Privilegian uso habitacional en Santa Rita sobre negocios

“El uso de suelo en esta colonia es 100% habitacional-unifamiliar”, se destaca en un letrero a la entrada de Rinconada Santa Rita, ubicada entre los municipios de Zapopan y Guadalajara, al poniente de la ciudad, que sobresale por el cuidado de los vecinos a la vocación residencial, pero también por la organización que tienen para cuidar sus áreas verdes y espacios públicos.

José Antonio De Saro Figaredo, presidente de la Asociación de Vecinos, acentúa que cuidan mucho el uso de suelo habitacional. “En el tiempo que tengo en la presidencia de la mesa directiva, que son más de 17 años, hemos estado al pendiente del cuidado del uso de suelo y el mantenimiento”.

Considera que lo mejor de la colonia son los parques y el centro deportivo, cuyo mantenimiento está a su cargo. “Incluso vecinos de otras colonias aledañas vienen y nos visitan por la tranquilidad. En las colonias aledañas se reportan varios robos, pero aquí son mínimos”.

Puntualiza que uno de los principales objetivos como asociación es mantener la calidad de vida, coordinación y seguridad para que exista tranquilidad y armonía entre los vecinos.

Alondra Barajas, una vecina, coincide en que la colonia es tranquila y prácticamente no hay negocios. “Es fácil encontrar espacios para estacionamiento. Está bien cuidada”.

La asociación de colonos colabora en el mantenimiento de los parques y de los camellones del fraccionamiento. EL INFORMADOR/A. Navarro

Vecinos se involucran en tareas de mantenimiento y seguridad

José Antonio De Saro Figaredo, presidente de la Asociación de Vecinos de Rinconada Santa Rita, detalla que la organización de colonos consiste en estar al pendiente de los servicios generales, ya sea reportándolos a las autoridades correspondientes o haciéndose cargo de éstos. “Tal como lo hacemos con el mantenimiento de los seis parques, el centro deportivo y los camellones que existen en el fraccionamiento”.

En un recorrido realizado por la zona, se constató que hay personas con playeras de la asociación que se encargan de regar los jardines. De Saro Figaredo subraya que han balizado y colocado algunos señalamientos en las calles con la ayuda de las dependencias municipales. “Mantenemos un módulo de seguridad, tenemos una camioneta de apoyo en vigilancia y otra para el departamento de mantenimiento de la misma colonia”.

Además, la asociación vecinal cuenta con una oficina en la Avenida Manuel Acuña 3566, en la cual hay personas atendiendo por si llega alguna petición o reporte.

El presidente de colonos remarca que una de las actividades más características de la colonia es que en el mes de diciembre, desde hace 18 años, se realiza un bazar navideño entre vecinos y gente externa.

El Ayuntamiento de Zapopan reconoce en el Reglamento de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza a las asociaciones vecinales como una forma de representación, las cuales son organismos de interés público legalmente constituidos para la participación ciudadana y vecinal, cuyo objetivo es procurar la defensa, el fomento y la mejora de los intereses generales de la comunidad mediante la colaboración y participación de sus integrantes en el desarrollo comunitario y cívico.

Otras formas de representaciones son los condominios, las asociaciones civiles con funciones de representación vecinal, los comités vecinales, los comités de vigilancia de proyectos de obra, los organismos por causas y las federaciones.

En esa normativa se detalla que la Dirección de Participación Ciudadana es la instancia facilitadora para que las actividades de las diferentes formas de organización vecinal se lleven a cabo, debiéndose conducir con imparcialidad.

“La Dirección podrá estar presente, a invitación de los vecinos, en las asambleas de las organizaciones vecinales, así como en la renovación de sus órganos de dirección. Únicamente se reconocerá una organización vecinal en cada barrio, colonia, fraccionamiento, etapa, condominio, sección o coto que comprenda su delimitación territorial”.

Mientras que en el Reglamento de Participación Ciudadana y Planeación Participativa para la Gobernanza del Municipio de Guadalajara, se describe que las organizaciones vecinales son núcleos de conformación ciudadana que se organizan y representan a los vecinos de las colonias, barrios, zonas y centros de población mediante las presentes disposiciones, con el fin de asegurar la participación ciudadana y vecinal en la vida y actividades.

Son susceptibles de reconocimiento por parte del Ayuntamiento y de inscripción en el Registro Municipal las siguientes organizaciones vecinales: asociaciones civiles con funciones de representación vecinal, condominios, comités por causa, comités de vigilancia de proyectos de obra, comités vecinales y organismos sociales.

El centro deportivo de Santa Rita ofrece diferentes actividades a lo largo del año. EL INFORMADOR/A. Camacho

Aprovechan el centro deportivo

Uno de los atractivos de la colonia es el Centro Deportivo, Social y Cultural Rinconada Santa Rita.

El espacio, ubicado en Avenida Manuel Acuña 3674, cuenta con juegos infantiles y canchas deportivas.

Todos los viernes, distintas escuelas y madres de familia aprovechan el lugar para llevar a sus niños a realizar actividades.

Claudia Villalpando, de la escuela Mini Miney Moe, detalla que en marzo llevan a los menores a buscar huevos de Pascua, mientras en junio acuden sólo papás varones con sus hijos para hacer actividades recreativas.

“Tenemos unos ocho o nueve años acudiendo a este centro. Venimos porque estamos cerca, nuestro kínder está en la colonia Ladrón de Guevara. Además de que está seguro, está cerrado, hay vigilancia en la puerta, los niños no se salen, hay estacionamiento”.

Dice que el pasado viernes asistieron alrededor de 80 niños y 120 papás. “Hicimos cuatro estaciones de deportes de actividad física, según la edad. Vinieron maestros de deportes, organizamos los juegos y las actividades para cada edad de los grupos que tenemos, que es de maternal a tercero de kínder”.

Por otro lado, un grupo de madres de niños que estudian en casa se organizan para llevar a los menores. Miriam Pacheco, quien vive por la zona de San Isidro, en Zapopan, explica que desde hace tres meses lleva a sus hijas a jugar basquetbol.

“Las niñas disfrutan mucho porque las clases que dan los maestros son muy dinámicas, les gusta la convivencia con los otros niños. Los niños de aquí estudian en casa y ayuda a que se conozcan entre ellos. Aquí vienen y las actividades les ayudan a socializar. Hay áreas de arte, pintura, danza, ballet, muchísimas actividades… y los niños las escogen”.

Sobre las habilidades de las niñas, bromea: “Les gusta, se esfuerzan. De 10 tiros que hacen, yo creo que salen como dos canastas”.

Ileana, otra mamá, también tiene varios meses acudiendo al lugar. “Somos un grupo de mamás que nos juntamos aquí y les ponemos nosotras distintas actividades, como de arte o futbol. Traigo a una de mis hijas a artes. Tenemos una comunidad de mamás que educamos en casa”.

La entrada tiene un costo de 10 pesos, ya que el dinero ayuda al mantenimiento, según se refiere al ingreso.

SEGURIDAD

Registran pocos robos en la colonia

De acuerdo con la plataforma Seguridad Map del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), en enero y febrero de este año solamente se han registrado dos robos en la colonia: un robo a persona y otro a casa habitación.

En el mismo periodo, pero de 2022, se documentó la misma cantidad de robos, pero con la diferencia de que el año pasado fue un robo a vehículo y otro robo al interior del vehículo.

Los colonos y vecinos de Santa Rita se protegen y cuidan entre sí. EL INFORMADOR/A. Camacho

GUÍA

Los números

Zona de Guadalajara

De acuerdo con información del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), hay mil 259 personas en la colonia que habitan del lado de Guadalajara.

La población de 18 años y más es de mil 061, que representan el 84.3% del total.

El 3.3% de las personas presentan alguna limitación en la actividad (discapacidad); es decir, hay 45 personas con limitación para caminar, subir o bajar; 11 con limitación para ver, aunque usen lentes; 12 con limitación para vestirse, bañarse o comer. “La suma de las limitaciones en la actividad no corresponde al total debido a que una misma persona puede presentar varias”, indica el Instituto.

En lo que se refiere a la población de 18 años y más, el 91.2% cuenta con educación posbásica.

Y el 52.3% de la población de 12 años y más es económicamente activa.

Por otro lado, ocho de cada 10 habitantes son derechohabientes y el 44.4% de la población de 12 años y más es soltera o nunca estuvo casada, el 42.4% es casada o unida y el 13.2% estuvo casada o unida.

En cuanto a religión, la mayoría es representada por la población con religión católica, con un 87.8 por ciento. El total de viviendas es de 509.

El promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas es de 2.8.

Características de viviendas:

Habitadas con tres cuartos y más: 98%.

Habitadas con piso de material diferente de tierra: 99.1 por ciento.

Territorio de Zapopan

El territorio de Santa Rita en Zapopan, presenta una población total de 417 habitantes, de los cuales el 42.9% son hombres y el 57.1% mujeres.

La población de 18 años y más son 371 personas, que representan el 89% del total. Y el 81% reporta haber nacido en la Entidad.

Son pocas las personas que afirman tener alguna limitación en la actividad (discapacidad); es decir, 15 personas con limitación para caminar, subir o bajar; cinco con limitación para ver, aun usando lentes, y dos con limitación para vestirse, bañarse o comer.

Además, como dato distinto y a diferencia de otras colonias, todos los habitantes tienen escolaridad.

En lo que se refiere a la población de 18 años y más, el 88.4% cuenta con educación posbásica y el promedio de años es de 15.3 estudiados en esta colonia, una escolaridad mayor que en otras colonias.

El 57.3% de la población de 12 años y más es económicamente activa, y el 57.1% corresponde a población ocupada, en los dos casos la mayoría es población femenina.

El 45.3% de los colonos son casados o unidos, el 38% de la población de 12 años y más es soltera o nunca estuvo casada, y el 16.7% estuvo casada o unida.

Es de las pocas colonias en donde hay más personas casadas que solteras.

En cuanto a la religión, la mayoría es representada por la población con religión católica, con un 87.1%, seguida por la población sin religión o sin adscripción religiosa con 11.8%, principalmente.

Además, de los 162 hogares censales, el 62.3% corresponde a hogares con jefatura masculina.

El total de viviendas es de 183. El promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas es de 2.5.

Los lugares destacados

Parque Hundido

EL INFORMADOR/A. Camacho

Un espacio cuidado, con bancas para descansar e ideal para pasear o realizar alguna actividad al aire libre.

En el recorrido realizado, este medio constató que habitantes de la tercera edad lo utilizan para salir a pasear y tomar el aire fresco, según refirieron las personas que los cuidan.

Parque Tulipán

EL INFORMADOR/A. Camacho

Localizado a un costado de la asociación vecinal, los colonos dicen que es ideal para olvidar que estás en la ciudad que lo rodea.

Está permitido que los habitantes acudan con sus mascotas, pero se les pide que recojan los desechos que éstas dejen. También se sugiere llevar a las mascotas con correa.

Iglesia Santa María de los Ángeles

EL INFORMADOR/A. Camacho

Ubicada en la calle Teatro de la República 356, es un templo de culto católico.

Además de las tradicionales misas, se realizan actividades para apoyar a los ciudadanos, así como ejercicios espirituales, confesiones y bautizos.

En su página de Facebook informan que los horarios de las misas son: de lunes a sábado, a las 12 del día y 7:30 de la tarde. Y el domingo, entre las 10 y 12 del día, así como 7:30 de la tarde.

“Había un teléfono público para todos… y muchos terrenos”

El tiempo ha pasado, pero Rosa del Carmen González recuerda a la perfección cómo era la Rinconada Santa Rita cuando empezó a vivir en el fraccionamiento, hace 35 años. Cuenta que llegó directamente de su luna de miel.

“Había un teléfono público para todos y muchos terrenos estaban vacíos. La zona ya se habitó bastante. Tardé tres años en conseguir mi línea de teléfono. No había comercios, solamente la Plaza México y el templo ya estaba”.

González rememora que Plaza Bonita no existía todavía y apenas era un terreno. Después, pusieron locales de fiesta hasta que posteriormente se convirtió en centro comercial.

En la colonia tuvo a sus dos hijos, quienes crecieron allí y posteriormente se independizaron.

“Toda mi vida he estado aquí, es una colonia tranquila, tiene buena conexión, rutas de camión… es de fácil el acceso”.

Pese a la tranquilidad, indica que también han padecido eventos de inseguridad, como robos a vehículos, transeúntes o en casas.

“Como en todas partes, ya no estamos exentos en ningún lado, pero es una colonia limpia, de gente amable y solidaria”.

Rosa es encargada de la notaría del templo Santa María de los Ángeles, puesto que consiguió desde hace 13 años. Explica que comenzó a trabajar allí cuando el padre le pidió atender el lugar en lo que encontraban a alguien, luego de que la persona encargada renunciara. “Yo acudía a misa como cualquier otra persona, me empecé a involucrar, en ayudar a leer, en hacer la colecta y ayudar al sacerdote. Cuando el padre que estaba en ese tiempo lo cambian, me piden que me quede para ver en qué puedo apoyar. Me ofrecí a quedarme unos días y tengo aquí 13 años”.

También acentúa que mucha gente participa en las actividades de la parroquia, así como el tradicional bazar navideño que se lleva a cabo todos los años.

“Es una colonia unida”.

Rosa del Carmen González trabaja en la Notaría del Templo Santa María de los Ángeles. EL INFORMADOR/A. Camacho

DESPENSAS

Cooperan para apoyar a los necesitados

Mientras Rosa del Carmen González relata su experiencia en la notaría de la parroquia de Santa María de los Ángeles, una mujer llega a preguntar si está lista su despensa. González explica que en las misas ponen una caja para que las personas cooperen para juntar dinero y otorgar despensas a las personas que lo necesitan.

“La gente aporta y cada mes se junta para encargar despensas. Esta despensa nos cuesta 100 pesos, y si en el mes se juntaron para 100 despensas, las pedimos y repartimos al Hospital Civil, a las parroquias donde acuden personas necesitadas. Y dejamos aquí otras para personas que vienen de diferentes lugares. También tenemos mucha presencia de migrantes, a quienes les otorgamos las despensas”.

Destaca que todo lo que regalan es en especie, ya que muchos vecinos llevan ropa, zapatos u otros objetos que les otorgan a quienes lo necesitan.

“El sacerdote encargado es monseñor Carlos Lara. Él acerca mucho a la gente, hay mucha participación”.

Por otro lado, afuera del templo, Joaquín vende artículos religiosos. Cuenta que le dan la oportunidad de ofrecer sus productos, por lo que tiene cruces, cuadros y rosarios.

“Voy a varios templos. A veces hay días buenos y malos. Me compran rosarios o pulseras con imagen de San Benito”.

VIALIDAD

Colonia pequeña, pero conectada con avenidas

Aunque la colonia es pequeña, está conectada con vialidades principales. La atraviesa avenida Manuel Acuña y Abedules. También está cerca de avenida México.

Para llegar en transporte público está la línea C70, del Macrobús, que se toma en Artes Plásticas y llega a Juan Palomar y Arias, por lo que pasa por avenida México. Se puede bajar en esa vialidad, en la esquina con avenida Abedules, y caminar hacia el Norte hasta llegar a avenida Manuel Acuña.

Por otro lado, algunos de los sitios importantes que están cerca de la colonia son la Plaza México, la Plaza Bonita y el nuevo Consulado Americano, que está ubicado en la contigua colonia Monraz.

Avenida Inglaterra también está cerca, así como avenida Vallarta y Lázaro Cárdenas, rumbo al Sur.

La colonia Providencia es otro de los espacios cercanos. Por ejemplo, una señora refirió que ella vive en Providencia, pero como no encuentra espacio para estacionarse, muchas veces acude a dejarlo en las calles de Santa Rita, por lo que celebró que los vecinos estén unidos para mantener el lugar como una zona estrictamente residencial.

Además, hay muchas farmacias y consultorios cercanos. Y hospitales, como el Complejo Médico Monraz, la torre de especialidades Ángeles y el hospital Ángeles Del Carmen.