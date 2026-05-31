La Selección de la República de Corea se presenta en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con un argumento que la distingue en el panorama internacional: una base de futbolistas consolidados en la primera línea de las ligas más competitivas de Europa.

Los denominados " Guerreros de Taeguk " han dejado de ser un conjunto fundamentado únicamente en la dinámica física para convertirse en un plantel con madurez táctica, capacidad de posesión y figuras individuales que asumen roles protagónicos en el plano mundial.

Bajo la gestión de su cuerpo técnico comandado por Hong Myungbo, el combinado asiático busca romper los techos de cristal de sus últimas participaciones y consolidar un modelo de juego que compita de forma directa ante las potencias tradicionales. Con un plantel donde la jerarquía de la Premier League, la Bundesliga y la Ligue 1 dicta las condiciones, el equipo oriental asume el torneo con la obligación de validar el crecimiento de sus futbolistas en el circuito de élite .

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El reto para los "Guerreros de Taeguk" radica en amalgamar las individualidades de su bloque europeo con el bloque de la K League local, construyendo un funcionamiento colectivo equilibrado. Para nadie es un secreto que el equipo coreano registra una evolución en sus porcentajes de efectividad en pases y en la recuperación tras pérdida en campo rival . Con esta estructura, Corea del Sur arriba a la justa, no solo con la intención de sortear la fase de grupos, sino con los argumentos futbolísticos necesarios para exigir y superar a los rivales de alta jerarquía dentro del certamen internacional.

El historial mundialista: El polémico logro de 2002

La Federación de Futbol de Corea (KFA) posee una regularidad histórica sin paralelo en su confederación, sumando asistencias ininterrumpidas a la fase final de las Copas del Mundo desde la edición de México 1986.

El punto máximo de esta trayectoria aconteció en el año 2002, certamen donde ejercieron como coorganizadores junto a Japón. En aquella ocasión, bajo la dirección del entrenador neerlandés Guus Hiddink, el equipo avanzó como líder del Grupo D tras vencer a Polonia y Portugal. En las etapas de eliminación directa, superaron a Italia en octavos de final con un gol de Ahn Jung-hwan en tiempo extra y eliminaron a España en cuartos de final mediante una tanda de penales, dos juegos que estuvieron marcados por polémicas arbitrales.

Aunque cayeron en la semifinal ante Alemania por la mínima diferencia, el cuarto lugar obtenido tras el partido ante Turquía se mantiene como el mejor resultado absoluto para una selección de la Confederación Asiática de Futbol (AFC) en la historia del torneo.

Las figuras que sostienen la estructura surcoreana

El rendimiento táctico de Corea del Sur en esta edición depende directamente de una columna vertebral que milita en instituciones de alta exigencia en el balompié europeo:

Son Heung-min (Los Angeles FC, Estados Unidos) : El capitán y atacante principal cumple su cuarto proceso mundialista. Su velocidad en transiciones largas y la precisión en la definición de media distancia lo ubican como el elemento de mayor peso en el esquema ofensivo.

: El capitán y atacante principal cumple su cuarto proceso mundialista. Su velocidad en transiciones largas y la precisión en la definición de media distancia lo ubican como el elemento de mayor peso en el esquema ofensivo. Kim Min-jae (Bayern Múnich, Alemania) : Considerado uno de los defensores centrales con mayor solvencia en el circuito europeo. Aporta fortaleza en el juego aéreo, coberturas en espacios amplios y una salida limpia con el balón desde la línea de fondo.

: Considerado uno de los defensores centrales con mayor solvencia en el circuito europeo. Aporta fortaleza en el juego aéreo, coberturas en espacios amplios y una salida limpia con el balón desde la línea de fondo. Lee Kang-in (Paris Saint-Germain, Francia) : El mediocampista ofensivo representa la evolución técnica del futbol coreano. Es el encargado de la distribución en el último tercio del campo, la generación de ventajas mediante el regate y la ejecución de las jugadas a balón parado.

: El mediocampista ofensivo representa la evolución técnica del futbol coreano. Es el encargado de la distribución en el último tercio del campo, la generación de ventajas mediante el regate y la ejecución de las jugadas a balón parado. Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers, Inglaterra) : Extremo que otorga volumen físico y profundidad por los costados, con capacidad para romper líneas defensivas por potencia y desempeñarse como segunda punta.

Calendario de Corea del Sur

11 de junio: República de Corea vs Chequia - Estadio Guadalajara

18 de junio: México vs República de Corea - Estadio Guadalajara

24 de junio: Sudáfrica vs República de Corea - Estadio Monterrey

Su búnker

La selección de la República de Corea tendrá como base el Club Chivas Verde Valle, casa del Club Guadalajara en el futbol mexicano . Desde ahí, el conjunto asiático buscará volver a hacer historia en un Mundial de futbol, preparando los tres partidos de la fase de grupos que disputarán ante Chequia, México y Sudáfrica, éste último en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

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