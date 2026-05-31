Mundial 2026: Las figuras que quedaron fuera por lesión

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo de 2026, varias selecciones han tenido que modificar sus planes debido a las lesiones graves que han sufrido muchos futbolista. Más allá del talento y la preparación, la exigencia del calendario terminó por pasar factura a numerosos futbolistas que apuntaban a ser protagonistas del torneo .

Desde figuras consolidadas hasta jóvenes promesas, varios jugadores quedaron fuera de la justa mundialista tras sufrir lesiones de larga recuperación. Entre ellas destacan las roturas de ligamentos cruzados, lesiones en el tendón de Aquiles, problemas musculares severos y fracturas que terminaron por cerrarles la puerta del campeonato más importante del futbol.

Ante este panorama en EL INFORMADOR te presentamos una lista de las bajas más importantes de cara a la Copa del Mundo por lesión.

Rotura del ligamento cruzado anterior

La lesión que más bajas provocó entre los mundialistas fue la rotura del ligamento cruzado anterior, una de las más temidas por cualquier futbolista debido a que requiere cirugía y un proceso de recuperación que puede extenderse durante varios meses .

A las bajas mundialistas se sumó recientemente Marcelo Flores. El jugador de Tigres sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante la final de la Copa de Campeones de la Concacaf, una lesión que lo dejó sin posibilidades de disputar el Mundial 2026.

Otro caso destacado es el de Marcel Ruiz. El mediocampista de Toluca se lesionó el pasado 12 de marzo y decidió posponer una cirugía con la esperanza de llegar a la Copa del Mundo. Sin embargo, pese a conquistar el título de Liga MX con los Diablos Rojos, quedó fuera de la prelista de la Selección Mexicana. Tras perder la oportunidad mundialista, será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

Uno de los casos más relevantes es el de Rodrygo Goes. El atacante brasileño sufrió una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en marzo, dejando a Brasil sin una de sus principales armas ofensivas.

La misma lesión dejó fuera a Takumi Minamino, referente de Japón y uno de los líderes de una generación que soñaba con hacer historia. El futbolista del Mónaco no logró recuperarse a tiempo tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a finales de 2025.

España también perdió a una alternativa ofensiva importante con la baja de Samu Aghehowa. El delantero del Porto sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en febrero y quedó descartado para el torneo.

Argentina vio frustrada la participación de Joaquín Panichelli, quien atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. El delantero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento con la Albiceleste en marzo.

Por su parte, Países Bajos perdió a uno de sus futbolistas más talentosos. Xavi Simons sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha a finales de abril, una lesión que lo dejó sin posibilidades de disputar el Mundial cuando apuntaba a ser uno de los líderes del conjunto neerlandés.

Lesión de tendón de Aquiles

La segunda lesión más recurrente entre las bajas mundialistas fue la rotura del tendón de Aquiles, una lesión compleja que suele requerir intervención quirúrgica y largos periodos de rehabilitación .

Francia sufrió una pérdida sensible con la baja de Hugo Ekitiké. El delantero se rompió el tendón de Aquiles derecho durante un partido de Champions League y quedó fuera de la convocatoria mundialista cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera.

México también recibió un duro golpe con la lesión de Luis Malagón. El guardameta del América sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo durante un encuentro de Concachampions.

Argentina volvió a aparecer en la lista con Juan Foyth. El defensor del Villarreal sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo en enero y quedó fuera de la competencia.

Lesiones musculares graves

Aunque suelen ser menos mediáticas que las lesiones de rodilla o tendón, los problemas musculares severos también provocaron varias ausencias importantes .

Brasil volvió a verse afectado con Éder Militão. El defensor del Real Madrid sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo que inicialmente parecía manejable, pero que terminó requiriendo cirugía, lo que hizo imposible su recuperación antes del Mundial.

La Canarinha también perdió a una de sus grandes promesas. Estevão, considerado uno de los talentos más prometedores del futbol brasileño, sufrió una lesión de grado 4 en los isquiotibiales, una de las más graves dentro de este tipo de afectaciones musculares.

Alemania no podrá contar con Serge Gnabry. El atacante del Bayern Múnich sufrió un desgarro fibrilar grave en el muslo derecho, lesión que le impedirá estar disponible para la máxima competencia internacional.

Japón completó su lista de bajas importantes con Kaoru Mitoma. El extremo del Brighton sufrió una lesión en los isquiotibiales durante la temporada en Inglaterra, perdiéndose así la oportunidad de liderar el ataque japonés en la Copa del Mundo.

Fracturas y problemas físicos crónicos

España perdió a Fermín López después de que Barcelona informara una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. La lesión requirió cirugía y un periodo de recuperación incompatible con los tiempos previos al Mundial.

Finalmente, Matthijs de Ligt protagoniza uno de los casos más particulares. El defensor neerlandés arrastra problemas de espalda desde finales de 2025, situación que lo obligó a someterse a una operación. Aunque no se trata de una lesión traumática como las anteriores, el proceso de recuperación no le permitirá llegar en condiciones para representar a Países Bajos.

Las selecciones más afectadas

Brasil encabeza la lista de selecciones perjudicadas con tres ausencias importantes: Rodrygo, Éder Militão y Estevão . Japón también sufrió un duro golpe al perder a Takumi Minamino y Kaoru Mitoma, dos de sus principales referentes ofensivos.

Argentina se quedó sin Juan Foyth y Joaquín Panichelli, mientras que España no podrá contar con Samu Aghehowa ni Fermín López. Por su parte, Países Bajos afrontará el torneo sin Xavi Simons y Matthijs de Ligt.

A medida que se acerca el Mundial 2026, estas ausencias recuerdan que, además del talento y la preparación táctica, la condición física puede ser determinante en el camino hacia la máxima cita del futbol. Varias selecciones tendrán que reinventarse para suplir a jugadores que estaban llamados a ser protagonistas, pero que terminaron viendo el torneo desde fuera debido a las lesiones.

Resumen de lesionados por tipo de lesión

Ligamento cruzado anterior (7)

Rodrygo Goes (Brasil)

Takumi Minamino (Japón)

Samu Aghehowa (España)

Joaquín Panichelli (Argentina)

Xavi Simons (Países Bajos)

Marcel Ruiz (México)

Marcelo Flores (Canadá)

Rotura del tendón de Aquiles (3)

Hugo Ekitiké (Francia)

Luis Malagón (México)

Juan Foyth (Argentina)

Lesiones musculares graves (4)

Éder Militão (Brasil)

Estevão (Brasil)

Serge Gnabry (Alemania)

Kaoru Mitoma (Japón)

Fracturas y otras lesiones (2)

Fermín López (España)

Matthijs de Ligt (Países Bajos)

SV