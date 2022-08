3 Las escenas de acción fueron coreografiadas por expertos de Francia, Alemania y Bulgaria

Las escenas de acción son esenciales dentro del universo del filme, y por lo tanto, era importante para Kiet que fueran impactantes y verosímiles. Para lograrlo, el director convocó al coordinador de acción Clayton Barber. Trabajando en estrecha colaboración con Kiet, Barber aunó técnicas orientales y occidentales para diseñar las doce escenas de lucha de la película, todas descritas en detalle en el guion. Incluso, la secuencia de acción principal se coreografió al detalle con la ayuda de 30 especialistas provenientes de Francia, Alemania y Bulgaria, quienes ejecutaron movimientos asociados al combate cuerpo a cuerpo, al trabajo con cables y más.

"Descubrí un nuevo amor por las artes marciales haciendo esto”, dice King. Y agrega que “durante los fines de semana dedicaba tres horas a entrenar, y me divertía tanto que el tiempo se pasaba volando sin que me diera cuenta. Pero todo el crédito de ello es de Clayton y del equipo de especialistas, porque si ellos no hubieran creído en mí, no hubiera logrado tener la confianza necesaria para estar a la altura del papel”.