhouse MotoGP Team

+5.132 13

5

49 F. Di Giannanto...

Pertamina Enduro VR46 R...

+5.453 11

6

37 P. Acosta

Red Bull KTM Factory Raci...

+7.467 10

7

93 M. Marquez

Ducati Lenovo Team

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MB