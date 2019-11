Dejan Línea 4 sin recursos asignados para 2020

Aunque la Línea 4 (L4) del Tren Ligero de Guadalajara se considera como uno de los proyectos prioritarios para el Gobierno federal, el Congreso de la Unión no etiquetó recursos en el Presupuesto 2020 avalado ayer.

Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, subrayó que durante el transcurso del próximo año, la L4 tendrá una expectativa de gestión ante el Gobierno federal.

“Es decir, el Presidente Andrés Manuel López Obrador cambió la dinámica de gestión y ahora el gobernador (Enrique Alfaro) necesita acordar con él, de manera directa (lo que se invertirá en Jalisco)”. Aclaró que se están dando recursos para los estudios técnicos. “Ya está en pleno el diseño de la Línea 4”.

En el dictamen aprobado se destaca que en el subsector “ferrocarriles y trenes suburbanos” se propone detonar el crecimiento y desarrollo de la Región Sur-Sureste del país a través de proyectos de infraestructura económica como: Tren Maya, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y mantenimiento de las vías del Ferrocarril Chiapas-Mayab, “así como los trenes suburbanos e interurbanos de la Zona Metropolitana de Monterrey, Zona Metropolitana de Guadalajara (Líneas 3 y 4), el tren interurbano de Guanajuato (León-Celaya) y la ampliación de la Línea 12 de Mixcoac-Observatorio”.

Fabiola Loya, diputada local por Jalisco e integrante de la Comisión de Presupuesto, declaró que el monto destinado a la L4 podría conocerse el mes próximo, cuando se publique el presupuesto en el Diario Oficial de la Federación.

“Es un presupuesto centralista. Ahora lo que hace es aglutinar los grandes rubros; por ejemplo, en infraestructura pone un monto general, pero no hay una distribución por proyecto. Eso lo hará de manera discrecional el Ejecutivo”.

Por su parte, la Línea 3 tendrá 120 millones de pesos para concluir los trabajos en 2020. Del resto de proyectos estratégicos impulsados por Jalisco, sólo la Presa El Zapotillo tiene etiquetados 247.3 millones, y el Peribús recibirá recursos a través del Fondo Metropolitano.

En términos generales, Jalisco recibirá transferencias federales por 110 mil 983.6 millones de pesos el siguiente año. Sin embargo, el gobernador Enrique Alfaro remarcó un recorte real de tres mil 500 millones. “Volvió a ser un presupuesto centralista. No es un asunto de pleito con López Obrador. Yo le quiero ayudar al Presidente a transformar a México, pero no es así la forma, no es quitándole dinero a los Estados”.

Recortan a los órganos autónomos y privilegian a programas sociales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las instituciones autónomas, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República (FGR), deben ajustarse al presupuesto que les fue asignado y ser austeros en su operación.

Esto, luego que el INE advirtió que el recorte de mil millones de pesos pondría en riesgo su operación y, con ello, la democracia.

“Que también se aprieten el cinturón, el Gobierno se ‘tragaba’ todo el presupuesto, sueldos elevadísimos… los consejeros del INE, (ganaban) 300 mil pesos mensuales. En el caso del Tribunal Electoral buscaron hasta la terminación del mandato para recibir una pensión equivalente al sueldo que recibían en activo. Abusaron. Y eso ya no se puede. No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”.

López Obrador instó a un análisis de la reforma constitucional que reduzca el financiamiento a los partidos, con la intención de que ese recurso sea entregado al INE. “Pienso que los partidos deberían de aprobar una reforma para disminuir el dinero que reciben y, si hace falta, darle al INE. Es mucho dinero el que reciben los partidos y hubo una iniciativa para reducir a la mitad el presupuesto de los partidos y no pasó, se opuso el PAN, entre otros”.

Respecto a la reducción de mil 500 millones a la Fiscalía General de la República, López Obrador se comprometió a revisar la operación del organismo, pero aseguró que cuenta con los recursos necesarios para realizar su trabajo. “Hay que revisar el presupuesto, hay que ver cómo quedó en definitiva y ver sobre las necesidades. En general, consideramos que se garantiza el que no falten los recursos para el funcionamiento del Gobierno de manera austera y que se tengan recursos para los programas, incluido lo que tiene que ver con impartición de justicia, pero hay que esperar a ver qué sucede”.

La Fiscalía tenía un presupuesto proyectado por más de 18 mil millones de pesos, pero quedó en poco más de 16 mil millones de pesos.

La Coparmex consideró como “lamentable y profundamente preocupante” las afectaciones a los organismos autónomos, al rubro de seguridad, vivienda, salud y turismo. El presidente nacional, Gustavo de Hoyos, acentuó que el Presupuesto 2020 afecta a los organismos autónomos, que son entidades prioritarias para el equilibrio y desarrollo democrático.

Los afectados son el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Poder Judicial de la Federación, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Explicó que el presupuesto registra una disminución en dependencias claves en el rubro seguridad pública, así como una insuficiente asignación de recursos a los municipios.

Añadió que no se tomaron en cuenta “las opiniones de los diversos sectores involucrados sobre las afectaciones por el recorte”, como el turismo, con 45% menos de presupuesto en 2020 con respecto a 2019.

