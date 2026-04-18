Dónde ver EN VIVO la final de la Copa del Rey: Atlético de Madrid vs Real Sociedad

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad de San Sebastián se citan en el estadio La Cartuja, en Sevilla, para definir al campeón de la Copa del Rey.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó en la sala de prensa del Estadio La Cartuja "la gran ilusión de ganar" tanto de "los chicos del Atlético como de los de la Real" ante esta final de la Copa del Rey, que quiso desligar del "paso muy bonito" que dieron el martes, "como es una semifinal", y que les puso "arriba". "Pero ahora volvemos a la tierra, que es lo que cuenta, y en la tierra estamos", recalcó.

"Los dos equipos daremos todo por ganar. Sabemos de las dificultades que habrá ante un equipo competitivo como la Real, que sabe defender y atacar, por fuera y por dentro, con gente joven y de calidad, y esperamos llevar el partido al lugar donde le podamos hacer daño", manifestó el técnico rojiblanco.

Preguntado por cómo se lleva la necesidad de su equipo de levantar un título copero, después de trece años de sequía, indicó que "se gestiona con ilusión, entusiasmo, fe y humildad, y obviamente con seguridad", y comentó sobre si ganar esta final sería quitarse un peso de encima por la exigencia de éxitos del Atlético que ése "es un proceso que está evolucionando, que va mostrando continuidad, trabajo y humildad".

Por su parte, Mikel Oyarzabal, capitán de la Real Sociedad, aseguró que está convencido de que puede ser el día de su equipo, que llegan "bien" para una final muy diferente a la que ganaron en 2021 al Athletic Club, que se jugó con restricciones de público por la pandemia y en la que él marcó el gol de la victoria (1-0) de penalti.

"Me espero un gran partido. Es una final y ante un equipo muy potente que acaba de eliminar de la 'Champions' al Barça. Ellos estarán con confianza pero nosotros creemos en nosotros y tenemos confianza en nosotros mismos", argumentó.

Obed Vargas. El mexicano podría tener minutos este día en el duelo ante la Real Sociedad. ESPECIAL

Obed Vargas va por su primer título con los Colchoneros

Obed Vargas apenas llegó al Atlético de Madrid y está a punto de levantar su primer título con el equipo, aunado al pase que lograron a media semana a las semifinales de la Champions League.

Además, este juego tendrá un ingrediente extra, debido a que Antoine Griezmann no sólo se enfrentará al equipo que lo catapultó como futbolista profesional, además, será uno de los últimos grandes juegos con el Atleti antes de marcharse a la MLS con el Orlando City.

“Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Es una final que muy pocos jugadores pueden jugar. Entonces es una inmensa alegría, un orgullo y sólo tengo ganas de estar mañana y poder dar el nivel que todos esperamos”, comentó el Principito.

De momento, luce complicado que el mediocampista mexicano tenga minutos contra el equipo Txuri-urdin, pero es un hecho que el “Cholo” Simeone confía en Obed y, si lo necesita, echará mano de él en algún momento del encuentro. La última Copa del Rey que el Atlético levantó fue en 2013.

¿Cuándo y dónde ver la final de la Copa del Rey?

Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Fecha: Sábado 18 de abril

Horario: 13:00 horas

Canal: Sky Sports

Alineaciones probables para el Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Atlético de Madrid: Musso; Molina o Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri; Giuliano, Llorente o Barrios, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.

Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Barrenetxea, Oyarzabal y Guedes.

Árbitro: Javier Alberola

Con información de EFE y SUN