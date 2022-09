Los sets de filmación se caracterizan por tener cada aspecto cuidado y sincronizado para que cada detalle que se vea en la pantalla sea pulcro y perfecto, y si bien hay esquemas de trabajo que indican el orden el día para garantizar que las escenas y sus elementos estén en el momento justo, en ocasiones, de manera inesperada, se desatan incidentes que pueden complicar a la producción hasta con resultados fatales.

Como cualquier otro trabajo, la industria cinematográfica tiene sus riesgos al momento de filmar y a lo largo de la historia se han presentado desenlaces catastróficos y trágicos que alertan y también enlutan al gremio artístico cuando el equipo de producción, elenco o dobles de riesgo se accidentan.

Ante el reciente accidente que hospitalizó a la actriz británica Kate Winslet, cuando la ganadora del Premio Oscar (The Reader, 2009) rodaba su nuevo protagónico en el filme “Lee” y sufrió una aparatosa caída que implicó detener por completo a la producción desarrollada en Croacia, es imposible no pensar en los complejos incidentes que han paralizado a la industria por descuidos, falta de supervisión o porque simplemente algo, por más el más mínimo detalle, se salió de control en cuestión de segundos.

Afortunadamente, Kate Winslet no presentó mayores daños al caer al momento de filmar una escena de acción al estar dando vida a su nuevo personaje “Lee Miller”, una corresponsal de guerra y ex modelo que intentará revelar las verdaderas intenciones de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, otros colegas de los cuartos de filmación no han corrido con la misma suerte.

