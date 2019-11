Plan Nacional beneficia con 8 megaobras a Jalisco

En el primer paquete del Plan Nacional de Infraestructura, que será financiado por la Iniciativa Privada y que fue presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se contemplan ocho grandes proyectos que benefician directa o regionalmente a Jalisco, con una inversión de 49 mil 924 millones de pesos.

En las obras de agua y saneamiento se proyecta la construcción del Acueducto a León, Guanajuato, que forma parte de la Presa El Zapotillo (invertirán 13 mil 717 millones), y el Acueducto El Purgatorio (nueve mil 075 millones). Sin embargo, no se abundó en cuánto quedará la cortina del primer proyecto.

"La inversión ayudará a la economía del país, que está en una recesión técnica. Esto debe ser una invitación para que los Estados trabajemos en perfeccionar nuestra Ley de APP (Asociación Público Privada)". Xavier Orendáin, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

En materia de transporte mejorarán los aeropuertos de Guadalajara (10 mil 543 millones de pesos) y Puerto Vallarta (tres mil 746 millones). Los recursos también se destinarán a la autopista Guadalajara-Manzanillo y al Libramiento de Lagos de Moreno.

Regionalmente, se beneficia a la Entidad con la construcción de las vías La Piedad-La Barca y Las Varas-Puerto Vallarta.

La inversión para Jalisco representa 5.8% de la bolsa global para todo el país a través del Plan Nacional, con más de 859 mil millones de pesos para 147 proyectos estratégicos.

En Jalisco, César de Anda Molina, representante del Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sustentable, apuntó que el anuncio es como “un tanque de oxígeno” por el ambiente de incertidumbre que se vive en el país.

“Quisiéramos más obras. Pero en una época incierta, el que tengamos dos grandes proyectos confirmados, como El Zapotillo y El Purgatorio, y la ampliación de los aeropuertos, es una muy buena señal del Gobierno federal, del Gobierno estatal y del sector privado”.

De acuerdo con la programación presupuestal del Plan Nacional de Infraestructura, la mayor bolsa será para el rubro de transporte, con 283 mil 853 millones de pesos que se destinarán a carreteras, ferrocarriles, trenes suburbanos, puertos y aeropuertos (no se incluye la Línea 4 del Tren Ligero por esta vía).

El Presidente recordó que en enero se presentará la segunda parte del programa. “Tiene que ver con el sector energético”.

El empresario Carlos Slim dijo que hay finanzas sanas en el Gobierno federal y están sentadas las bases para mejorar la economía, por lo que hay “gran confianza” para la inversión. Remarcó la baja inflación y los aumentos reales a los salarios de los trabajadores.

Los ocho proyectos que benefician a Jalisco

Aeropuerto de Guadalajara: 10,543 millones de pesos. EL INFORMADOR

Aeropuerto de Puerto Vallarta: 3,746 millones. EL INFORMADOR

Acueducto El Zapotillo: 13,717 millones. EL INFORMADOR

Acueducto El Purgatorio: 9,075 millones. EL INFORMADOR

Libramiento de Lagos de Moreno: 1,400 millones. EL INFORMADOR

Autopista La Piedad-La Barca: 2,259 millones. EL INFORMADOR

Autopista Guadalajara-Manzanillo: 1,968 millones. EL INFORMADOR

Autopista Las Varas-Puerto Vallarta: 7,216 millones. EL INFORMADOR

Dan luz verde a las presas El Zapotillo y El Purgatorio

Aunque aún está pendiente definir la altura de la cortina de la Presa El Zapotillo y alcanzar un acuerdo con la población afectada, el Gobierno federal ya incluyó el proyecto del Acueducto a León, Guanajuato, en el Plan Nacional de Infraestructura que se presentó ayer.

La inversión es de 13 mil 717 millones de pesos para ejecutarse entre 2021 y 2022; es decir, que el próximo año esta obra se mantendrá con una bolsa de 247.2 millones de pesos, los cuales quedaron etiquetados en el presupuesto federal.

