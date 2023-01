4 Naranja



En general, todas las frutas pertenecientes al grupo de los cítricos son un excelente aporte para mantenerte en forma.

La naranja en particular contiene grandes concentraciones de vitamina C, la cual es indispensable para la producción de colágeno. Dicho nutriente mejora la elasticidad en los músculos, cartílagos, tendones y ligamentos, tal como lo explica el portal Medline Plus.