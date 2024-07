El Gobierno de Estados Unidos detuvo en Texas a Ismael “Mayo” Zambada, líder y cofundador del Cártel de Sinaloa, quien era buscado por las autoridades estadounidenses desde hace décadas y tenía una recompensa de 15 millones de dólares. Junto con Zambada se arrestó a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán.

“El Departamento de Justicia ha detenido a otros dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, o ‘El Mayo’, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron arrestados (ayer) en El Paso, Texas”, destacó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ambos “enfrentan múltiples cargos por liderar las operaciones criminales del cártel, incluidas sus letales redes de fabricación y tráfico de fentanilo”.

Fueron arrestados después de que un miembro de alto rango del cártel engañó a Zambada, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional. “El Mayo” creía que inspeccionaría aeródromos clandestinos en México, pero lo llevaron en avión a Texas, siendo arrestados en la pista. Fue una operación conjunta entre el FBI y la DEA, que se había preparado durante varios meses.

En febrero, un fiscal de Nueva York imputó por quinta vez a Zambada por los delitos de fabricación y distribución de fentanilo.

“El fentanilo es la amenaza de drogas más letal que nuestro país haya enfrentado jamás, y el Departamento de Justicia no descansará hasta que cada líder, miembro y asociado del cártel responsable de envenenar a nuestras comunidades rinda cuentas”, advirtió el Gobierno estadounidense.

Sobre Zambada, se trata de la primera vez que el narcotraficante es detenido y su grupo es uno de los más poderosos en el Cártel de Sinaloa. Nacido en 1948, se consideró como un hombre del que se sabe poco, ya que únicamente dio una entrevista al periodista Julio Scherer en la revista Proceso.

Tiene al menos 10 hijos. De éstos, cuatro son mujeres y tienen relación con el narcotráfico, mientras que tres hombres están detenidos. Las hijas serían las que continuarían en el árbol familiar de Zambada, pues están presuntamente vinculadas con negocios relacionados con el lavado de dinero.

De su trayectoria delictiva, en 1980 tuvo un importante ascenso al formar parte del Cártel de Guadalajara. Desde entonces se le buscaba y era caracterizado como uno de los narcos de bajo perfil, que llegó a ser uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo. A los cargos de fentanilo se suman conspiración para asesinar, lavado de dinero y otros delitos relacionados con las drogas.

En la presente administración de Joe Biden, el Gobierno estadounidense emprendió una estrategia contra el narcotráfico, por lo que pidió unión internacional en la lucha contra el fentanilo, que es una droga sintética que causa muchos estragos. “Mi mensaje en esta asamblea es urgente: si queremos cambiar la trayectoria de esta crisis, sólo hay una manera de hacerlo, y es juntos”, afirmó el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, ante delegados de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Estados Unidos acusa a laboratorios chinos de suministrar a narcotraficantes (sobre todo mexicanos) las sustancias necesarias para fabricarlo. “Este fenómeno se suma a la amenaza de las drogas tradicionales a base de plantas, pero no la sustituye”, agregó Blinken, quien formó una coalición de 151 países para combatir los estragos del fentanilo.

Destaca que el Departamento de Justicia acentúa la detención de otros líderes y asociados a esa agrupación, como Ovidio Guzmán López y el supuesto sicario principal del cártel, Néstor Isidro Pérez Salas o “El Nini”.

Para el “Chapo” Guzmán, Ismael Zambada era la mente criminal del Cártel de Sinaloa. Joaquín Guzmán López está involucrado en los negocios criminales heredados de su padre. AP/Departamento de Estado de EUA

Caída de “El Mayo” en EU cimbra al Cártel de Sinaloa

Un pequeño aeropuerto de El Paso, Texas, fue testigo de dos detenciones que prometen cimbrar hasta sus bases al Cártel de Sinaloa. Fue allí donde finalmente cayó en manos de la justicia Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de quien dirigió la organización, Joaquín “Chapo” Guzmán.

Tras ser detenidos, el aeropuerto quedó en calma. El avión del tipo Beechcraft King Air permaneció toda la tarde custodiado después de que se confirmara que en él aterrizó “El Mayo” Zambada en suelo estadounidense, muy cerca de México.

Considerado “capo de la vieja escuela” y astuto, se dice que no había caído nunca en la cárcel, además de sobrevivir a décadas de incesantes guerras criminales. Esta capacidad de transitar entre generaciones y violencia lo llevaron a la cima del Cártel de Sinaloa, pero también lo convirtieron en objetivo de la policía en nuestro país y la de Estados Unidos.

Zambada se sabía perseguido. En una entrevista que le ofreció a Julio Scherer, la única que ha dado en su carrera criminal, confesó que tenía “pánico de que me encierren (…) A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al ‘Chapo’”.

En aquella charla, aseguró proféticamente que si lo detenían nada cambiaría en el mundo criminal, pues los capos cuando son “encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí”.

Por lo pronto, su encierro fue anunciado ayer por el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick B. Garland, pero no ofreció detalles de cómo se realizó.

Quién se mostró satisfecho por atrapar a ambos criminales fue el director del FBI, Christopher Wray, que prometió que “se enfrentarán a la justicia en Estados Unidos”. En su comunicado, Garland afirmó que ambos enfrentan múltiples cargos “por dirigir las operaciones criminales del cártel, incluidas sus mortales redes de fabricación y tráfico de fentanilo”. Añadió que el Departamento de Justicia “no descansará hasta que cada uno de los líderes, miembros y asociados de los cárteles responsables de envenenar a nuestras comunidades rindan cuentas”.

