Con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva en la zona de Providencia, en sus cuatro secciones, la Comisaría de Guadalajara emprendió diversos operativos y estrategias en conjunto con los vecinos. Eso detonó que los delitos patrimoniales, principalmente los robos, bajaran en el último año. De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, los robos pasaron de 212 en el año 2021 a 135 en el 2022.

Según la Comisaría de Guadalajara, una de las estrategias emprendidas es el “Operativo Providencia”, con el cual se reforzó la vigilancia con el Escuadrón Motorizado Gamas, “que es el que tiene mayor fluidez en el tráfico”, sobre todo en los corredores gastronómicos, como Rubén Darío y Terranova.

Lo anterior, sin dejar de lado los patrullajes habituales en las calles secundarias, así como los chats vecinales en los que se reportan a las personas sospechosas, antes de que ocurra algún ilícito. Los robos de vehículos también bajaron de 79 a 51 en el periodo referido.

La Comisaría vigila mediante las cámaras del C5, que son monitoreadas desde el sistema municipal. También realizan reuniones vecinales mensuales en las que los colonos comparten sus inquietudes y se brindan recomendaciones de prevención.

Desorden en bares, principal queja en colonia Providencia

La zona de Providencia es una de las más conflictivas en cuanto a la convivencia entre bares y vecinos, principalmente por el tema del ruido, la obstrucción de carriles y la invasión de estacionamientos.

De acuerdo con la vecina Claudia Navarro, el conflicto principal es el desorden vial que se hace en la zona, pues los vehículos se detienen hasta en doble fila para subir y bajar personas que acuden a estos lugares, pese a la existencia de los valet parking.

“Sería bueno que pusieran unas bahías de ascenso y descenso en las avenidas principales para tener mejor orden”.

Sin embargo, el problema principal es el ruido. De acuerdo con Lorena Macías, si bien el Ayuntamiento acude a realizar operativos, cuando no lo hacen los bares suben el volumen.

“Parece como si les avisara alguien cuando van a venir para bajarle… nosotros queremos descansar y en ocasiones no podemos porque se escucha la música”.

Ante ello, el Ayuntamiento de Guadalajara ha emprendido diversos operativos para vigilar las emisiones de ruido proveniente de antros y bares para prevenir que no rebasen los niveles permitidos, dando cumplimiento a los reportes de la ciudadanía.

Estos se realizan los fines de semana, por medio de inspecciones itinerantes, en las cuales se toman mediciones sonométricas en los establecimientos por parte del Área de Horarios Especiales del Ayuntamiento. Cabe mencionar que se trabaja en conjunto con Jueces Cívicos Municipales y la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara. Y si constatan el exceso de ruido, se procede conforme a lo establecido en la norma.

Aunque la alcaldía no especificó cuántos corresponden a la zona exclusiva de Providencia, confirmó que las avenidas que la componen forman parte de las supervisadas por este operativo. Añade que, entre octubre 2021 y enero de 2023 se realizaron “un total de 26 clausuras, por rebasar los límites permitidos”. Y que en el mismo periodo no se tienen registrados apercibimientos en establecimientos comerciales por no respetar los límites permitidos.

ESPECIAL

Arrancones provocancaos en Pablo Neruda

Dos vehículos de alta gama (Porsche) que estaban jugando arrancones y perdieron el control, detonaron daños ayer en la Avenida Pablo Neruda en su cruce con Nueva Escocia en Guadalajara. Los conductores se impactaron contra nueve vehículos que estaban en la zona, generando un caos. La Secretaría de Seguridad del Estado, que tiene a su cargo a la Policía Vial, informó que se registró el percance y también generaron daños a una finca. “No se reportan lesionados, pero se tienen daños en el señalamiento metálico de la Escuela Ramón López Velarde, que se ubica en Pablo Neruda número 3190”. El accidente provocó una fuerte movilización de unidades de emergencia y se solicitó apoyo al Ministerio Público del Estado.

TELÓN DE FONDO

Los hechos violentos más recientes en la colonia

En octubre pasado una balacera sacudió a la colonia Providencia. El 21 de ese mes, un enfrentamiento en un famoso restaurante ubicado en el cruce de las calles Terranova y Florencia dejó tres personas fallecidas y cuatro lesionados, de acuerdo con información de la Policía tapatía.

