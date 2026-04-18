Este 18 de abril, el Estadio La Cartuja abre sus puertas para recibir a los finalistas de la Copa del Rey: el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.Los colchoneros llegan motivados por sus recientes triunfos en la Champions League, donde eliminaron al Barcelona en Cuartos de Final, y por obtener la mejor posición en la tabla general de La Liga. Sin embargo, los blanquiazules buscarán la hazaña, su cuarto trofeo. Esta será la segunda final que enfrentan el Atleti y La Real. La primera de ellas se dio en la temporada 1986-1987 y los blanquiazules se quedaron con el título tras ganar 4-2 en la tanda de penales.Esta Final será el primer enfrentamiento entre ambos en Copa del Rey desde los Octavos de Final de la temporada 2021-2022, que ganó el conjunto vasco en una eliminatoria a partido único.No te pierdas ni un solo detalle de esta Final por la Copa del Rey a través de la cobertura más completa que EL INFORMADOR trae para ti.