1 Steven Grant y Marc Spector: Un hombre, dos mundos

Oscar Isaac en Moon Knight. ESPECIAL/THE WALT DISNEY COMPANY MÉXICO.

Para el actor Oscar Isaac, Moon Knight presentó un desafío actoral único: Interpretar a dos personajes en un mismo cuerpo, con personalidades y formas de actuar diametralmente opuestas. Al describir a Steven Grant y Marc Spector, Isaac comenta que “Steven es totalmente sincero y dice lo que ve. Muchas veces es muy gracioso, pero para él no es gracioso, porque él no sabe que está siendo gracioso. Tiene una cierta torpeza social. No tiene las habilidades sociales que tiene su alter ego Marc. Steven es partidario de la no violencia, le importa la gente y quiere conectarse”.

Marc Spector es lo opuesto a Steven Grant. Es un ex mercenario y la brutal reencarnación de Khonshu. Cuando las vidas separadas de Marc Spector y Steven Grant chocan, Steven se ve obligado a aceptar el hecho de que él también es avatar de Khonshu, y durante esos momentos, su alter ego es Mr. Knight. Con los extensos conocimientos de Steven sobre el mundo del antiguo Egipto, Mr. Knight es un complemento del personaje de superhéroe de Marc, Moon Knight, ya que la manera en la que Mr. Knight enfoca los conflictos es usando su inteligencia y la resolución de acertijos y rompecabezas.

Como parte del proceso de preparación de los personajes, Isaac investigó extensamente su psicología, abordando cuestiones de salud mental con respeto para lograr una representación responsable. El actor expresa, “realmente quise hacer un estudio de la psicología del personaje, mostrar la experiencia desde un punto de vista de tal modo que el público no esté ahí sentado simplemente mirando cómo transcurre la historia, sino que esté en los propios ojos de Steven, experimentando eso que le está pasando a él. Y es bastante aterrador”.