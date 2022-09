1 “God Save the Queen” / SEX PISTOLS

Lanzada al mercado en mayo de 1977, cuando se celebraba para la monarquía los primeros 25 años en ejercicio de Isabel II, la canción “God Save the Queen” fue el segundo sencillo del disco “Never mind the Bollocks, Here´s the Sex Pistols”, de la banda británica de punk Sex Pistols, y despertó en el público no poca polémica. Y no se trata de que se hiciera una burla de forma directa a la reina, pero se tomaba la frase principal del himno nacional del Reino Unido, “God save the Queen” (es decir, “Dios salve a la reina”, en español), pero no debe olvidarse que la letra incluía otra (hoy) famosa frase: “There is no future in England's dreaming” (que en español dice “no hay futuro en el sueño de Inglaterra”). Con todo, quienes la compusieron (Steve Jones, Glen Matlock, Paul Cook y Johnny Rotten, declararon cada cual a su tiempo que ni siquiera tenían idea de que la reina celebraba su jubileo.