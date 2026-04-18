Este 18 de abril, el Estadio La Cartuja abre sus puertas para recibir a los finalistas de la Copa del Rey: el Atlético de Madrid y la Real Sociedad .

Los colchoneros llegan motivados por sus recientes triunfos en la Champions League, donde eliminaron al Barcelona en Cuartos de Final, y por obtener la mejor posición en la tabla general de La Liga. Sin embargo, los blanquiazules buscarán la hazaña, su cuarto trofeo.

Copa del Rey | Atlético de Madrid vs Real Sociedad | Final EN VIVO | Lo más destacado del partido. EFE / Á. Martínez

¿Cuántas veces se han enfrentado por la Copa del Rey?

Esta será la segunda final que enfrentan el Atleti y La Real. La primera de ellas se dio en la temporada 1986-1987 y los blanquiazules se quedaron con el título tras ganar 4-2 en la tanda de penales.

Esta Final será el primer enfrentamiento entre ambos en Copa del Rey desde los Octavos de Final de la temporada 2021-2022, que ganó el conjunto vasco en una eliminatoria a partido único.

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