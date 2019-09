Proyectan acueducto para El Zapotillo; costaría el doble

Aunque la Federación aún no tiene fecha para mesas de diálogo sobre El Zapotillo, la construcción del acueducto a León, Guanajuato, está contemplada dentro de las obras de mejoramiento de la infraestructura económica del país a mediano plazo (2021-2025), con una inversión de 13 mil millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda.

Representa casi el doble de los siete mil millones proyectados en 2011. La obra beneficiará a 1.4 millones de habitantes de León y a 350 mil de Los Altos

Acueducto El Zapotillo

Tendrá una longitud de 140 kilómetros, construido en acero de 2.43 metros de diámetro.

Serán 25 años de concesión para su construcción, equipamiento, operación, mantenimiento y prestación del servicio de suministro de agua al municipio de León.

La obra contempla una planta de bombeo, planta potabilizadora, acueducto, tanque de entrega en el municipio de León y macrocircuito distribuidor.

El proyecto del Sistema Zapotillo se ha incrementado en 350%.

Gastan 465.5 millones en indemnizaciones

Desde 2009 a la fecha, las autoridades federales y estatales han destinado 465.5 millones de pesos para el pago de indemnizaciones y la reubicación de algunos pobladores de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, por las afectaciones de la construcción de la Presa El Zapotillo, lo que representa una cuarta parte de lo que se proyecta al final por estos conceptos.

Vía Transparencia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) respondió que el proceso de reubicación se ha realizado bajo el esquema “de permuta, casa por casa”. “Desde abril de 2015 se tiene en proceso un contrato de obra pública, con el objeto de llevar a cabo la construcción de urbanización, equipamiento urbano, viviendas y obras complementarias para el reasentamiento del poblado de Acasico, en el municipio de Mexticacán, Jalisco”.

Para este proyecto se contempla una inversión de 539.8 millones de pesos, de los cuales ya se han ejercido 255.1 millones (de un total de 94 viviendas que pretenden construir, a la fecha se tienen 29 en proceso).

Por su parte, la Comisión Estatal del Agua (CEA) contestó que se han destinado 210.4 millones de pesos para llegar a un acuerdo con los habitantes de los otros dos poblados: 120.9 millones para la compra de fincas, predios urbanos y terrenos, mientras que 89.5 millones para la construcción de 32 viviendas en el Centro de Población de Temacapulín.

Sin embargo, estos procesos se frenaron en 2015 por parte del organismo. Fue en ese año cuando se pagaron las indemnizaciones más altas. Una de éstas fue por 14.1 millones de pesos por la compra de un terreno de más de 35 mil metros cuadrados, seguido por el pago de 13.5 millones por la adquisición de otro predio de 25 mil metros cuadrados. Ambos en Temacapulín.

En 2009 se realizaron más desembolsos: una casa con valor de 3.5 millones de pesos y la compra de un balneario por 5.7 millones.

El integrante del Observatorio Ciudadano del Agua, Antonio Gómez Reyna, recuerda que además de los pagos a las personas desplazadas, también hay otros habitantes que se ven afectados por estas obras, como son los productores de Los Altos de Jalisco.

“Los Altos representa la producción de ocho Estados juntos… es el principal productor de huevo y leche. Es una zona 100% alimentaria, pero sin agua automáticamente toda la producción se caería”.

De acuerdo con las autoridades de Jalisco y Guanajuato, quienes recientemente firmaron un convenio de entendimiento, si la cortina de la presa se queda a una altura de 80 metros, se deberán pagar mil 615 millones de pesos por la reubicación de 92 habitantes; en cambio, si se eleva a los 105 metros, el pago por las afectaciones e indemnizaciones sería de mil 861 millones, con la reubicación de 424 personas.

Omiten información sobre Abengoa

A pesar de que vía Transparencia se solicitó información a la Conagua sobre la indemnización que reclama la empresa Abengoa al Gobierno federal, tras presentar en 2017 su renuncia sin responsabilidad como concesionaria de la construcción del acueducto El Zapotillo-León, el organismo no respondió sobre el monto solicitado.

