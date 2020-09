Las + Informador: Las noticias del 28 de septiembre de 2020

2 Declaración de impuestos

El diario The New York Times publicó una extensa exclusiva en donde detalla 18 años de ingresos, gastos e impuestos del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que no aportó nada al fisco en impuestos federales durante 11 años y solo pagó 750 dólares en sus primeros dos años en la Casa Blanca.

El trabajo del diario muestra a un Trump con negocios ruinosos, un volumen de deudas que pone en riesgo su solvencia y una estructura de deducciones, triquiñuelas legales y posibles conflictos de intereses que podrían llevar al Servicio de Recaudación de Impuestos, que como presidente él mismo supervisa, a reclamarle unos 100 millones de dólares.