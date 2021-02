Las + Informador: Las noticias del 05 de febrero de 2021

4 MUERE CHRISTOPHER PLUMMER

Christopher Plummer, actor protagonista del mítico musical "The Sound of Music" junto a Julie Andrews, falleció este viernes a los 91 años en su casa de Connecticut, según confirmó su familia.

Plummer hizo historia cuando a los 82 se convirtió en el actor de mayor edad en ganar un Óscar por su papel secundario en "Beginners" (2012), y aún así sumó otra nominación por su colaboración con Ridley Scott en "All the Money in the World" (2018).

Plummer, nacido en Quebec, Canadá, en 1929, destacó por su presencia teatral ante las cámaras, labrada en los escenarios de Broadway, donde también se llevó dos premios Tony, el máximo galardón del circuito teatral.