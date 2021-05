8 No tapes tu cepillo dental si sigue húmedo

¡Parece obvio! Pero a veces cometemos el error de tapar los cepillos cuando siguen húmedos, y en lugar de "ayudar a que no se ensucie", hacemos lo contrario y lo convertimos en un hábitat perfecto para las bacterias. Si no vas a sacar tu cepillo dental de casa, no es necesario que le pongas este tipo de tapas.