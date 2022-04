1 CAFÉ TACVBA

El 2 de mayo de 2019, el equipo de la banda Café Tacvba se encontraba en la carretera rumbo a Veracruz cuando el tráiler que lo llevaba fue tomando por un grupo de personas armadas, que amagaron a las los trabajadores encargados de transportar el equipo. Aunque la agrupación pidió ayuda a las autoridades, éstas no pudieron recuperarlo; pero en mayo del año pasado, a través de las redes sociales, salió a la luz que ese equipo lo estaba usando un hombre llamado Omar Rojas, quien es dueño del sonido Fania 97, y que él mismo presumía que el equipo con que trabajaba era el que se habían robado a los tacuvos, es así que en una transmisión en vivo del sonidero, los integrantes de Café Tacvba decidieron mofarse de la situación y mandarle un mensaje a este hombre: "No vayan a reventar las bocinas, salen caras". A pesar de saber dónde estaba su equipo, la agrupación no pudo recuperar lo robado.