Inteligencia emocional, el punto débil de Cardozo en Chivas

3 Las salidas de "Aris" y Salcido

Edwin "Aris" Hernández y Carlos Salcido, dos jugadores que nunca habían tenido problemas con otro entrenador, salieron de Chivas acusando a Cardozo de malos tratos.

“Recibí cinco llamadas (para advertirme de Cardozo)".

"Decidí hacerme a un lado por el trato, por así decirlo. Un trato que no era bueno, eso sentía. En estos seis meses nunca tuve empatía con el cuerpo técnico, con el entrenador", dijo Salcido en su despedida del Guadalajara.

El ex capitán afirmó que otros jugadores que han sido dirigidos por Cardozo le llamaron para advertirle sobre lo que le esperaba: “Recibí cinco llamadas. Cinco llamadas en ese sentido".

"Aris" Hernández, por su parte, dijo sentirse "golpeado" por el entrenador, que no lo alineó en el Mundial de Clubes disputado el pasado mes de diciembre. El defensa saldría del equipo y meses más tarde todavía no perdonaba al guaraní. "Te daría like, pero sales con ese pen..", escribió el jugador en redes sociales para comentar una fotografía donde aparecía Cardozo.

La respuesta del guaraní fue: "Si ('Aris') ladra, es que avanzamos".