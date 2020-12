Seis canciones de Taylor Swift para celebrar su cumpleaños

2 "All too well"

Aunque no fue sencillo, esta canción, perteneciente a su cuarto álbum de estudio, "Red", es de una de las favoritas de los fanáticos de Swift; logró posicionarse en las listas de Billboard Hot 100 y Hot Country Songs. Aunque la estadounidense nunca lo confirmó, muchos creen que esta canción se la compuso a su ex novio, el actor Jake Gyllenhall.