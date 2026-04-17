Con solo nueve puntos por disputarse en el torneo, León y Juárez se enfrentan este sábado 18 de abril. Ambos clubes requieren la victoria para mejorar su posición en la Tabla General y mantener aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda del Clausura 2026. Si no consiguen ganar este fin de semana, sus posibilidades de avanzar en la competencia serán mínimas y ambos lo saben.

¿Cómo llegan León y Juárez a este partido?

La escuadra esmeralda, el León, se presenta ante su afición con la encomienda de consolidar su posición cerca de la Liguilla. Ubicados momentáneamente en el noveno peldaño de la Tabla General, los felinos han mostrado capacidad de reacción en las últimas semanas. A pesar de los duros tropiezos sufridos ante Chivas y Tijuana, el León ha logrado enderezar el rumbo con tres victorias en sus últimos cinco compromisos, destacando su reciente triunfo por la mínima diferencia ante el Puebla. Hacer pesar su localía será vital para no depender de otros resultados en el cierre del calendario.

Por su parte, Juárez llega a este compromiso inmerso en la undécima posición, acechando muy de cerca los puestos que otorgan el pase a la siguiente ronda. Los fronterizos atraviesan un momento de irregularidad, acumulando empates y una reciente derrota por 2-1 frente a los Xolos de Tijuana. Sin embargo, los Bravos ya demostraron que pueden ser un rival de cuidado tras su sorpresiva victoria ante Tigres jornadas atrás, por lo que buscarán dar un golpe de autoridad en el Bajío para meterse de lleno en la pelea por un boleto a la zona de clasificación a Liguilla.

Dónde ver EN VIVO el partido León vs Juárez de la J15 - Liga MX

La señal de FOX One emitirá en directo el partido desde el Estadio León este sábado 18 de abril. El inicio de la transmisión está programado para las 21:00 horas, permitiendo que los usuarios de televisión de paga sigan el desarrollo del encuentro en el horario central de México.

Fecha y hora: Sábado 18 de abril, 21:00 horas

Sábado 18 de abril, 21:00 horas Estadio: León, León, Guanajuato

León, León, Guanajuato Transmisión: FOX One

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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