Bayern busca remontada histórica ante un PSG encendido

Luego de un frenético duelo de Ida que pasó a la historia como el partido de Semifinales con más goles desde la temporada 1959/60, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain volverán a reencontrarse este miércoles 6 de mayo a las 13:00 horas en el Allianz Arena, donde definirán al segundo finalista de la presente edición de la UEFA Champions League.

El primer capítulo en el Parque de los Príncipes dejó emociones de sobra y una lluvia de anotaciones que terminó favoreciendo al conjunto francés por marcador de 5-4. Sin embargo, la mínima diferencia mantiene completamente abierta la eliminatoria y anticipa otro choque cargado de intensidad entre dos de las plantillas más poderosas del continente.

Aunque el PSG llegará con ventaja, el escenario en Alemania representa un reto mayúsculo. El Bayern Múnich presume una fortaleza notable en casa dentro de la Champions League, ya que solamente ha perdido uno de sus últimos 29 encuentros como local en la competencia, con saldo de 23 victorias y cinco empates. Además, en la campaña 2025/26 los bávaros han ganado los seis compromisos disputados en su territorio.

La confianza del cuadro dirigido por Vincent Kompany también se sostiene en su capacidad ofensiva frente a su afición. En las dos más recientes eliminatorias celebradas en el Allianz Arena, los muniqueses marcaron cuatro goles tanto al Real Madrid como a la Atalanta, mostrando que cuentan con herramientas suficientes para remontar cualquier marcador adverso.

Sin embargo, el campeón francés no viaja intimidado. El PSG atraviesa un sólido momento lejos de casa, acumulando seis victorias consecutivas como visitante entre Ligue 1 y Champions League. Esa consistencia fuera de París refuerza la confianza de un conjunto que ha presentado personalidad en escenarios de alta exigencia.

A ello se suma su contundencia ofensiva. Los comandados por Luis Enrique son el conjunto más goleador del torneo con 43 anotaciones, cifra que refleja el poderío al ataque de una plantilla diseñada para competir al máximo nivel. Si logra superar la prueba en Múnich, el club parisino se convertirá en el primer campeón vigente que alcanza nuevamente la Final desde que lo consiguiera el Real Madrid en la temporada 2017/18.

Para el Bayern, además del desafío futbolístico, también pesa la historia. El gigante alemán sólo ha remontado una eliminatoria de Champions tras perder la Ida en cuatro de 16 ocasiones, y jamás lo ha conseguido en una semifinal. Asimismo, no disputa una Final desde la campaña 2019/20, cuando justamente levantó la orejona tras vencer al propio PSG.

Con antecedentes, estadísticas y una ventaja mínima en juego, el Allianz Arena se prepara para una noche de alto voltaje que definirá quién peleará por la gloria europea.

MF