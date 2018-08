Las 10 canciones para no olvidar a Aretha Franklin

1 "Respect" (1967) "Respect", interpretada originalmente por Otis Redding, es uno de los más grandes éxitos de Franklin y logró ser la novena canción más aclamada por los críticos de todos los tiempos.

2 "I Never Loved a Man (The Way I Love you)" (1967)

3 "Chain of fools" (1967) El tema alcanzó el primer puesto de la clasificación estadounidense R&B chart por cuatro semanas.

4 "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1967) Este canción alcanzó el número 8 en el Billboard Hot 100.

5 "Think" (1968)

6 "(Sweet Sweet Baby) Since You've Been Gone" (1968) El tema debutó en el 32 y alcanzó el puesto 5 en el Billboard Hot 100.

7 "I Say a Little Prayer" (1968)

8 "Don't Play That Song" (1970)

9 "Spanish Harlem" (1971)