Para el mismo periodo, el plan incluye también nueve mil 075 millones para el Acueducto de la Presa El Purgatorio, una obra que debió terminarse en 2015 para abastecer de agua al Área Metropolitana de Guadalajara, pero que actualmente registra un avance de 55 por ciento.

"Es un tanque de oxígeno para el país, por el ambiente de incertidumbre. Es un mensaje de que México sigue caminando. El que tengamos El Zapotillo y El Purgatorio, así como la ampliación de los aeropuertos, es una buena señal". César de Anda, titular del Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sustentable.

Con estos recursos se concluiría todo el sistema, si se toma en cuenta que la última información otorgada por las autoridades fue que se requerían nueve mil 200 millones: 500 millones para la presa y ocho mil 700 para el sistema de bombeo de El Purgatorio.

Previo al anuncio del plan, el Gobierno federal ya había considerado El Zapotillo en las obras de infraestructura a mediano plazo, las cuales se incluyeron en la política económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como parte de la elaboración del presupuesto del próximo año. De acuerdo con este documento, la obra beneficiará a 1.4 millones de habitantes de León y a 350 mil de Los Altos de Jalisco. Es una cifra muy similar a la considerada en el escenario uno del acuerdo de distribución de volúmenes de la presa establecido por los Gobiernos de Jalisco y Guanajuato (1.8 millones de habitantes), para que la cortina alcance los 105 metros de altura. Mientras que en el escenario dos, para que la cortina se quede en 80 metros, se proyecta beneficiar a 1.6 millones de pobladores. Ambas propuestas fueron presentadas en julio pasado a las autoridades federales.

Un análisis realizado por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario precisa que si el proyecto se concreta, la Presa El Zapotillo y el acueducto costarían más de 35 mil millones. Y contemplando otras obras como El Purgatorio, sería de hasta 71 mil millones de pesos.

En agosto pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que se estaban buscando alternativas para El Zapotillo, pues faltaba “el acuerdo con la gente”. Además, la obra no avanza por los amparos que se han presentado.

Polémico proyecto

Aunque la Federación prometió mesas de diálogo sobre El Zapotillo, la construcción del acueducto a León, Guanajuato, está contemplada dentro de las obras de mejoramiento de la infraestructura económica del país a mediano plazo (2021-2025), con una inversión de 13 mil millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda. Representa casi el doble de los siete mil millones proyectados en 2011.

La obra beneficiará a 1.4 millones de habitantes de León y a 350 mil de Los Altos.

De 2009 a la fecha, las autoridades federales y estatales han destinado 465.5 millones de pesos para el pago de indemnizaciones y la reubicación de algunos pobladores de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, por las afectaciones de la construcción de la Presa El Zapotillo, lo que representa una cuarta parte de lo que se proyecta al final por estos conceptos.

Vía Transparencia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respondió que el proceso de reubicación se ha realizado bajo el esquema “de permuta, casa por casa”. “Desde abril de 2015 se tiene en proceso un contrato de obra pública, con el objeto de llevar a cabo la construcción de urbanización, equipamiento urbano, viviendas y obras complementarias para el reasentamiento del poblado de Acasico, en el municipio de Mexticacán, Jalisco”.

Claves

El Acueducto de El Zapotillo tendrá una longitud de 140 kilómetros, construido en acero de 2.43 metros de diámetro.

Serán 25 años de concesión para su construcción, equipamiento, operación, mantenimiento y prestación del servicio de suministro de agua al municipio de León.

La obra contempla una planta de bombeo, planta potabilizadora, acueducto, tanque de entrega en el municipio de León y macro-circuito distribuidor.

El proyecto del Sistema El Zapotillo se ha incrementado en 350 por ciento.

Lugar dónde se construirá la Presa del Zapotillo

Hay más de 12 mil millones para carreteras

En el rubro de obras carreteras, la Federación proyecta 12 mil 114 millones de pesos dentro del Plan Nacional de Infraestructura para cuatro obras que benefician a Jalisco.

Se trata del Libramiento de Lagos de Moreno, que comenzará su construcción el próximo año, con inversión de mil 400 millones de pesos. Esta obra es una continuación de la autopista León-Aguascalientes y busca detonar el desarrollo económico de esa región.

Además, se destinarán recursos a tres autopistas Guadalajara-Manzanillo (mil 968 millones), La Piedad-La Barca (dos mil 259 millones) y Las Varas-Puerto Vallarta (siete mil 216 millones). Las dos primeras iniciarán trabajos el próximo año, mientras que la última tendrá recursos en 2021-2022.

En mayo pasado, durante una visita que realizó el Presidente Andrés Manuel López Obrador a Jalisco, lanzó un ultimátum a la constructora del segundo tramo de la vía corta a Puerto Vallarta (de Compostela a Las Varas), el cual había sido dos veces pospuesto. En esa ocasión, este medio publicó que los trabajos en el tercer tramo (La Varas-Puerto Vallarta) habían presentado contratiempos en la obtención de los permisos ambientales y la liberación de los derechos de vía.

El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendáin, destacó que el tema de las carreteras es indispensable para que la economía de Jalisco se mueva, “que podamos no solamente llegar bien a nuestros destinos, con seguridad, pero también que nuestras mercancías se puedan mover de forma adecuada por la red carretera”.

Se solicitó entrevista con las autoridades estatales para conocer su opinión sobre las obras propuestas por el Gobierno federal; sin embargo, al cierre de esta edición no fue otorgada.

En el documento de rendición de cuentas del Primer Informe del gobernador Enrique Alfaro se reporta que se invertirán seis mil 582 millones de pesos en el plan carretero del Estado, para intervenir todas las carreteras de Jalisco. De éstos, dos mil 100 millones saldrán del crédito aprobado en marzo pasado. “En total, se intervendrán 375 kilómetros, en beneficio directo de 22 municipios”.

En la conferencia matutina de ayer, Andrés Manuel López Obrador, acompañado por más de 100 empresarios, presentó el Plan Nacional de Infraestructura. EL UNIVERSAL

Tras nulo crecimiento económico, lanzan el Plan de Infraestructura

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó el Plan Nacional de Infraestructura por más de 859 mil millones de pesos, principalmente con la participación de la Iniciativa Privada (IP) para impulsar la economía que se estancó en el tercer trimestre tras una recesión técnica.

La iniciativa, firmada por el Gobierno de López Obrador con un grupo de empresarios, entre ellos el multimillonario de las telecomunicaciones Carlos Slim, contempla 147 proyectos de infraestructura, la mayor parte en los sectores de transporte, telecomunicaciones, turismo y agua y saneamiento.

“La inversión pública es importante, pero funciona básicamente como inversión semilla para detonar el crecimiento con la participación del sector privado. Es un compromiso de inversión para impulsar el crecimiento de nuestro país”, dijo el Presidente en su conferencia matutina, donde se firmó el convenio.

Apenas el pasado lunes, el Inegi publicó las cifras revisadas del comportamiento de la economía mexicana, que en el cuarto trimestre de 2018 y los dos primeros de 2019 retrocedió 0.1%, mientras que en el tercero de este año registró un crecimiento nulo.

Las cifras son contrarias a los pronósticos de López Obrador, que el domingo cumple un año en la Presidencia.

López Obrador prometió alcanzar un crecimiento de 2% este año, así como un promedio de 4% anual en los seis años de su gestión (culmina en 2024).

Analistas financieros señalan que este estancamiento de la economía es resultado, en parte, del nerviosismo que desató entre inversionistas las acciones del nuevo Gobierno, en particular, la cancelación del aeropuerto en Texcoco.

Otro factor de incertidumbre es que Estados Unidos y Canadá aún no han ratificado el T-MEC, el nuevo tratado comercial entre los tres países norteamericanos.

La distribución de los 147 proyectos

En los 147 proyectos se invertirán más de 859 mil millones de pesos en el sexenio.

En el Sur suman 42 proyectos; en el Norte, 49; en el Centro, 45, mientras otros 11 cruzan todo el país.

Inician obras

Hoy comienzan algunos de los proyectos establecidos en el Plan Nacional de Infraestructura que firmaron empresarios y el Gobierno federal, confirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

“Muchos ya están licitados, no tengo el número, sobre todo los que están para 2020. (Hoy) inician. El secretario de Comunicaciones y Transportes (Javier Jiménez Espriú) está trabajando todos los días, desde hace mucho tiempo, en movilizar todos estos proyectos”.

Al concluir la presentación del acuerdo, apuntó que han tenido reuniones con el funcionario y en su momento informarán de las obras, las carreteras y su ubicación para luego verlo de manera particular.

Además de los 147 que fueron anunciados, hay más que son parte de una mecánica de trabajo que pretende establecerse de manera constante con la autoridad para que se concreten las obras necesarias en diversos puntos del país.

Y se comprometió a que todos los empresarios que participen en los proyectos lo harán apegados al código de ética del consejo y los organismos que lo integran. También rechazó que en las obras se busque ocultar algún tipo de información. “Estamos anunciando los proyectos, si no fueran transparentes se estarían asignado sin que se hiciera público. Lo que queremos es que todo sea de acuerdo con el código de ética. Que todo mundo esté enterado y que se liciten como deben de ser”.

Piden favorecer a las empresas locales

Tras destacar que Jalisco ha sido un ejemplo de colaboración en los proyectos público-privados, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara comentó que el Plan Nacional de Infraestructura permitirá que este tipo de asociaciones se consoliden para generar también mayor derrama económica en los Estados.

“Lo que hemos estado planteado y pidiendo es que las obras que se generan en Jalisco sean con la proveeduría local”.

Explicó que hay apertura del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) para seguir privilegiando a los empresarios jaliscienses. “Me parece que han hecho un ejercicio apoyándose en la proveeduría local. Hemos platicado con los actores que sabemos que estarán invirtiendo en Jalisco, algunos traen a sus contratistas, pero aquí hay mucha calidad para atender estos proyectos y muchos más. Estamos listos para concursar”.

Sobre las Asociaciones Público Privadas (APP) aclaró que en el Estado ya se cuenta con una ley en la materia, pero se han impulsado pocos proyectos a través de este mecanismo. “Ésta nueva reglamentación ha sido poco utilizada. Creemos que, ante un panorama de reducción de recursos fiscales, son de los métodos que hay que explorar”.

Insistió en que necesita perfeccionarse esa ley, “debe tener un reglamento muy claro de aplicación”.

Mexicanos invertirán en energía y salud

Empresarios mexicanos también invertirán en energía y salud, pero los proyectos en estos rubros no están incluidos en el primer capítulo del Plan Nacional de Infraestructura, entre la Iniciativa Privada y el Gobierno federal.

Así lo confirmó el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Detalló que se trata de un “un programa viviente” que se estará alimentando conforme se analicen los proyectos que luego “se irán aprobando por los secretarios federales”.

"La Iniciativa Privada aporta casi 80% de la inversión en el Plan Nacional de Infraestructura. La inversión pública es importante como capital semilla para detonar el crecimiento". Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

“Quiero aclarar que los proyectos de energía y salud no están contemplados en este primer capítulo. El Presidente (López Obrador) nos pidió trabajar especialmente energía y salud como algo independiente, y ya les comentaremos la fecha durante enero para presentar algo más concreto”.

Aseguró que la participación de los empresarios con inversión en los sectores de infraestructura, salud o energía se estará informando cada tres meses.

Sientan bases para las finanzas sanas

Opinión El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y Carlos Slim coincidieron en que el Gobierno federal ya sentó las bases de las finanzas sanas para lograr un crecimiento económico.

Ocioso Salazar desestimó que la economía se encuentre en estancamiento. “Ya hemos insistido que discutir eso me parece ocioso, no creo que sea importante. Además, eso no cambia la vida de los mexicanos”.

Disciplina Carlos Slim recordó que ya habían señalado que en 2019 no habría crecimiento económico. “Ya no era importante pensar eso, sino que se sentaran las bases de finanzas públicas sanas, como señaló el Presidente, que bajara la inflación y, como también señaló él, hay una confianza en la inversión financiera. Por eso el tipo de cambio está donde está… y la inflación está donde está gracias a la disciplina fiscal”.