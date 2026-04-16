El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a la Jornada 15 (J15), que arranca con un enfrentamiento de alta tensión. Este viernes 17 de abril, el Atlético de San Luis abre las puertas del Estadio Libertad Financiera para recibir a unos Pumas que llegan con el objetivo de afianzarse en la parte alta de la clasificación. Para los potosinos, este compromiso representa una de sus últimas llamadas si desean mantener vivas sus esperanzas de colarse a la Liguilla.

¿Cómo llegan San Luis y Pumas a la J15?

El panorama para ambas escuadras es opuesto en este cierre de fase regular. El Atlético de San Luis, dirigido por Raúl Chabrand, se encuentra en la decimocuarta posición de la Tabla General con 15 unidades. Los potosinos llegan a este encuentro tras rescatar un agónico empate 1-1 frente a Toluca, gracias a una anotación de Joao Pedro. El cuadro local sabe que está obligado a sumar de a tres para no despedirse temprano del torneo y acercarse a los puestos de clasificación.

Por su parte, los Pumas viven un momento de estabilidad y buen futbol bajo el mando de Efraín Juárez. El conjunto universitario se ubica en el cuarto lugar de la clasificación con 27 puntos, consolidándose como un serio candidato al título. Los auriazules aterrizan en territorio potosino con el ánimo a tope luego de vencer con autoridad a Mazatlán por 3-1 en la jornada anterior. Una victoria como visitantes les permitiría asegurar prácticamente su boleto directo a los cuartos de final y mantenerse en la pelea por cerrar como local su llave en la Liguilla.

Dónde ver EN VIVO el partido San Luis vs Pumas de la J15 - Liga MX

Para los aficionados que deseen ver el partido desde casa, deben saber que cuentan con diversas opciones de transmisión en televisión de paga y plataformas de streaming.

Fecha y hora: Viernes, 17 de abril, 19:00 horas

Viernes, 17 de abril, 19:00 horas Estadio: Libertad Financiera,San Luis Potosí, San Luis Potosí

Libertad Financiera,San Luis Potosí, San Luis Potosí Transmisión: ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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