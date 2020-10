Las + Informador: Las noticias del 16 de octubre de 2020

3 SIN SÍNTOMAS

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, que dio positivo por coronavirus COVID-19 el pasado martes en la concentración de Portugal, declaró este viernes que se encuentra "bien" y que no tiene síntomas ni ningún dolor.

El futbolista se encuentra aislado en su domicilio de Turín guardando la cuarentena, y se perderá el próximo partido liguero del Juventus, programado para el sábado 17 de octubre en el campo del Crotone, y también el estreno en la Liga de Campeones, previsto el día 20 contra el Dinamo Kiev.

"Estoy bien, no tengo síntomas. Ahora he estado tomando un poco de sol. Esto hay que tomarlo de manera positiva, porque es lo más importante", dijo el portugués en un video publicado en Instagram. "No siento ningún dolor, estoy durmiendo bien y hago este video para agradecer el apoyo y los mensajes que recibo", declaró.