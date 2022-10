3 Michael Phelps

Michael Phelps, ganador de 28 medallas (23 de oro), reconoció que sufría de depresión, ansiedad e incluso de pensamientos suicidas.

El histórico nadador compartió que fue a terapia con una persona profesional y hoy aboga por la salud mental del deportista.

“Luché con la ansiedad y la depresión y me pregunté si quería o no seguir vivo. Fue cuando llegué a este punto cuando decidí acercarme y pedir la ayuda de un terapeuta autorizado. Esta decisión finalmente ayudó a salvar mi vida. No tienes que esperar por las cosas ", lanzó Phelps en un tweet que sorprendió a todos.