Estaba en la mira

Apenas en febrero, Zambada fue acusado en el Distrito Este de Nueva York de asociación delictuosa para fabricar y distribuir fentanilo. Los fiscales lo describieron como el líder del Cártel de Sinaloa, “una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo”.

En los últimos años, los hijos de Guzmán han liderado una facción del cártel. Conocidos como “Los Chapitos” son considerados unos de los principales exportadores de fentanilo a Estados y son vistos como más violentos y extravagantes que Zambada. Su jefe de seguridad fue detenido por las autoridades mexicanas en noviembre.

Otro de los hijos de “El Chapo”, Ovidio Guzmán López, fue detenido y extraditado a Estados Unidos el año pasado.

Estas detenciones han cimbrado la estructura de la organización criminal sinaloense y ahora “El Mayo” Zambada vive en carne propia lo que tanto temió: ser detenido.

Beechcraft King Air. Este fue el avión en el que llegaron ambos delincuentes a suelo texano, donde fueron detenidos. EFE/C. Contreras

Los delitos que les imputan a los detenidos

En Estados Unidos, “El Mayo” Zambada está acusado de múltiples delitos federales entre los que se encuentran:

Conspiración.

Conspiración para poseer sustancia controlada.

Conspiración para poseer sustancia controlada, más de cinco kilogramos de cocaína y más de mil kilogramos de marihuana.

Conspiración para poseer armas de fuego para promover delitos de tráfico de drogas y ayudar e instigar el lavado.

Delitos violentos en apoyo de actividades de extorsión y complicidad.

Asesinato mientras participa o trabaja para promover una empresa criminal continua o tráfico de drogas.

Secuestro.

Participar en una empresa criminal continua para promover el tráfico de drogas.

Conspiración para matar en un país extranjero.

Por su parte, a Joaquín Guzmán López se le acusa por su implicación en aproximadamente 11 laboratorios de metanfetamina en Sinaloa, a cargo de una red dirigida por los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma, además de traficar sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.

Habían pocas fotografías e incluso retratos de “El Mayo”, lo que habla de su desagrado por aparecer en público o exponerse. AFP/Archivo

TELÓN DE FONDO

Mala salud lo limitó

Ya desde el 9 de mayo la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) informó que el liderazgo de Ismael “Mayo” Zambada García en el Cártel de Sinaloa estaba “en duda” pues, desde ese entonces, “no goza de buena salud”.

En su Evaluación Nacional de la Amenaza de Drogas 2024, sin mencionar los padecimientos específicos, la DEA afirmó que, con base en varios informes en su poder podía asegurar que “El Mayo” Zambada estaba “mal de salud física, lo que deja en entredicho el liderazgo de su facción”.

Desde 2020, Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA reveló que el Estado de salud del narcotraficante de 76 años era delicado.

En entrevistas con medios de comunicación, el funcionario de seguridad estadunidense aseveró que padecía diabetes crónica además de gota y que no estaba siendo atendido de manera correspondiente pues esto podría contribuir a que se revelara su ubicación.

LA VOZ DEL EXPERTO

Falla la justicia mexicana

Bani Azael Rosas, director del corporativo Espinoza y Asociados

La detención del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada, ocurrida ayer en el estado de Texas (Estados Unidos), pone en evidencia la falta absoluta de investigación por parte del Gobierno de México, consideró Bani Azael Rosas, director del corporativo Espinoza y Asociados. “Representa una total falta de investigación y acción por parte del Gobierno”.

Para sustentarlo, recordó que el narcotraficante se mantuvo lejos de la justicia mexicana al manejar un bajo perfil entre la delincuencia, es decir, alejado de hechos de violencia y problemas con la autoridad, esto aunado a la corrupción en las instituciones de gobierno mexicanas.

No descarta que se presenten hechos de violencia pese a que esta fuera una entrega del capo a la autoridad norteamericana: “Va a detonar la guerra entre cárteles porque sabemos que cuando se corta una cabeza, empiezan a crecer cientos más”.

Bani Azael Rosas ve posible que el Gobierno mexicano solicite una extradición al Gobierno de los Estados Unidos, aunque recordó que el narcotraficante tiene cuentas pendientes con la justicia estadounidense, país que ofrecía hasta 15 millones de dólares como recompensa por pistas que llevaran a su detención.

“Hay dos opciones: que Estados Unidos lo procese primero, o que lo extradite para México de acuerdo con los tratados internacionales”.

Finalmente, Azael Rosas consideró que el capo mexicano tuvo un “manejo casi perfecto” de su trayecto en el crimen organizado, al precisar que estuvo por más de 40 años en dicha actividad delictiva, evadiendo la captura de las autoridades.

“Estando bajo la sombra, incluso vio cómo detenían a sus compañeros, pero él siempre lograba escapar, eso representa que tenía un manejo perfecto del cártel y que obviamente tenía arreglos con ciertos elementos de las corporaciones”.

La justicia estadounidense no ha aclarado en dónde se encuentra Ovidio Guzmán. ESPECIAL

EL DATO

¿Qué pasó con Ovidio Guzmán en Estados Unidos?

Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, aparece como ya no bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP). En su ficha del BOP aparece como “released”, es decir, justamente que ya no está bajo custodia de la agencia.

El cambio en su ficha puede significar desde que lo trasladaron a otro lado, hasta que se convirtió en testigo protegido o que lo movieron por una audiencia; sin embargo, la vista de Ovidio está programada para octubre.

La transferencia también puede ser cuando está en camino a otro distrito. Ovidio, alias el “Ratón”, fue extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023 acusado de liderar una organización criminal, lavado de dinero y de traficar todo tipo de drogas, incluido el fentanilo. Allí se declaró no culpable de los cinco cargos.