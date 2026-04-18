El tridente de James Harden, Donovan Mitchell y Evan Mobley comandó a los Cavaliers de Cleveland al triunfo 126-113 en casa contra los Raptors de Toronto, en la primera ronda de la postemporada de la NBA, tomando la delantera en la serie que apenas empezó el 17 de abril.

Así fue el juego

"Spider" Mitchell terminó con 32 puntos para encabezar la estadística, mientras que la "Barba" Harden firmó un doble-doble de 22 unidades y 10 asistencias. Mobley aportó 17 puntos y, desde la banca, Max Strus fue un invitado casi sorpresa a la fiesta en Ohio con 24 puntos, con cuatro triples, los mismos que Mitchell y Harden.

El partido arrancó con lo esperado de un juego uno de postemporada: análisis desde la duela y fuera de ella, defensa más ajustada y ataques con más cautela que derivaron en seis alternancias de liderato en el primer periodo, pero cuando los Cavs empezaron a dominar la pintura, encontraron más respuestas.

A partir del segundo cuarto empezaron a construir una ventaja cómoda con la que pudieron tomar las riendas absolutas del encuentro. Aunque el juego terminó con diferencia de solo 7 al medio tiempo, no hubo reacción canadiense y Cleveland no miró el espejo retrovisor en el tercer cuarto, que controlaron de principio a fin, cerrado con distancia de doble dígito gracias a que el parcial del episodio fue de 36-22.

Toronto intentó armar remontadas en un par de ocasiones durante la segunda parte, pero nunca lograron la fuerza y momento suficiente para volver a entrar al juego y lentamente el lenguaje corporal comprobó lo que ya parecía imposible este día.

Lo que sigue para estos equipos en la NBA

El próximo lunes 20 de abril de 2026 será el segundo duelo en el que varios hombres tendrán que cambiar la mentalidad y entrar en modo playoffs para los Raptors. Brandon Ingram acabó con 17 puntos con solo 5 tiros de campo en 9 intentos, mientras que Jakob Poeltl solo encestó un tiro y un par de tiros desde la línea de castigo.

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