Aunque se ha publicado que éste ascendería hasta los cinco mil millones, la Comisión no entregó el dato.

“Después de realizar la indagación correspondiente en esta Unidad Administrativa (de la Dirección Jurídica), no se localizó pago, indemnización o investigación relacionada en favor de la empresa Abengoa”.

La empresa española reportó un avance cercano al 10% en el documento de renuncia, pero el integrante del Observatorio Ciudadano del Agua, Antonio Gómez Reyna, comenta que no hay “absolutamente ninguna construcción”.

“Hay otro problema desde el punto de vista legal contra el Ejecutivo del Estado, porque otorgaron derecho de vía, entregaron territorio a Abengoa… eso es un delito. El Ejecutivo no puede entregar territorio sin pasar por el Congreso de Jalisco, a una empresa privada”.

Debido a que este tipo de interrogantes no han sido respondidas por la Conagua, Gómez Reyna recuerda que el titular del Ejecutivo federal dijo que solicitaría una auditoría técnica y financiera de la obra. “Se supone que el presidente aceptó esa solicitud de una auditoría al proyecto. Dijo que lo iban a revisar”.

Tras la firma del contrato de concesión en 2011 (a partir de la cual comenzaban a contar los 25 años que la obra estaría a cargo de Abengoa para el servicio de potabilización, transporte y entrega de agua), se otorgaron recursos por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Este último invertiría el 48.44% del costo total de la obra que, en ese entonces, se proyectaba en alrededor de siete mil millones de pesos. Sin embargo, no se informa sobre cuántos recursos destinó Banobras.

Además de este dinero, el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) invirtió 603 millones de pesos en bonos de la empresa, pero en marzo pasado, el titular del organismo, Iván Argüelles, detalló que el valor actual de éstos era de “tres pesos”, por lo que advirtió que se presentarían denuncias contra quien resulte responsable. Sumando intereses, Abengoa adeuda 705 millones al Instituto.

“¿Cómo se explica que más de 600 millones de pesos de los trabajadores se convirtieron en tres pesos con 98 centavos?”, señaló.

Aunque la Presa El Zapotillo continúa frenada, los Gobiernos federal y estatal han destinado 465.5 millones de pesos para el pago de indemnizaciones y la reubicación de pobladores de Acasico, Palmarejo y Temacapulín.

Sin información

Aunque han solicitado información sobre el proyecto de la Presa El Zapotillo, el presidente de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua del Congreso del Estado, José de Jesús Hurtado, señala que ninguna autoridad brinda información.

“No hemos sido informados. La verdad es que había quedado en un acuerdo entre los dos gobernadores, pero no hay seguimiento”.

Sin embargo, el diputado panista resalta que el problema no es si hay recursos o no para continuar el proyecto. “El problema está en la lluvia de amparos que hay, específicamente en la servidumbre de paso en el acueducto. Por eso Abengoa se había separado de los trabajos, porque no podía avanzar, por la cantidad de amparos”.

Aunque se firmó un nuevo convenio entre los Gobiernos de Jalisco y Guanajuato, comenta que no se tiene conocimiento exacto de cuánta agua recibirían los 14 municipios de Los Altos.

Reitera que han solicitado información por todas las vías, pero es un tema que se maneja con “secrecía” y no hay apertura ni siquiera vía institucional.

GUÍA

La obra alcanzaría los 71 mil millones

De acuerdo con un documento elaborado por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, de llegar a concluirse el Sistema Zapotillo (con obras como la presa con el mismo nombre, el acueducto de León y el embalse de El Purgatorio, entre otras), el costo será de 71 mil millones de pesos.

Este documento se presentó al Gobierno federal en julio pasado, luego que los Gobiernos de Jalisco y Guanajuato anunciaran que habían llegado a un acuerdo de entendimiento para la distribución de los volúmenes del Río Verde.

El instituto señaló que hay un aumento irracional en los costos del proyecto, los cuales estarían ligados a los procesos de corrupción entre las autoridades y las empresas constructoras. “A la fecha, el proyecto se ha incrementado de manera dramática en 350%, con base en los datos de Transparencia Presupuestaria 2019”.

CLAVES

Recomendación

Incumplimientos. En diciembre pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una nueva recomendación sobre la construcción de la presa. En ésta subrayó que, después de 10 años, las autoridades estatales han incumplido con las recomendaciones emitidas por el organismo.

Violaciones. Además de construir la cortina de la presa a una altura de 80 metros, señaló que se han originado violaciones adicionales en agravio de los pobladores afectados, “consistentes en el desplazamiento de la comunidad de Palmarejo, la construcción de viviendas en un predio rústico ubicado en Cañadas de Obregón, así como otro en Mexticacán, sin contar con la autorización municipal y sin la infraestructura social básica para la creación de una comunidad”.

Legalidad. La Comisión apuntó que persiste la incertidumbre jurídica de los residentes de las tres poblaciones afectadas por el temor de ser inundadas. “Además, no hay información sobre el proyecto”.

Más recortes en infraestructura en el Presupuesto 2020

Aunque el Proyecto de Presupuesto 2020 contempla 247.3 millones de pesos para el proyecto de El Zapotillo, hay otras presas del Estado que se quedarían nuevamente sin recibir recursos.

Según el paquete presentado por Hacienda, no habrá recursos para la construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo en Tamazula de Gordiano. Tampoco se asignaron recursos para El Purgatorio, ni se tiene dinero para el estudio de factibilidad para el embalse de almacenamiento El Tecolote, en Casimiro Castillo.

En proyectos de inversión, el Estado recibirá seis mil 427 millones de pesos, que representa 20.7% menos con respecto a la bolsa autorizada para este año.

Uno de los principales recortes se presenta en Comunicaciones y Transportes, ya que se recibirán mil 457 millones menos con respecto a 2019. La bolsa propuesta es de apenas 249.7 millones, que obedece en gran medida a que se etiquetará el último recurso para las obras de la Línea 3 del Tren Ligero.

No habrá recursos para la construcción de la presa de almacenamiento El Carrizo en Tamazula de Gordiano. Tampoco se asignaron recursos para El Purgatorio.

TELÓN DE FONDO

Gestionan más recursos federales

Tras conocerse el Proyecto del Presupuesto Federal 2020, en el que Jalisco tendrá de nuevo una reducción de recursos, Juan Partida, secretario de la Hacienda Pública, comentó que se buscarán más dinero para El Zapotillo.

“Es una duda que tenemos (sobre los recursos para El Zapotillo), no sabemos cómo quedará. El Presidente manifestó que sí va el proyecto”.

También se buscará presupuesto para el saneamiento del Río Santiago. Sólo se tienen contemplados recursos en los programas de inversión dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con una bolsa de 28 millones de pesos para acciones de conservación de distritos de riego en el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico.

Aclaró que los recursos federales para proyectos como Peribús, Línea 4 del Tren Eléctrico y el libramiento Sur de Puerto Vallarta están garantizados por el Fondo Nacional de Infraestructura y el Fondo Metropolitano. Sin embargo, subrayó que le preocupa la posible disminución de participaciones y aportaciones que en algunos casos no tendrían ni el ajuste inflacionario.

Detalló que, para la Línea 4, espera que se le reasignen 150 millones de pesos para la elaboración del proyecto ejecutivo.

Respecto a la Línea 3, los 120 millones proyectados para el próximo año serán para terminar de cubrir pendientes.

El gobernador Enrique Alfaro también añadió que buscarán el diálogo con las autoridades federales para lograr más recursos. “Ya pusimos sobre la mesa los temas que nos preocupan y vamos a platicarlos antes de establecer una postura más dura. Jalisco debe agotar el diálogo con la Secretaría de Hacienda y con el Congreso”.

