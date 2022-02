1 Peter Jackson fue el único en 50 años en acceder al material de archivo

El aclamado realizador neozelandés Peter Jackson, conocido por la trilogía de El señor de los anillos, y más recientemente, por su documental sobre la Primera Guerra Mundial, Jamás llegarán a viejos, es la única persona en 50 años que tuvo acceso al material audiovisual guardado en las bóvedas de Apple Corps., la compañía que maneja todos los intereses creativos y de negocios de Los Beatles. Consistía en 60 horas de material fílmico y más de 100 horas de material de audio, capturados durante tres semanas de enero de 1969, en Twickenham Studios y en el estudio de las oficinas de Apple Corps, ambos en Londres. El material había sido grabado para producir un especial de televisión en vivo que nunca salió a la luz y fue filmado por Michael Lindsay-Hogg, autor del documental de 1970, Let It Be. Tras recibir las cintas, Jackson quedó impresionadísimo con lo que vio, y aprovechó el contexto de aislamiento de la pandemia de COVID-19 para sumergirse de lleno en el material y hallar un hilo narrativo que estructurara el relato.