Uno de los asesinados fue Salvador Llamas Urbina, director general de Seapal de Puerto Vallarta y coordinador de gabinete de Luis Michel, alcalde de Puerto Vallarta.

Por ello, la Fiscalía de Jalisco llevó a cabo la clausura del lugar, a fin de proceder con las investigaciones correspondientes.

Debido al modo de operar de las personas que asesinaron a Salvador Llamas Urbina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal consideró que el modus operandi fuer similar al asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval.

En la “mañanera” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el entonces subsecretario Ricardo García Berdeja dio a conocer información compartida por la Fiscalía estatal:

“Como lo dijeron las autoridades ministeriales de Jalisco, que cuando menos hay ocho personas involucradas directamente en el lugar de los hechos, y el modus operandi se asemeja a algunos que fueron utilizados en Puerto Vallarta, por ejemplo en el caso del homicidio de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, en el bar Distrito 5 en Puerto Vallarta, donde también en el mismo lugar había personas desperdigadas en el lugar y después fue asesinado por una supuesta pareja cuándo descendía de unas escaleras al haber llegado al baño”, contó el subsecretario.

Otro hecho que sacudió a la zona ocurrió en enero pasado. Uno de los agentes que resultaron lesionados tras registrarse una explosión en un edificio de departamentos de Providencia, falleció. Se trata del policía tercero de la Comisaría de Guadalajara, Samuel Dávila Cárdenas, de 51 años de edad, quien tenía 20 años al servicio de la corporación.

Samuel fue uno de los cuatro policías heridos al registrarse una explosión en un departamento el pasado 4 de enero, quien fue reportado como grave desde que ocurrieron los hechos.

Los elementos, entre ellos una policía mujer, habían acudido a atender un reporte de robo con violencia en el departamento, pero a su llegada se percataron de un fuerte olor a gas. Tras abrir la puerta se dio un chispazo que ocasionó la explosión, dejándolos heridos en el lugar.

Vecinos aprecian pasear por el parque. EL INFORMADOR/A. Camacho

Parque Rubén Darío, legado en la zona

Las avenidas con camellones y los cafés de la zona son algunos de los espacios que más gustan y disfrutan los vecinos de la colonia Providencia, en Guadalajara; sin embargo, el sitio favorito es el parque Rubén Darío.

Ubicado en el cuadrante de la avenida que lleva el mismo nombre y las calles Ostia, Ontario y Nápoles, se encuentra este espacio público, con una superficie cercana a los 20 mil metros cuadrados.

Sus grandes árboles dan la frescura y tranquilidad de un “bosque”, sus explanadas permiten el desarrollo de actividades artísticas y deportivas, los juegos son el sitio perfecto de reunión para los más pequeños y su gimnasio recibe a chicos y grandes, quienes hacen uso de sus aparatos al aire libre.

Alberto González es un adulto mayor y tiene más de 12 años viviendo en la colonia Providencia. Dice que acude con frecuencia a hacer ejercicio en los aparatos del gimnasio.

Diego Magdaleno también hace uso de este espacio para mantenerse en forma. “Seguido veo que hay muchas actividades, como por ejemplo las clases de yoga. En diciembre pasado se estuvieron haciendo aquí muchas posadas. Eso es lo que me gusta, la comunidad que se hace aquí”, dijo el joven.

Moisés González es otro de los vecinos que sale a caminar todos los días para mejorar sus hábitos de salud, al igual que Teresa Rubio, quien tiene más de 30 años de visitarlo. “La verdad está muy padre porque tenemos una zona libre para hacer ejercicio, siempre oliendo bonito con su aroma a pino. Yo le veo muchas bondades porque el ayuntamiento lo tiene muy bien”.

Claudia Navarro agrega: “Lo que más me gusta de la colonia es este parque… y me gusta que las banquetas no sean tan angostas”, comenta mientras pasea a sus dos perros.

SABOR QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE

Herman Providencia se ha ganado el cariño y lealtad de sus clientes. EL INFORMADOR/A. Camacho

Herman Providencia, carnes frías con una sabrosa tradición

En un pequeño local que pareciera perderse entre los grandes inmuebles y coloridos anuncios de restaurantes, se encuentra Herman Providencia. Es un negocio que se ha convertido en uno de los sitios emblemáticos de la colonia, no sólo por los años de éxito que lo sostienen, sino por ser uno de los principales proveedores de carnes frías de la más alta calidad.

Ubicado sobre la avenida Terranova, Herman Providencia está a cargo de Manuel Mier, quien desde hace 25 años ofrece los mejores productos a sus clientes.

¿Cómo surgió este producto? Manuel recuerda que en el año de 1945, uno de los soldados fue sacado del frente de la Segunda Guerra Mundial y enviado a las cocinas de Alemania, donde aprendió distintas técnicas de producción de las carnes frías. “Carlos Pons se especializó en Alemania, formó su familia y emigró a México por invitación del Presidente Ávila Camacho y el Grupo Alfa en Monterrey, donde asesoró a distintos empresarios para la formación de embutidos a gran escala. Terminó su ciclo, le gustó mucho México y se quedó aquí. Él, ya jubilado, decidió tener entonces su negocio con la técnica de una producción artesanal, no en grandes masas, y se dedicó entonces a la excelencia, a la calidad”.

Luego la familia de Manuel Mier comenzó a distribuir dichos productos, siguiendo entonces con la fabricación y preparación de los mismos con la más alta calidad.

El sitio elegido para ello fue ese negocio en la colonia Providencia, por el punto estratégico que tenía para su distribución.

“Y hasta este momento nos hemos mantenido con la calidad y el servicio, esa es nuestra característica. Somos una empresa de una gran exclusividad y de un gran prestigio en la calidad de nuestros productos, afortunadamente, gracias a las técnicas aprendidas de varias generaciones. No es un negocio que se elabore con una simple receta. Hoy, el negocio logró adaptarse al cambio de la ciudad para mantenerse, llegando a conformarse como uno de los principales proveedores de alrededor de 50 restaurantes de la ciudad, además de empresas banqueteras, gracias a los más de 50 tipos de carnes y quesos de alta calidad. Es uno de los factores que más orgullo nos da: ver cómo la gente y los negocios que nos compran han crecido a través del tiempo y nosotros con ellos, siempre enfocados a la calidad y el servicio”, finaliza Manuel Mier.

CLAVES

Las acciones del Ayuntamiento en el 2022

Intervenciones. El Ayuntamiento de Guadalajara realizó 194 intervenciones en 2022 en materia de servicios públicos municipales, con casi 800 elementos como fuerza operativa.

Claridad. El servicio de alumbrado público realizó 194 atenciones por fallas y mantenimiento de la red alumbrado público municipal, absorbidas a través de la Dirección de Alumbrado Público de Guadalajara. Se atendieron lámparas con fallas en Colomos Providencia, Italia Providencia, Lomas Providencia, Prados Providencia, Providencia, Providencia Sur y Providencia en todas las secciones.

Aseo. El servicio de Aseo Público realizó más de 90 intervenciones, con un total de 360 horas trabajadas.

Mejoramiento. Las labores de Mejoramiento Urbano limpiaron en general mil 876 metros cuadrados. De lo anterior se obtuvieron 73 metros cúbicos de producto levantado, 46 metros cúbicos de recolección de escombro, 25 llantas, 714 metros cuadrados de borrado de grafiti, 32 mil 648 metros lineales de balizamiento, 737 leyendas o pintado de piezas, así como una fuente rehabilitada.

Podas. Parques y Jardines del Ayuntamiento tapatío brindó 547 podas de arbolado, 84 derribos de árboles en riesgo y se le dio limpieza y mantenimiento a cuatro millones 264 mil metros cuadrados de áreas verdes.

Adultos y sin casarse, el perfil de la colonia

En la colonia Providencia y sus secciones hay 18 mil 986 habitantes, de los cuales el 85% tiene más de 18 años y la mayoría son solteros o nunca estuvieron unidos, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aunque con un nivel de desagregación de manzana fueron utilizados por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG).

Por otro lado, 494 personas tienen una discapacidad, mil 463 alguna limitación y 14 mil 910 cuentan con educación posbásica.

En cuestión de vivienda, sobresale que de ocho mil 658 unidades, dos de cada 10 no estaban habitadas, según información del Inegi. Además de que la mayoría de las casas habitadas alberga a un promedio de 2.7 ciudadanos y tienen más de tres habitaciones, por arriba del promedio estatal, que es de dos cuartos.

Providencia se ubica en el municipio de Guadalajara y según los datos estadísticos, agrupa la primera, segunda, tercera y cuarta secciones, pero está rodeada de Italia Providencia, Lomas de Providencia y Prados Providencia.

En toda esa zona, entre sus principales atractivos destaca el parque Los Colomos, con entradas por Alberta o El Chaco. En la página de Bosques Urbanos se describe este sitio como una “zona hidrológica y natural protegida, cuenta con una gran variedad de árboles de la región y otras partes del mundo, más de 160 especies de fauna, lagos y arroyos, pistas para correr, canchas deportivas, entre otras amenidades. Como bosque urbano y parque natural recreativo es uno de los puntos más visitados por las familias tapatías desde el siglo XX. Un punto favorito incluso para fotografiarse es su Jardín Japonés, un espacio que celebra la amistad entre las ciudades de Guadalajara y Kioto. La infraestructura como El Castillo cuenta con más de 110 años de historia”.

También están los parques Francia e Italia, que según el Ayuntamiento, fueron los primeros parques públicos en el país que cuentan con “piso amortiguante” en sus áreas infantiles. “Este tipo de suelo, fabricado con materiales reciclados, es utilizado en parques de Europa y Estados Unidos para ofrecer mayor seguridad y limpieza a sus usuarios. Los juegos infantiles fueron diseñados por la Dirección de Proyectos del Espacio Público, con la intención de incentivar la imaginación y motricidad de los pequeños”.

El Parque Italia tiene un espacio destinado para las mascotas, con juegos para que convivan.

Además del Parque Lineal Pablo Neruda, que es utilizado por muchos vecinos para realizar ejercicio.

Prefieren automóvil y bicicleta

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las siete mil 207 viviendas habitadas, en seis mil 020 disponen de automóvil, mil 038 de bicicleta y 396 de motocicleta.

Para los que disfrutan de la bicicleta, al norte de la colonia, por avenida Patria, pasa la Vía RecreActiva en el límite municipal con Zapopan, desde avenida Acueducto. La ruta dominical conecta con Federalismo y Juárez, según el Mapa Ciclista 2023.

Entre sus vialidades principales están Montevideo, Pablo Neruda, Rubén Darío y Terranova.

Por otro lado, el acceso en transporte público se puede dar a través de las rutas C01, C108, C135, T08 Vía Corta, T18 López Mateos y T18 Terranova.

La zona combina tanto los edificios modernos como las casas tradicionales, aunque con rentas cada vez más altas. EL INFORMADOR/A. Navarro

TELÓN DE FONDO

Entre los lugares más caros para vivir

En los últimos dos años, las rentas en Guadalajara y Zapopan se han disparado hasta más de 56% en algunas colonias.

La colonia Fraccionamiento Circunvalación Vallarta subió sus precios de renta hasta 55.86% entre 2020 y 2022. Y es la más cara en Guadalajara para mudarse a vivir, con un precio promedio de renta de 16 mil 401 pesos, de acuerdo con la plataforma Inmuebles 24. Precisamente le siguió Providencia, con un precio promedio de 15 mil 363 pesos mensuales, lo que representa un aumento de 47.28% en los últimos dos años.

Mientras que en el último análisis realizado al respecto por el IIEG, en julio de 2022, la tercera sección de Providencia se ubicó en el lugar 17 de las colonias con precios de renta más altos de la metrópoli, y la cuarta de Guadalajara. Los primeros lugares fueron Villa Coral, Santa Isabel, Loma Real, Condominio Campo de Golf Santa Anita, Puerta de Plata, Puerta Las Lomas, El Palomar, Vallarta, Colinas de San Javier, Puerta de Hierro, Seattle, Virreyes, Chapalita, Puerta del Roble y Valle Real.

En contraste, las rentas más bajas están en Tlajomulco, en la colonia Real del Valle. En Zapopan la más barata es Parques de Tesistán III. En Tlaquepaque la renta promedio más barata es Parques de Santa Cruz del Valle. Y en Guadalajara la colonia con la renta promedio más barata es San Juan de Dios. Zapopan es el municipio con la renta promedio más alta y a la vez con la mayor oferta.

Zapopan y Guadalajara registran la renta máxima para una vivienda, que es de 100 mil pesos.

Activan los programas para espacios públicos

En los espacios públicos de la colonia Providencia se están ejecutando dos programas: Enchulemos Guadalajara y GuadalajART.

Enchulemos Guadalajara es un programa que tiene como objetivo intervenir espacios públicos en las diversas colonias del municipio tapatío. A través de una calendarización —y a petición también por parte de los vecinos—, se realizan intervenciones de parques en las colonias, por medio de podas, bacheo, reparación de luminarias, retiro de cableado en desuso, reparación y mantenimiento de mobiliario urbano y reparación de banquetas, entre otras acciones. Además, por medio del programa se quitó cableado en desuso.

Por su parte, GuadalajART es un programa que ejecuta la Coordinación de Servicios Públicos Municipales, junto con la Dirección de Juventudes, donde se intervienen muros de parques públicos y pasos desnivel, entre otros. En estas intervenciones se borra el grafiti, por medio de los mismos jóvenes que realizan ese tipo de pintas y son invitados para participar con la creación de murales, donde canalizan sus ganas y energía plasmando una obra de arte urbano.

Destaca el mantenimiento de parques y jardines en la colonia. EL INFORMADOR/A. Navarro

Priorizan atenciones en el arbolado

La regidora de Guadalajara, Karla Andrea Leonardo, presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, compartió a través de una ficha informativa las principales atenciones en la colonia Providencia durante el año 2022. En el desglose por rubros, destacan las acciones en parques y jardines.

De acuerdo con los datos proporcionados, la Dirección de Parques y Jardines realizó 547 podas de arbolado, 84 derribos de árboles en riesgo, se dio mantenimiento a 4.2 millones de metros cuadrados en áreas verdes. En las labores participaron 83 trabajadores y se utilizaron 10 vehículos operativos.

“En el caso de Parques y Jardines, al momento no se tiene cuantificado el monto de la inversión total destinada para atender a dicha colonia, ya que el gasto proviene del presupuesto general que ejerce la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales”, refirió.

Los costos operativos de las intervenciones en la colonia Providencia en lo que se refiere al barrido manual, desbroce, sopleteo y recolección de residuos se absorben a través de la Dirección de Corresponsabilidad Social. El año pasado se realizaron 194 intervenciones.

En el tema del alumbrado público, se indica que los costos operativos de las intervenciones en la colonia Providencia en lo que se refiere a las atenciones de fallas y mantenimiento de la red alumbrado público municipal, son absorbidos a través de la Dirección de Alumbrado Público de Guadalajara.

Sobre pavimentos, se informa que la Dirección realiza diversas intervenciones durante todo el año, para conservar en buen estado las vialidades principales, así como las secundarias. Estas intervenciones se realizan por medio de reportes ciudadanos. “Es importante mencionar que en cuanto a los proyectos que se tienen previsto para su ejecución en este año, la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales es 100% operativa y reactiva, por lo cual se continuará trabajando este año para mantener la operación de los servicios públicos municipales de manera correcta en dicha zona; incluyendo las dependencias que se desprenden de esta coordinación general, como son Parques y Jardines, Aseo Público, Alumbrado Público, Mejoramiento Urbano, Corresponsabilidad Social y Pavimentos”.

Este medio también buscó entrevista con la regidora Ana Gabriela Velasco García, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana, pero su personal de comunicación respondió que su agenda estaba muy ocupada para hablar de la colonia.

De esa misma Comisión también se buscó a la vocal María Candelaria Ochoa Ávalos, pero no hubo respuesta a la petición de entrevista.