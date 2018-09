Netflix, los estrenos para octubre de 2018

Como sabemos que ya casi se termina septiembre y que también están por terminar todas las series que Netflix estrenó este mes, te damos un adelanto de lo que tiene la gran N en octubre para que llenes tu agenda con los nuevos estrenos.

"Élite" es la nueva producción española de Netflix que llega el 5 de octubre. Una serie juvenil, el principal atractivo es su elenco, conformado por algunas estrellas de "La Casa de Papel" y la actuación especial de Danna Paola.

Luego de todas las dudas e incertidumbre que dejó la primera temporada, "Riverdale" regresa el 11 de octubre recargada de drama, amoríos y muchos secretos por descubrir.

La ciencia ficción este mes viene de la mano de "Black Lightning". El superhéroe de DC Comics regresa el 16 de octubre con su segunda temporada.

Los días de octubre van a ser más oscuros y no solo por que atardece más temprano. pic.twitter.com/kgtutMTbwc — Netflix España (@NetflixES) 26 de septiembre de 2018

Y ya que estamos con los superhéroes, "Daredevil está de vuelta". Luego de dos años y medio de ausencia, Matt Murdock seguirá en su lucha por limpiar la ciudad en esta tercera temporada del "demonio de Hell’s Kitchen", que llega el 19 de octubre.

Para que no extrañen la presencia de Netflix en Colombia ahora que Narcos se mudó a México, el 19 de octubre se estrena Distrito Salvaje la nueva producción de la plataforma en este país, protagonizada por Juan Pablo Raba (Gustavo Gaviria, primo de Pablo Escobar, en Narcos) y que promete acción por mayoreo.

La comedia romántica Wanderlust estará en Netflix desde el 19 de octubre. Una producción británica que habla sobre revivir la llama en las relaciones.

El suspenso no podía faltar y "The Chilling Adventures of Sabrina" será la encargada de traerlo a partir del 26 de octubre. La serie se basa en basada en la famosa historia del cómic Sabrina, la Bruja Adolescente.