"No afectará elecciones"

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, aseguró que la expedición de la credencial para votar no se verá afectada, ante el recorte presupuestal. “Es el recorte más grande en la historia del INE, afirmamos que no vamos a transferir a la ciudadanía los costos de una decisión tomada por la Cámara de Diputados. No se afectará la expedición de la credencial para votar, ni la calidad de las elecciones”.

Los ganadores y perdedores Ganan Millones de pesos Entidad Proyecto Aprobado Educación 324,712.6 326,282.7 Bienestar 173,091.7 181,457 Seguridad 59,150.6 60,150.6 Agricultura 46,253.1 47,576.9 Hacienda 21,156.8 23,656.8

Pierden Entidad Proyecto Aprobado Poder Judicial 68,632.4 67,305.1 Fiscalía General 18,202.1 16,702 INE 17,732.3 16,660.7

Igual Entidad Proyecto Aprobado Poder Legislativo 13,540.1 13,540.1 Inegi 16,572.8 16,572.8

EL REPARTO

¿Quién gana y quién pierde?

Después de nueve horas de discusión en lo general y en lo particular, la Cámara de Diputados aprobó ayer el Presupuesto 2020 del Gobierno federal con 302 votos a favor, 65 en contra y una abstención. Es el primero elaborado 100% por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y considera un gasto neto por 6.1 billones de pesos.

Desde el inicio de su Gobierno, AMLO especificó que sería austero y que privilegiaría a los programas sociales sobre otros rubros. Por eso se contempla una reducción de cuatro mil 183 millones de pesos para los órganos autónomos, los cuales serán los grandes perdedores.

Si se compara la iniciativa original que envió el Presidente con el documento avalado por las bancadas de Morena y los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Verde, los más afectados serán el Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional Electoral (INE).

En tanto, los ganadores serán, en primer lugar, la Secretaría de Bienestar, con un gasto adicional por ocho mil 365 millones de pesos para contar con un presupuesto de 181 mil 457 millones a ejercer el próximo año, equivalente a un incremento de 5% respecto al proyecto original.

Otras dependencias que salen ganadoras son Educación Pública, con mil 570.1 millones de pesos adicionales, y Seguridad y Protección Ciudadana, con un aumento de mil millones. Además, en el dictamen se privilegia a una de las instituciones de la banca de desarrollo: la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (FND, antes Banrural), con dos mil 500 millones de pesos. El sustento es fortalecerla para que se convierta en una especie de banco agrícola para el campo, con la creación del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), que resultará de la fusión de diversos organismos.

A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural le aprobaron una ampliación de mil 324 millones de pesos: ejercerá 47 mil 577 millones.

Lamentan afectación a Jalisco

Aunque en el último ajuste realizado por los diputados al Presupuesto 2020, Jalisco logró un aumento de 707.5 millones de pesos en el gasto federalizado frente a lo que inicialmente se tenía proyectado, en términos reales éste será 0.1% menor a la bolsa autorizada en 2019.

El próximo año, el Estado recibirá transferencias federales por 110 mil 983.6 millones de pesos. Sin embargo, la diputada Fabiola Loya, integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, lamentó que esto representa un recorte de tres mil millones de pesos.

La legisladora aclaró que se queda por debajo del anterior, “porque no le metieron el factor inflacionario. Entonces, seguimos mermados todavía en rubros como salud, en infraestructura carretera, la parte de desarrollo rural, que disminuyó por el tema de los programas de concurrencia”.

El gasto federalizado para todo el país se reducirá también en 0.1%, pero sólo ocho Entidades verán un impacto a la baja en términos reales. A Jalisco lo acompañan Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Tamaulipas. El resto tendrá un aumento real.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla, destacó que esto obedece a que el Gobierno federal está cambiando la estructura del presupuesto. “Ahora se recibe una importante cantidad de recursos para becas y para todos los programas insignias del Gobierno, como Sembrando Vidas, Pensión para la Tercera Edad, las Becas Benito Juárez… todo tipo de apoyos de carácter social, más no en el tipo de inversión”.

Recordó que también es necesario esperar a la presentación del Plan Nacional de Infraestructura, que será la próxima semana, para conocer cuáles son los proyectos que contempla el Gobierno federal para Jalisco.

En el caso de la Universidad de Guadalajara (UdeG), comentó que logró 24 millones de pesos adicionales. “Es muy poquito… ni siquiera llega a la inflación. Sí es importante que se sostenga la provisión de recursos para el incremento salarial y también para los proyectos estratégicos de la universidad”.

Agregó que entre la aportación federal y la estatal, así como los recursos propios, la casa de estudios podría tener un presupuesto de alrededor de 12 mil millones de pesos para el próximo año.

REACCIONES

La oposición arremete

Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) analizan las vías jurídicas para impugnar la aprobación del próximo presupuesto, “en una sede alterna”. También por no cumplir los tiempos que marca la ley para presentar al pleno el dictamen correspondiente.

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que en dicho presupuesto se incluyeron los recursos más bajos para el campo en los últimos 30 años para privilegiar programas con fines electorales.

“Respira venganza”

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que el presupuesto 2020 es “clientelar”, no genera inversión para el país y, con el recorte a los organismos autónomos, “respira venganza”.

Ángel Ávila Romero, integrante de la dirigencia colegiada del PRD, sostuvo que los legisladores del grupo mayoritario sólo siguieron instrucciones del Ejecutivo para privilegiar con todo aquello que les genera clientela electoral, a través de “dádivas”.

