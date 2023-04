Si no has salido de casa y no quieres perderte la oportunidad de viajar a un destino de verano, el Lago de Chapala aún es una excelente idea para pasar las vacaciones de Semana Santa. Sus apacibles aguas han sido objeto de admiración en todo el mundo, descubre por qué fue considerada en su tiempo como el mar de los pobres.

El lago de Chapala es el más grande de México y es uno de los sitios turísticos más icónicos cerca de Guadalajara con paisajes memorables y grandes tradiciones. Este cuerpo de agua se halla a 45 minutos de la ciudad y su ribera está llena de riqueza y diversidad de sitios de interés para pasar una tarde agradable esta Semana Santa.

