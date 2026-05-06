El futbol mexicano atraviesa horas de máxima tensión administrativa y deportiva. Este miércoles, al filo del mediodía, el director técnico de la Selección Nacional, Javier "Vasco" Aguirre, ofrecerá una conferencia de prensa de carácter urgente en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) . El objetivo es poner claridad a una crisis institucional que estalló tras el rompimiento de los acuerdos de cesión de jugadores de cara a la preparación para la Copa del Mundo 2026.

El conflicto se originó la noche del martes, cuando trascendió que la Dirección de Selecciones Nacionales otorgó un permiso especial al Toluca para que Alexis Vega y Jesús Gallardo permanezcan con su club. Ambos futbolistas son piezas clave para el duelo de vuelta de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup (Concachampions) 2026 que los Diablos Rojos disputarán esta noche frente al Los Angeles FC (LAFC).

La reacción de Chivas

Esta excepción provocó una reacción inmediata y contundente en la capital jalisciense. Amaury Vergara, presidente y dueño de las Chivas, utilizó sus redes sociales para emitir un mensaje que ha sacudido los cimientos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Vergara "ordenó" a sus cinco seleccionados, Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Armando González y Brian Gutiérrez, presentarse en las instalaciones de Verde Valle para preparar el juego de Vuelta de los Cuartos de Final ante Tigres, ignorando el llamado al CAR .

La postura de Vergara se fundamenta en la falta de equidad, argumentando que si Toluca recibió beneficios, el Rebaño Sagrado, que enfrenta una desventaja de 1-3 en la Liga MX, también tiene derecho a disponer de sus figuras. Cabe recordar que existía un acuerdo previo entre los dueños de los equipos para liberar a los seleccionados este miércoles 6 de mayo, fecha oficial del inicio de la concentración mundialista.

La advertencia de la FMF

Ante la amenaza de un boicot masivo, la FMF lanzó un comunicado oficial la mañana de este miércoles con un tono sin precedentes. En el documento, el organismo advierte que cualquier jugador que no se presente a la concentración en el tiempo estipulado quedará automáticamente fuera de la convocatoria para la Copa del Mundo .

Se espera que Javier Aguirre, fiel a su estilo directo, fije una postura definitiva sobre si respetará el ultimátum de la Federación o si buscará una tregua de último minuto que evite que el Tri pierda a sus referentes a semanas del inicio del torneo más importante del ciclo. La comparecencia del "Vasco" será determinante para el futuro inmediato del seleccionado nacional.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF