Para el Comité Vecinal de La Estancia, la comunicación es clave para vivir bien y mantener la colonia ordenada y segura. Para ello, explica la coordinadora Patricia de los Ángeles, se han abierto distintos grupos de WhatsApp donde se comunican vecinos para resolver los problemas, en coordinación con el Ayuntamiento de Zapopan. El principal éxito es que la seguridad mejoró.

En el chat de seguridad se da aviso sobre las personas sospechosas o cualquier otro incidente. “Tenemos al comandante de zona y rápidamente atienden el reporte”. Por ejemplo, según la Policía de Zapopan, en 2021 se registraron 25 robos en casas, pero el año pasado bajaron a cuatro.

Otro chat es para los reportes ciudadanos, como las fallas en lámparas, problemas en la recolección de basura o podas. El vecino Fernando Velasco explica que se vive bien en La Estancia: “Tengo aquí toda mi vida y es un lugar muy seguro. Nunca he tenido conflictos”.

Patricia de los Ángeles acentúa que hay otro chat de integración vecinal, que sirve para que los colonos se conozcan y mantengan cercanía. Hay otro grupo, dedicado a las mascotas; por ejemplo, avisan si alguna se pierde.

Señala que de la mano de las redes sociales, cuando se identifica algún vendedor en la colonia, se le pide que pase al comité para su registro. Igual se hace cuando acude alguna dependencia pública, esto es para evitar que los colonos abran sus puertas a personas desconocidas.

David Plata disfruta de las áreas comunes y verdes para salir a pasear con sus perros. Está satisfecho de vivir en La Estancia.

En general, los vecinos entrevistados están contentos con los servicios públicos, pero una de las fallas está en el mantenimiento y limpieza de áreas verdes o parques.

Vecinos de La Estancia piden más atención en los parques

Vecinos de la colonia La Estancia en Zapopan coinciden en que, si bien es un espacio atendido por las autoridades municipales, ya que siempre están al pendiente del suministro de alumbrado público y de mantener las calles en buen estado, falta reforzar la atención a los tres parques de la zona, especialmente el parque del Pulpo.

Nelson Hernández pone un ejemplo. Cuenta que tiene 30 años viviendo en esta colonia y de manera cotidiana sale a caminar a los parques en compañía de su perro “Rengui”; sin embargo, recientemente ha sentido un abandono. “Este parque no era sucio… ahora sí. Tenía personas dedicadas al mantenimiento”.

Fernando Velasco acude al parque del Pulpo para jugar baloncesto; sin embargo, acentúa que la cancha no se encuentra en condiciones óptimas, pues desde hace tiempo hay una fuga de agua que ya provocó caídas, sin dejar de lado que el concreto tiene desniveles.

“El parque usualmente se ve con basura. Creo que podemos ser también vecinos más responsables y limpios. Cuando me mudé había ocho botes de basura y ahora sólo hay dos. Una vecina compra bolsas y pone una en una banca para que haya dónde tirar la basura… y ella se encarga de recogerla y tirarla cuando pasa el camión recolector. Deberían poner más botes”, apunta otro vecino, Alejandro Castrejón.

Al respecto, la coordinadora del Comité de vecinos de La Estancia, Patricia de los Ángeles, contesta que la fuga de la cancha ya había sido arreglada, pero no se había terminado de secar el agua que quedó de la falla.

Indica que la Dirección de Parques y Jardines de Zapopan sí acude a la colonia para brindar apoyo, gracias a la buena comunicación con el Ayuntamiento, aunque actualmente se trabaja en retirar el muérdago en los árboles.

Explica que se propuso una iniciativa llamada “Día de la escoba” para invitar a los vecinos a sumarse a limpiar los parques, por lo que esperan que se consolide próximamente.

El presidente de colonos, Francisco Mendoza, añade que se solicitó a las autoridades el cambio de tubería hídrica para que, estando en buenas condiciones, pueda volverse a regar el parque; por el contrario, se dialogue para que se garanticen pipas que puedan hacerlo.

Crecimiento ordenado, una virtud bien planeada

De acuerdo con los planes parciales de desarrollo, esta colonia cuenta con un crecimiento urbano ordenado, motivo por el cual la infraestructura urbana no es una problemática.

“La Estancia fue una de las primeras que el alcalde Juan José Frangie recorrió con el programa ‘De cerca se trabaja mejor’. Desde entonces, la Coordinación General de Cercanía Ciudadana ha permanecido en contacto con los vecinos para atender sus reportes”.

Como parte de dicha cercanía se ha establecido una coordinación que ha impulsado diversas acciones en la colonia; por ejemplo, se brindó apoyo en dos reuniones organizadas por la asociación vecinal, se realizó la gestión para el arreglo de las banquetas y se adecuaron las rampas para tener accesibilidad universal en el parque del Arte. Y se apoyó en la remodelación del módulo de la asociación vecinal ubicado en el parque del Pulpo.

También se colaboró en la realización de un mural en el módulo vecinal, se apoyó con la recolección de desecho forestal en la primaria Ignacio Ramos y, a su vez, la Coordinación de Cercanía Ciudadana de Zapopan ha realizado recorridos nocturnos por la colonia para revisar el funcionamiento de las luminarias.

LA SEGURIDAD ES PRIORIDAD

Con el patrullaje disminuyen los robos

Gracias a las distintas estrategias de seguridad impulsadas por la Comisaría de Zapopan, los robos en la colonia La Estancia disminuyeron el año pasado. Por ejemplo, si bien es una colonia relativamente pequeña, mientras en 2021 se registraron seis reportes de robo de computadora de auto, en 2022 no hubo. Tampoco se registraron robos a cuentahabientes el año pasado, mientras que en 2021 fueron tres, según estadísticas de la Policía zapopana.

También se tuvo una disminución en el robo de autopartes, al pasar de nueve en 2021 a sólo uno el año pasado. Y los robos a casas pasaron de 25 a cuatro entre el mismo periodo.

De acuerdo con la Comisaría de Zapopan, lo anterior ha sido posible gracias a los patrullajes y la cercanía con los colonos, pues esto genera confianza en la autoridad y los ciudadanos se sienten confiados de avisar a la brevedad cuando ven personas sospechosas.

Señala que en esta colonia se han implementado distintas estrategias, como el Operativo Policía Contigo, que busca generar proximidad con la ciudadanía y presencia mediante rondines y bicicletas; el Operativo Jaguar, compuesto por el escuadrón motorizado, que atiende y previene los delitos que se comenten abordo de motocicletas.

En materia de seguridad pública, de acuerdo con el comité vecinal, también se contaba con un módulo en el cual se tenía una base de policías del Escuadrón Ciclista, pero se suspendió durante la rehabilitación de la finca que alberga al comité.

Según señaló Patricia de los Ángeles, coordinadora del mismo comité vecinal, el Ayuntamiento ya les informó que se está en el proceso de renovación del comodato, por lo que esperan que una vez que esto ocurra se pueda volver a contar con los oficiales en el punto.

“Lo que más me gusta es la tranquilidad”

Compuesta por 65 manzanas, La Estancia se ha caracterizado por ser una zona de tranquilidad y convivencia.

Guillermo Carrillo llegó a la colonia hace cuatro años para acompañar a su hija, quien estudiaba en la Universidad Panamericana. Vivían en el Estado de México y, al llegar a La Estancia, el cambio fue notorio, pues la tranquilidad no se comparaba con el ajetreo de aquella Entidad.

Su hija ya se graduó, pero no cambia por nada a La Estancia, pues ahí disfruta principalmente del parque de los Pulpos, donde puede acudir diariamente a ejercitarse. “Me gusta venir aquí al parque a hacer ejercicio, ya está uno grande y hay que seguir haciendo actividad física. Hace falta que le den una barridita y que pudiera regresar la convivencia que teníamos los adultos mayores en el comité vecinal antes de la pandemia, los miércoles, pero en general todo es muy bonito y tranquilo”.

La tranquilidad también trajo desde la Ciudad de México a David Plata, quien está por cumplir tres años viviendo en La Estancia. Existe una gran diferencia entre la zona donde se encontraba su departamento y esta colonia, donde disfruta de áreas comunes y verdes para salir a pasear con sus perros “Greco” y “Dory”. “Aquí está muy bonito todo, hay bastantes parques y la gente es muy amable, además de que está muy cerca de todo y puedes salir tranquilamente a pasear en sus calles”.

Fernando Velasco apunta: “Llevo aquí toda mi vida y la verdad siento que es un lugar muy seguro. Nunca he tenido conflictos de nada en la colonia, puedo estar a cualquier hora del día y me siento seguro. Es una zona muy confortable”, gracias a los patrullajes habituales por parte de la Policía de Zapopan.

LUGARES EMBLEMÁTICOS

“La Bombita” los endulza desde hace más de 35 años

Ubicada sobre la avenida Miguel Ángel, casi a su cruce con Sebastian Bach, se encuentra la dulcería “La Bombita”, uno de los sitios más emblemáticos de la colonia La Estancia. El lugar tiene más de 35 años haciendo felices a chicos y grandes. Y aunque es un local pequeño y angosto, ofrece una gran variedad de dulces, juguetes, decoración, globos y otros artículos con los que puede armarse una fiesta infantil.

“La verdad es la dulcería mejor surtida de la ciudad y con buenos precios. Ahora para San Valentín las personas hacen cola para entrar, porque el lugar es muy pequeñito”, cuenta Tere Grajeda.

Vecinos recuerdan cómo comenzó en la sala de una casa; sin embargo, poco a poco creció el negocio hasta que se cambió al local actual, el cual es reconocido gracias al colorido letrero de su fachada, además de los adornos que son colocados según la temporada.

“En mi mente de chamaca, de 8 o 9 años, era la tienda donde vendían dulces gringos y cuetitos. No había niño de La Estancia, Jardines de Guadalupe o Prados que no la ubicara. Me tocó ya más grande llevar a mi hermanita y mucho después a mi hijo. Don Justo, el dueño, era medio regañón para que no abrieras los dulces o no hicieras regadero, pero al final te terminaba regalando un dulcecito o juguetito con la compra”, recuerda Paty Chênes.

Jésica Zárate agrega que don Justo era tan popular que cuando era niña, si bien no vivía en La Estancia, sino en Paseos Universidad, era ahí donde su mamá la llevaba cada cumpleaños para comprar los artículos para hacer los bolos para sus fiestas. “El señor era súper lindo, se adaptaba al presupuesto de mi mamá, y recuerdo que siempre eran dulces súper ricos. Hasta la fecha nos acordamos de él”.

Gina Torres también tiene experiencias: “Viví en La Estancia muchísimos años y él me vio crecer”.

El pasado viernes se realizó el recorrido por la colonia, pero su propietario y la familia salieron de vacaciones por un par de semanas, según confirmó su colaboradora.

Siete de cada 10 habitantes de la colonia nacieron en Jalisco

En la colonia La Estancia en Zapopan habitan siete mil 141 personas, de las cuales cuatro mil 998 nacieron en Jalisco; es decir, siete de cada 10. Por otro lado, del total de vecinos, el 51.9% son mujeres y el resto son hombres.

La población que es mayor de edad representa el 86.3% del total, según datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

“Para el cálculo de las variables, se utilizaron los valores del sistema de integración territorial por manzana del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 del Inegi, para después agruparlos en los polígonos territoriales de las colonias establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE)”, explica el Instituto.

Cinco de cada 10 habitantes mayores de 12 años son económicamente activos, y la misma proporción corresponde a la población ocupada (en los dos casos la mayoría es población masculina).

Por otro lado, el 3.7% de la población presenta alguna limitación en la actividad (discapacidad); es decir, 266 personas tienen una limitación para caminar, para ver (aunque sea usando lentes), para vestirse, bañarse o comer.

“La suma de las limitaciones en la actividad no corresponde al total, debido a que una misma persona puede presentar varias limitaciones”, detalla el organismo.

Alta escolaridad

Los habitantes de La Estancia tienen un grado promedio de 14.64 de escolaridad, que equivale al segundo año de universidad y que está por arriba del promedio estatal, que es de 9.9 (que significa tercer año de secundaria y casi primero de bachillerato).

De acuerdo con el análisis del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, solamente el 0.3% de la población de 15 años y más es analfabeta. Y menos del 1% no cuenta con primaria ni secundaria completa. “En los casos anteriores las mujeres son quienes presentan la mayor proporción de la escolaridad completa y de la secundaria completa, mientras que los hombres presentan mayor proporción del analfabetismo y de la primaria completa”, indica el estudio.

En cuanto a religión, la mayoría es representada por la población con religión católica, seguida por la población sin religión o sin adscripción religiosa, y población con grupo religioso protestante-cristiano evangélico en un tercer grupo.

Un buen sitio para vivir…

Una de las colonias más conocidas de la ciudad es, sin duda, La Estancia. Primero, porque los puntos de referencia que permiten su ubicación son sencillos y contundentes: desde el parque Metropolitano (o si se quiere, la calle Tchaikovski) a la avenida Patria, aunque también flanqueado por plaza Galerías (la frontera “real” es la calle J. S. Bach) y Vallarta o, hacia el Poniente, Guadalupe (pero sin llegar a ella).

Por supuesto, otra de sus señas de identidad son sus calles, prácticamente todas ostentan nombres de importantes músicos (aunque la atraviese un pintor: Rafael Sanzio).

Un primer detalle es que, parece, la colonia da la impresión de ser más grande de lo que en realidad es. Asimismo, en su interior, la diversidad se manifiesta en el paisaje, las zonas aún vecinales lucen menos deterioradas, las calles importantes se han transformado en corredores comerciales (predominan bares y restaurantes).

Con todo, hubo una época en la que se cuidaba el parque principal y algunos niños y adolescentes llegaban ahí a pie (en su mayoría estudiaron en colegio privado), como cuenta Alina, quien vivió ahí hasta la mayoría de edad.

Quizá su transformación se deba al aumento de edad promedio entre vecinos. Como colonia esencial del Distrito 10, la asociación de colonos tuvo tiempos de participación efectiva y trabajo vecinal que, hay quien opina, desembocaron en “el fenómeno Kumamoto”. Lo cierto es que algunas anchas aceras aún existen y su césped se poda, y si ciertas casonas se convirtieron en tiendas de autoservicios, algo de su pasada gloria se conserva tras sus letreros iluminados.

Pero la gente continúa en el lugar, si uno transita por Héctor Berlioz podrá dar con el tianguis de los martes -como dijo Lili Silva Guerrero- quien hizo ahí “su mandado” cuando estudiaba en la universidad y vivía en un departamento de la zona.

La percepción de seguridad cambió desde entonces. Los cercos de muchas viviendas se han elevado y la actividad de los colonos en exteriores se ha reducido.

La bonanza es económica. Podría describirse como “comercio minorista”, pero la colonia sigue siendo “vecinal” y, según algunos estudios para el mercado inmobiliario, el nivel de escolaridad de la colonia es alto.

Los vecinos (algunos de edad avanzada) siguen convencidos de que se trata de un buen sitio para vivir, con áreas verdes y un parque enorme muy cerca, servicios aceptables y atractivos centros comerciales.

Destacan cinco rutas de transporte público

Según la aplicación Moovit, las líneas de transporte que pasan por la colonia La Estancia, o cerca, son: C104-1, C65, C120, T17 y la Línea 1 del SiTren. En la misma aplicación se detalla que la ruta C104-1 tiene un trayecto que comienza desde 8 de Julio hasta Enrique González Martínez.

Los autobuses comienzan a operar a partir de las 05:00 y finalizan su servicio a las 21:00 horas, todos los días de la semana.

La ruta C65, antes conocida como 27-A Zalate, con origen en Basilio Badillo y destino hacia Santa María del Pueblito, inicia su recorrido a las 04:30 horas y termina a las 23:58 horas, de acuerdo con información de la Secretaría de Transporte. Pasa por puntos como plaza Galerías y la Línea 1 del Tren Ligero.

La ruta C120, de la colonia Jalisco, comienza en San Nicolás y finaliza en Teuchitlán. El inicio de operaciones es a las 05:00 y finaliza a las 22:20 horas todos los días de la semana. También pasa por plaza Galerías, Puerta de Hierro, Atlas Colomos, plaza Patria, Normalistas y la Clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros puntos importantes.

Mientras que la ruta T17, anteriormente 632, inicia en El Palomar y termina en La Tijera. Pasa por las vialidades de Guadalupe, San Luis Gonzaga, Ludwig Van Beethoven, Sebastian Bach y Naciones Unidas.

Otra opción para llegar es la Línea 1 del SiTren, que circula por la avenida Vallarta, desde el parque Rojo hasta la avenida Aviación, en la zona Poniente. Los interesados en llegar a la colonia pueden bajarse en plaza Galerías.

Con esta ruta se puede llegar a todas las líneas del Tren, con trasbordo a la Línea 1, así como Macrobús, Peribús y sus rutas alimentadoras y complementarias.

Comité vecinal, activo en promover y buscar mejoras en la colonia. EL INFORMADOR/C. Zepeda

“Piden atención a los parques y banquetas...”

La colonia La Estancia forma parte del Distrito 10 del municipio de Zapopan. La diputada local, Mónica Magaña, explica que, aunque los ciudadanos no han hecho alguna petición concreta en materia legislativa para el lugar, generalmente los vecinos muestran interés en que se mantenga la atención a los parques y a las banquetas.

“Tienen parques muy característicos, los cuales buscan que estén en buenas condiciones. También pasa la Vía RecreActiva. Y creo que uno de los retos en general son las banquetas, que sean de acceso universal, pero es algo progresivo. Ellos organizan actividades culturales. Y también piden seguridad, que es una constante general”.

De manera general, enfatiza que en las más de 300 colonias que forman parte del Distrito 10, la mayoría de las peticiones de la gente son de injerencia municipal. “Por ejemplo, luminarias, bacheo, parques y jardines y vigilancia. Lo que hacemos es tener una gran comunicación con el alcalde, en este caso con Juan José Frangie. Ayudamos en dar seguimiento o para hacer las gestiones”.

La diputada recalca que están al pendiente de los requerimientos en colaboración con la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento. Comparten quiénes son los presidentes o los delegados. “Son familias muy participativas y muy presentes, es una de las colonias más organizadas. Tienen un nivel educativo alto y eso ayuda a que las exigencias y la participación sean altas. Vale mucho la pena que todos, en las colonias, y con los demás municipios, tengamos una buena comunicación”.

Agrega que han trabajado en la socialización de la nueva Ley de Movilidad en las colonias. “Para que la ciudadanía la conozca, y una vez que esto ocurra, hacer diálogos para ver qué se tiene que perfeccionar”.

GUÍA

Impulsan el combate a la desigualdad

Uno de los criterios del Gobierno Municipal de Zapopan es impulsar la intervención en obras públicas, con el objetivo de combatir la desigualdad, priorizando las zonas que no cuentan con servicios básicos, están desatendidas o necesitan infraestructura urbana.

Sobre las acciones emprendidas en La Estancia, el Ayuntamiento prioriza que los espacios públicos de este tipo estén equipados con gimnasio al aire libre y juegos.

Para beneficiar a la colonia, el Ayuntamiento impulsa actividades culturales, sin dejar de lado que se cuenta con una pista para ciclismo y caminata. La Unidad Deportiva de Santa María del Pueblito es otro ejemplo de espacios accesibles y cercanos a los habitantes de La Estancia. Fue rehabilitada en 2017.

Se cuenta con la ciclovía de avenida Guadalupe, que conecta a La Estancia de manera segura para quienes andan en bicicleta.

DATO

Un municipio que enfrenta grandes desafíos

Según el Panorama Sociodemográfico de Jalisco 2020, en el municipio de Zapopan el 96.2% de la población cuenta con agua entubada, 97.3% tiene drenaje, 97.4% con electricidad, 97.4% cuenta con servicios sanitarios y el 63.6% tiene cisterna o aljibe.

“Sin embargo, al registrarse un aumento en la población y un incremento lógico de la mancha urbana, existen colonias que aún no han pasado por el proceso de regularización, por lo que algunas no cuentan con los servicios básicos elementales”, agrega el estudio.