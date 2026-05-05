Final de Champions 2026: Dónde y cuándo es el partido entre Arsenal vs PSG o Bayern

La gran final de la UEFA Champions League 2026 ya tiene escenario, fecha y a su primer protagonista confirmado. El Arsenal aseguró su lugar en el partido decisivo y espera rival, que saldrá del duelo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich.

El encuentro se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna, ubicado en Budapest. Este recinto, con capacidad para más de 67 mil espectadores, albergará por primera vez una final del máximo torneo europeo de clubes.

De acuerdo con la UEFA, el partido comenzará a las 18:00 horas (tiempo de Europa Central) 10:00 horas (Centro de México), un horario más temprano de lo habitual que busca mejorar la logística y la experiencia de los aficionados.

En lo deportivo, el Arsenal regresa a una final de Champions tras dos décadas, mientras que su rival saldrá de una semifinal aún abierta entre PSG y Bayern, dos potencias del continente que protagonizan una de las eliminatorias más atractivas del torneo.

Así, la final de 2026 promete un choque de alto nivel en una sede histórica, donde el conjunto londinense intentará conquistar su primer título europeo frente a un gigante francés o alemán.

El Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain protagonizan uno de los duelos más esperados de la temporada al disputar la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2026.

El encuentro se jugará en el Allianz Arena, donde el conjunto alemán intentará revertir el 5-4 adverso sufrido en la ida en París, un resultado que dejó la eliminatoria completamente abierta y cargada de expectativa.

El ganador avanzará a la gran final de la Champions League 2026, en donde se estarían enfrentando al conjunto del Arsenal que venció por marcador 2-1 global al Atlético de Madrid.

La semifinal entre Bayern y PSG está programada para este miércoles 6 de mayo a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse en México a través de la plataforma de streaming FOX One.

MF